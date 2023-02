Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, le migliori offerte sui videogiochi del catalogo di Kinguin: tantissimi titoli in offerta a prezzi vantaggiosi, comprese le nuove uscite

Il 2023 è appena iniziato e il mercato videoludico ha già partorito diverse perle importanti e titoli molto attesi, che hanno fatto sborsare a molti di voi (e anche a noi, fidatevi) ingenti quantità di denaro. Se pensate che soltanto a gennaio abbiamo visto arrivare One Piece Odyssey, Forspoken e Dead Space Remake e che febbraio non sarà da meno (Hogwarts Legacy, Octopath Traveler 2 e Like a Dragon: Ishin sono solo alcuni), è davvero difficile destreggiare le nostre limitate finanze e capire cosa acquistare o meno. Questo, ovviamente, senza le offerte giuste.

Le migliori offerte videogiochi su Kinguin: le nostre proposte!

In questo articolo dedicato vogliamo guidarvi fra le migliori offerte disponibili nel catalogo videogiochi di Kinguin, segnalandovi le più vantaggiose al momento. Per la maggior parte saranno Key per PC e Xbox, per ovvi motivi, ma abbiamo trovato qualche buon prezzo anche fra quelle di Sony PS5. Per ogni gioco vi segnaleremo direttamente la pagina Kinguin di riferimento, che potrete raggiungere cliccando direttamente sul titolo del gioco, accanto al quale troverete anche il prezzo scontato e la percentuale di sconto. Iniziamo con il titolo più atteso del momento.

Hogwarts Legacy – Dead Space Remake | Kinguin: le migliori offerte sui videogiochi del catalogo

Hogwarts Legacy – Edizione Standard, Steam Key, Prezzo: 43.98€ (-27%)

Iniziamo dunque con Hogwarts Legacy, indiscutibilmente il titolo più atteso di questo Febbraio 2023 e che copriremo con una corposa recensione nonappena avremo finito di esplorare ogni anfratto dell’Accademia di Magia più famosa al mondo. Su Kinguin trovate l’edizione Standard ad un prezzo davvero vantaggioso, ma è in sconto anche la Deluxe Edition (che vi garantisce l’accesso al gioco sin da oggi) anch’essa parecchio scontata!

Dead Space Remake – Edizione Standard, Origin CD Key, Prezzo: 46,98 (-22%)

Si continua con il titolo più atteso di gennaio, invece, con Dead Space Remake. Un gioco che stiamo recensendo in questi giorni e di cui sentirete parlare molto presto, che ha ridefinito il modo di confezionare i Remake e di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. Il finale alternativo che Motive Studio ha inserito in questo rifacimento fa ben sperare in un eventuale Dead Space Remake 2, e noi ne saremmo veramente entusiasti. Su Kinguin trovate l’edizione standard per Origin scontata del 22%, approfittatene!

Marvel’s Spider-Man Miles Morales – Elden Ring | Kinguin: le migliori offerte sui videogiochi del catalogo

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è un ottimo esempio di come estrapolare le migliori meccaniche di un titolo vastissimo come Marvel’s Spider-Man, compattarle, crearne delle nuove e sfornare un videogioco decisamente più corto, ma comunque coinvolgente. Sicuramente non brillante per la narrativa, Miles Morales ha saputo intrattenerci davvero tanto ai tempi su Sony PlayStation, e questa versione per PC è decisamente più performante dal punto di vista tecnico e grafico. A patto che abbiate una macchina abbastanza potente per farlo girare al meglio. Su Kinguin trovate la Key per Steam scontata di più della metà del prezzo!

Elden Ring – Edizione Standard, Steam Key, Prezzo: 34.43€ (-43%)

Che cosa dire su Elden Ring? Il titolo di From Software, creato dalle menti di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin ha saputo ridefinire il mondo degli open-world, creandone una in salsa Souls in grado di appassionare, emozionare e sfidare una larghissima fetta di videogiocatori. Ci siamo già espressi moltissimo ai tempi dell’uscita, con una dettagliata recensione che potete trovare cliccando qui, ma ci piace sempre ricordare quelle ore spese nell’Interregno. Su Kinguin lo trovate scontato di quasi metà prezzo, e non possiamo che consigliarne l’acquisto.

One Piece Odyssey – FIFA 23 | Kinguin: le migliori offerte sui videogiochi del catalogo

One Piece Odyssey – Edizione Standard, Steam Key, Prezzo: 43.00€ (-28%)

Anche di One Piece Odyssey vi abbiamo parlato tanto in una recensione (la trovate qui) e la nostra avventura nell’isola di Waford è stata quantomeno divertente. Indiscutibilmente uno dei migliori tie-in degli ultimi anni, nonché, forse, il miglior gioco di One Piece mai confezionato. Considerando anche la quantità di ore che vi richiederà per completarlo (e che aumenteranno esponenzialmente se punterete al 100% o al platino), il prezzo che trovate su Kinguin per la sua versione PC su Steam è davvero interessante.

FIFA 23 – Edizione Standard, Origin CD Key, Prezzo: 33.58€ (-52%)

Non sappiamo bene cos’altro dire di FIFA 23 che non sia stato già detto. L’annuale titolo di Electronic Arts dedicato al franchise di simulazione calcistica per eccellenza è stato sicuramente meno di quel che ci aspettassimo, ma non per questo non risulta comunque valido agli occhi degli appassionati. Fra tornei, spacchettamenti e la modalità Fifa Ultimate Team che come sempre fa da traino per tutto il gioco, i fan del calcio e di FIFA nello specifico avranno di che divertirsi. Su Kinguin lo trovate ad un prezzo stracciato!

God of War Ragnarok – Horizon Forbidden West | Kinguin: le migliori offerte sui videogiochi del catalogo

God of War Ragnarok – Edizione Standard, PS5 CD Key, Prezzo: 47.50€ (-41%)

Dopo questa carrellata di chiavi per PC passiamo, infine, a due titoli attualmente esclusivi PlayStation 5. Il primo, ovviamente, è God of War Ragnarok, conclusione dell’avventura norrena di Kratos ed Atreus, che va a mettere un punto alla narrativa creata con il primo capitolo del 2018. Un titolo di una fattura incredibilmente pregevole da ogni punto di vista e che ha saputo soddisfare i fan, sia quelli della prima ora sia i nuovi arrivati. Su Kinguin lo trovate ad un prezzo incredibilmente ribassato, se considerate che attualmente le esclusive PS5 escono a 79.99€.

Horizon Forbidden West – Edizione Standard, PS5 CD Key, Prezzo: 44.95€

Altra grande esclusiva recentemente arrivata su PlayStation 5 è Horizon Forbidden West, sequel di un già apprezzatissimo primo capitolo datato 2017, ad opera di Guerrilla Games. Pubblicato nel febbraio del 2022, Forbidden West va ad esplorare la nuova avventura di Aloy, che si addentra nell’Ovest Proibito e si ritrova nuovamente di fronte a sconcertanti verità sui Predecessori. Se volete vivere anche voi questa nuova epica avventura con una delle eroine più apprezzate di sempre, su Kinguin trovate la Key per PlayStation 5 ad un prezzo decisamente vantaggioso (vale lo stesso discorso fatto per God of War Ragnarok).

Occhio al portafogli!

E queste erano le migliori offerti del catalogo videogiochi di Kinguin che potete attualmente trovare sul sito. Fateci sapere se acquisterete qualcosa qua sotto nei commenti, sia delle nostre proposte sia in generale, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!