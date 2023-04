Road to Zelda: Tears of the Kindgom #4, l’eponima principessa Zelda

Una regnante così leggendaria da meritare il nome di un’intera saga: la principessa Zelda è la star indubbia del nostro appuntamento di oggi

Abbiamo fatto il giro di boa, e dopo questo appuntamento mancherà poco più di due sole settimane all’uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – motivo per il quale oggi parliamo proprio della principessa che dà il nome alla saga. Così come l’eroe Link, anche lei vanta tante omonime nel corso della serie, tenendo fede al destino che condivide con tutta la sua stirpe. In ciascuno degli episodi rimasti, ci dedicheremo ai tre capisaldi della saga attraverso la linea temporale e nelle tre diramazioni. Ogniqualvolta il ciclo della Triforza si ripete, ne vengono riuniti i tre detentori prescelti.

La monarchia di Hyrule non sembra considerare il fatto che l’eponima deuteragonista, in assenza di re come avviene nella stragrande maggioranza dei giochi, svolga a conti fatti l’incarico di regina. L’unica eccezione sarebbe dovuta essere quella del non canonico Hyrule Warriors, ma si è trattato di un concetto scartato tra l’inizio dello sviluppo e la fase gold del gioco. Ad ogni modo, le mansioni della regnante variano di titolo in titolo, con una sola costante: proteggere la pace e l’equilibrio del mondo. Detiene la Triforza della Saggezza, e in quanto membro della famiglia reale (nonché reincarnazione dell’omonima dea) conosce le arti occulte.

Da avatar divino a custode della luce amata dai demoni – Zelda: Road to Tears of the Kingdom (parte 4: la principessa Zelda)

Prima di svolgere il ruolo di principessa, la dea Hylia è rinata come semplice studentessa nella scuola d’armi di Oltrenuvola (The Legend of Zelda: Skyward Sword). Una volta riottenuto il potere della dea, risveglia l’eroe Link per portare a compimento il suo destino: proteggere il mondo dai demoni. Curiosità: la prima Zelda della linea temporale è stata menzionata in una striscia del webcomic Penny Arcade a tema Skyward Sword, commissionata direttamente da Nintendo stessa. Con la nascita della monarchia, la prima erede al trono ha subito avuto il suo da fare coi demoni.

Durante gli eventi di The Minish Cap, Zelda si ritrova pietrificata dal sortilegio del mago dei venti Vaati al fine di estrarre la sacra Luce Dorata che la ragazza custodisce dentro di sé. Anche stavolta (come avviene spesso, nonostante l’esoterismo tra i reali) è Link a salvarla, rompendo il maleficio e sconfiggendo Vaati. Lei usa il Cappello del Mago e la Luce Dorata per ripristinare il regno, ma Vaati ritorna in seguito (Four Swords) dopo aver rotto il sigillo della Quadrispada per rapire Zelda e farne la sua sposa al Palazzo dei Venti (qui sotto).

Trasformista, signora del tempo e causa indiretta della scissione – Zelda: Road to Tears of the Kingdom (parte 4: la principessa Zelda)

Tramite una visione avuta in sogno, una giovanissima Zelda (sotto) apprende che il sovrano delle Gerudo, il re ladro Ganondorf, desidera la Triforza (Ocarina of Time). Nonostante la premonizione sia stata dettagliata al punto tale da specificare che l’eroe leggendario dimorasse tra i Kokiri, non riesce a convincere il padre dell’imminente tradimento. Affrontando la faccenda da sola, dona a Link uno strumento leggendario: la sacra Ocarina del Tempo. Impa, la balia di Zelda, la spaccia nel frattempo per Sheikah come lei, salvandola così dalle grinfie di Ganondorf all’assalto del castello di quest’ultimo.

Sette anni dopo, Sheik (il cui genere oscilla tra maschile in caso di trasformazione e femminile in caso di trasferimento, a seconda delle diverse interpretazioni fornite da Nintendo) assiste il Link adulto nell’esilio di Ganon. Lo scontro tra il re delle tenebre e l’eroe finisce per dividere la linea temporale in tre. Quest’incarnazione di Zelda appare solo come ricordo in bianco e nero (Majora’s Mask) quando Link, smarritosi nella dimensione parallela di Termina, necessita di ricordare la Canzone del Tempo. Questa melodia sbloccava in Ocarina of Time l’accesso al Santuario del Tempo, mentre in Majora’s Mask serve solo a riportare il tempo indietro di tre giorni.

Le regnanti della linea temporale in rovina – Zelda: Road to Tears of the Kingdom (parte 4: la principessa Zelda)

Supponiamo, però, che Link abbia perso lo scontro con Ganon. La Guerra dell’Imprigionamento si è comunque conclusa con l’esilio del demone dal mondo dei vivi. La discendente della Zelda “del tempo” viene però rapita dal mago Agahnim per un rituale sacrificale con cui riportare in vita il re del male (A Link to the Past). Link, contattato telepaticamente dalla donna, insieme alle vergini discendenti dai sette saggi entra in contatto con la Triforza. Il ruolo dell’eponima principessa resta però marginale in Oracle of Ages ed Oracle of Seasons. Gli eventi di ciascuno dei due giochi portano ad accendersi due fuochi differenti, ma la sparizione di Zelda fa partire la Fiamma della Disperazione. In tandem con le altre due, quest’ultima riporta in vita un Ganon dissennato.

La principessa, così come appare in Super Smash Bros. Ultimate, è al centro degli eventi di A Link Between Worlds (qui sotto). L’androgino stregone Gerudo, il mago Yuga, cerca di ottenere i poteri di Zelda tramutandola in dipinto dopo averla portata nel mondo parallelo di Lorule. Insieme all’eroe, lei riesce a riportare la pace in entrambi i regni. L’epoca del declino tocca il fondo quando Ganon riemerge un’ultima volta per rapirla ed estorcerle l’ubicazione della Triforza della Saggezza (The Legend of Zelda). Link sventa sia il suo rapimento che il rituale per riportare in vita il demone con il sangue dell’eroe (The Adventure of Link) mentre la reale è in coma.

Le regnanti dell’era dell’eroe bambino – Zelda: Road to Tears of the Kingdom (parte 4: la principessa Zelda)

Torniamo indietro allo scontro tra l’Eroe del Tempo e Ganon. Quando Link emerge vittorioso, torna alla sua vita da bambino e si ritrova da solo a Termina (Majora’s Mask). Tempo dopo, la prossima nella dinastia deve scegliere tra la fine del suo popolo e la resa incondizionata al Regno del Crepuscolo (Twilight Princess). A corto di opzioni, si arrende per poi incontrare in incognito (qui sotto) la principessa di quel reame oscuro, Midna. Le due stabiliscono un armistizio per aiutare Link a fermare Ganondorf, venerato dal re fantoccio scelto da quest’ultimo, il delirante (e inquietante) Zant.

Di questa linea temporale non restano che gli eventi di Four Swords Adventures, durante i quali il demone Vaati si libera dallo stato di prigionia in cui versava e mira a riportare in vita Ganon ancora una volta. Il ruolo della principessa, stavolta, è quello di assistere l’eroe nel combattimento contro lo stregone Vaati e il redivivo Ganon, riprendendo la Quadrispada ormai riposta nel piedistallo da tempo immemore. La magia di Zelda si rivela essenziale in quella che, per ora almeno, è la degna conclusione della linea temporale in cui Ganondorf è stato smascherato come traditore durante gli eventi alterati di Ocarina of Time.

Le regnanti dell’era dell’eroe adulto – Zelda: Road to Tears of the Kingdom (parte 4: la principessa Zelda)

Nella linea temporale in cui Ganondorf ha preso il potere per poi venire sconfitto, un grande diluvio universale ha sommerso Hyrule tramutandola nel Grande Mare (The Wind Waker). Nel cercare di salvare la sorellina Aril, una nuova incarnazione di Link viene assistita da una ragazza di nome Dazel, al comando di un’intrepida ciurma di pirati. Solo durante lo scontro con un Ganondorf molto più vecchio (e, a modo suo, saggio) emerge la verità. Dazel è in realtà la nuova incarnazione di Zelda, ormai pronta a lasciarsi il passato alle spalle (qui sotto). L’esplorazione la porta a sparire a bordo del Vascello Fantasma (Phantom Hourglass), ma Link la trae in salvo.

Anni dopo l’approdo di Dazel su una nuova terra, la pronipote Zelda istituisce ufficialmente il regno di Nuova Hyrule (Spirit Tracks). Purtroppo le mele marce abbondano anche presso l’entourage reale: il ministro Mirona pianifica di usare il suo corpo come nuovo ricettacolo (sì, esattamente come in Kingdom Hearts) per il Re Demone Mallard. Conservando la sua anima incorporea per possedere la corazza degli Spettri, un tempo temibili avversari di Link (Phantom Hourglass), Zelda compie un avventuroso viaggio insieme al suo salvatore predestinato, riportando la sudata pace a Hyrule una volta per tutte.

La studiosa in blu

Il ruolo di Zelda è cambiato nel corso degli anni, e in Breath of the Wild ne vediamo una versione quanto mai diversa dal passato. Per quanto erede al trono di Re Rhoam, la ragazza (doppiata in italiano da Martina Felli) guida l’eroe per risvegliarlo dal sonno centenario mentre usa tutte le sue forze per contenere la Calamità Ganon. Nonostante lo sforzo magico straordinario richiesto, e contro ogni preconcetto dettato dalla sua bassa autostima, non ha abbandonato gli scavi nella Hyrule in rovina a vuoto. Guadagnare tempo per cento anni dando tempo all’eroe di riprendere le forze è un sacrificio notevole.

Nel finale del gioco dell’anno 2017 (è bene ribadirlo), è implicato che i suoi lavori da archeologa riprendano a pieno regime al fianco di Link, mentre Hyrule rimette insieme i pezzi. Questo ci porta al trailer introduttivo di Tears of the Kingdom, durante il quale la sua perlustrazione di un dungeon porta sia lei che l’eroe faccia a faccia con un corpo mummificato. Non sappiamo ancora al termine di quale linea temporale si collochino i due (tre, con Hyrule Warriors: L’era della calamità), ma una cosa è certa. Ora che Ganondorf è davvero tornato, i due non potranno certo riposarsi sugli allori. E per quanto riguarda Link? Parleremo meglio di lui domenica prossima.

