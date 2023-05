Come scegliere uno smartphone? Alcuni suggerimenti

Vi diamo alcuni suggerimenti su come scegliere uno smartphone che rispecchi le vostre esigenze

Gli smartphone sono degli oggetti ormai fondamentali nella quotidianità di chiunque. Essi, infatti, sono strumenti indispensabili sia per il lavoro che per l’intrattenimento, poiché hanno tantissime funzioni e permettono anche di tenersi in contatto con le altre persone. Per queste ragioni, molte persone sono alla costante ricerca del modello più avanzato tra i molteplici sul mercato, in base al budget a disposizione e alle esigenze di utilizzo. Se hai intenzione di comprare un nuovo smartphone, definisci le caratteristiche fondamentali che il dispositivo dovrebbe avere, e poi scopri codici sconto più convenienti per gli acquisti tech per risparmiare sul tuo acquisto.

Il sistema operativo

Uno dei fattori principali per la scelta dello smartphone è il sistema operativo. La maggior parte dei modelli sul mercato possiede, di fabbrica, uno di questi:

iOS : si tratta del sistema operativo degli iPhone e dei tablet. È semplice e intuitivo da utilizzare, e inoltre permette di ottenere un sistema integrato con gli altri device del marchio Apple, come il Mac e l’iPad. Una caratteristica interessante di iOS sono gli aggiornamenti costanti, spesso compatibili anche con i dispositivi più vecchi;

: si tratta del sistema operativo degli iPhone e dei tablet. È semplice e intuitivo da utilizzare, e inoltre permette di ottenere un sistema integrato con gli altri device del marchio Apple, come il Mac e l’iPad. Una caratteristica interessante di iOS sono gli aggiornamenti costanti, spesso compatibili anche con i dispositivi più vecchi; Android : questo sistema operativo è realizzato da Google ed è installato sulla maggior parte degli smartphone di diversi marchi, dai più economici ai più costosi. Android è personalizzabile dall’utente, sia per quanto riguarda l’interfaccia che le funzioni. Inoltre, permette di accedere a diversi contenuti realizzati dagli sviluppatori e pubblicati sul Play Store;

: questo sistema operativo è realizzato da Google ed è installato sulla maggior parte degli smartphone di diversi marchi, dai più economici ai più costosi. Android è personalizzabile dall’utente, sia per quanto riguarda l’interfaccia che le funzioni. Inoltre, permette di accedere a diversi contenuti realizzati dagli sviluppatori e pubblicati sul Play Store; Huawei: dal 2019, gli smartphone della casa Huawei non hanno più il sistema operativo Android. Il problema più grande che si è presentato per gli utenti Huawei, è stata l’impossibilità di usufruire delle app Google. Per tale ragione, Huawei ha realizzato delle soluzioni alternative, molto simili a quelle Android.

Lo schermo

Un’altra caratteristica da valutare per scegliere lo smartphone è lo schermo. Negli ultimi anni, c’è stato un vero e proprio boom di dispositivi con il display grande, ideale per guardare i film, per scrivere documenti, ecc. Tuttavia, c’è chi preferisce dei modelli più piccoli, in modo da poterli tenere in mano facilmente o posizionarli in tasca e nella borsa. Per questa ragione, è fondamentale considerare l’uso prevalente che si fa del dispositivo. Ad ogni modo, bisogna fare una distinzione tra lo schermo effettivo e lo schermo utilizzabile: la dimensione di quest’ultimo dipende dalla cornice, anche se negli smartphone più recenti la cornice è molto sottile e ha un impatto minore sullo schermo. Inoltre, una valida alternativa è costituita dai dispositivi pieghevoli, che riducono l’ingombro di circa il 50% quando non sono utilizzati.

Altri fattori da considerare

Ormai gli smartphone hanno quasi rimpiazzato le fotocamere, pertanto se si ha la passione per le foto bisogna considerare anche le caratteristiche fotografiche del dispositivo, come la dimensione delle lenti, lo stabilizzatore, l’apertura del diaframma e lo zoom. Infatti, non è il numero delle fotocamere a determinare la qualità degli scatti. Ancora, per scegliere uno smartphone bisogna considerare la memoria, la possibilità di archiviare i file nel cloud in maniera semplice, utile se si è soliti utilizzare lo smartphone anche per lavorare, e la durata della batteria in funzione del tipo di utilizzo previsto.

