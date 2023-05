The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è finalmente disponibile!

Dopo attese e rinvii è finalmente ora di tornare a Hyrule: è disponibile Tears of the Kingdom, il grande ultimogenito di The Legend of Zelda

Ogni fan di The Legend of Zelda sa bene quanto interminabile sia l’attesa per un nuovo capitolo, ed è questo a fare delle righe che state leggendo un vero e proprio avvenimento storico: Tears of the Kingdom, dopo i vari rinvii, è finalmente disponibile. Abbiamo già parlato a lungo di come il predecessore, Breath of the Wild, reinterpretasse il senso di libertà visto nel primo capitolo della saga secondo gli standard moderni. Ora, a sei anni di distanza, si torna di nuovo nella misteriosa versione di Hyrule piena di tecnologia abbandonata, ma naturalmente mai senza idee di gameplay. E ce ne sono a valanga.

Come cambia il mondo di The Legend of Zelda: le novità di Tears of the Kingdom, ora disponibile

Dopo aver dedicato tutte le ultime domeniche a delineare la lore della serie The Legend of Zelda, non si può proprio dire che non fossimo pronti all’arrivo di Tears of the Kingdom. E come abbiamo visto nella presentazione di Eiji Aonuma, le nuove abilità dell’eroe Link rappresentano il medesimo scenario visto anni fa con Super Mario Galaxy 2. Questo è infatti ciò che avviene quando, come è stato confermato dalla stessa Nintendo, le idee scartate sono così tante da garantire la nascita di un intero seguito. Se vi siete persi l’immensa mole di novità che ci attendono, vi mostriamo il terzo trailer. Sì, di nuovo!

Al di là dell’aggiunta di uno strato di open world aggiuntivo tramite le Isole Celesti, ora è possibile tornare alla ricerca della principessa con molti, strabilianti poteri inediti. Abbiamo modo infatti di riavvolgere lo spostamento degli oggetti con Reverto, di combinare più armi tra loro mediante Compositor, di salire verso (e attraverso) i soffitti con Ascensus e di usare l’Ultramano per creare veicoli di ogni tipo. Il tutto, poi, viene impreziosito dal ritorno di Ganondorf come antagonista, con tutte le dubbie implicazioni per la linea temporale che ne derivano. Infine, i popoli di Hyrule faranno capolino per darci una mano. La fila non è prematura: il futuro della serie è qui.

Ora sta a voi dirci la vostra: state già giocando? O contate di farlo a breve? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.