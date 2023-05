Black Mirror 6 arriverà su Netflix a giugno 2023 e l’attesa è tantissima, scopriamo insieme i titoli e le sinossi dei nuovi episodi

Black Mirror 6 sta arrivando su Netflix dopo ben quattro anni di attesa, perché infatti l’ultima stagione risale al 2019. Poteva sembrare un progetto accantonato da Netflix, ma invece una delle serie di punta della piattaforma sta tornando a giugno 2023 con i nuovi episodi della sesta stagione. La conferma ufficiale di questi mesi è ora accompagnata da un teaser trailer di Netflix in cui vengono rivelati i titoli ufficiale dei primi episodi.

Black Mirror 6: ecco i titoli dei nuovi episodi

I titoli degli episodi sono presenti nel teaser e scorrono insieme ad immagini inedite tratte proprio dagli episodi. Ecco i titoli e il cast, che vede anche nomi di spicco dal mondo del cinema, come Salma Hayek, Aaron Paul, Josh Hartnett.

Joan Is Awful

Regia: Ally Pankiw

Sceneggiatura: Charlie Brooker.

Cast: Annie Murphy, Salma Hayek Pinault, Michael Cera, Himesh Patel, Rob Delaney e Ben Barnes.

Regia: Sam Miller

Sceneggiatura: Charlie Brooker.

Cast: Samuel Blenkin, Myha’la Herrold, Daniel Portman, John Hannah e Monica Dolan.

Regia: John Crowley

Sceneggiatura: Charlie Brooker.

Cast: Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Auden Thornton e Rory Culkin.

Regia: Uta Briesewitz

Sceneggiatura: Charlie Brooker. Cast: Zazie Beetz, Clara Rugaard e Danny Ramirez.

Regia: Toby Haynes

Sceneggiatura: Charlie Brooker e Bisha K. Ali.

Cast: Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley e David Shields.

Black Mirror 6: le sinossi degli episodi

Nell’episodio intitolato Joan is Awful, protagonista è una donna che scopre che la sua vita è protagonista di una serie drammatica di una piattaforma di streaming e c’è anche una famosa attrice che la interpreta. Lock Henry, vede una giovane coppia in viaggio in Scozia per girare un documentario naturalistico e qui scopriranno degli eventi del passato piuttosto sconvolgenti. Beyond the Sea ci porta nel 1969 con protagonisti Aaron Paul e Josh Arnett in una pericolosa missione tecnologica. Mazey Day vede una star internazionale dalla vita complicata tormentata dai paparazzi, mentre l’ultimo episodio Demon 79, si svolge nell’Inghilterra del nord, in cui una giovane ragazza deve compiere orribili azioni per evitare un disastro.

E voi cosa ne pensate di questi titoli e queste sinossi? Fateci sapere il vostro parere e attendiamo insieme gli episodi a giugno su Netflix!

