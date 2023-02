A Quiet Place: Day One: semaforo verde all’inizio delle riprese

Hanno avuto inizio le riprese di A Quiet Place: Day One, il prequel della saga horror che si appresta a completare una trilogia

Sono ufficialmente cominciate le riprese di A Quiet Place: Day One – prequel della saga horror diretta e interpretata da John Krasinski insieme a sua moglie, Emily Blunt. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore, presente sul set per il primo giorno di lavori.

Sebbene non sia attivamente coinvolto nel progetto del prequel, Krasinski ha voluto ugualmente partecipare al primo giorno di riprese, per augurare buona fortuna al cast e alla troupe e per passare il testimone al regista della nuova pellicola, Michael Sarnoski. Il talentuoso attore si è detto onorato di essere sul set per il primo giorno di riprese di A Quiet Place: Day One, che vedrà protagonista l’attrice Lupita Nyong’o, nota al grande pubblico per il ruolo di Nakia nel franchise Black Panther del MCU.

Requisite photo of slate on day 1… this time with a twist! So honored to be there day 1 of @AQuietPlace DAY ONE with the maestro @MichaelSarnoski and legendary @Lupita_Nyongo Cannot wait to see what magic they conjure in this one! pic.twitter.com/vHTglpgZL2 — John Krasinski (@johnkrasinski) February 6, 2023

L’inizio delle riprese di A Quiet Place: Day One

Stando alle prime indiscrezioni, il prequel di A Quiet Place dovrebbe raccontare le origini dell’invasione aliena che ha decimato la popolazione mondiale nei primi due capitoli della saga. A dar vita al prequel ci sarà un cast formato – al momento – da Lupita Nyong’o, Alex Wolff e Joseph Quinn. Tutti questi attori hanno già avuto in passato esperienze con il cinema horror avendo recitato, rispettivamente, in Us (Noi) di Jordan Peele e in Hereditary – Le radici del male di Ari Aster e Old di M. Night Shyamalan, nonché nella quarta stagione di Stranger Things.

Michael Sarnoski dirigerà invece la pellicola, oltre ad esserne lo sceneggiatore. Il regista ha debuttato dietro la macchina da presa con Pig- Il piano di Rob, che ha sancito anche la sua prima collaborazione con Alex Wolff. John Krasinski, che ha scritto e diretto i primi due capitoli della saga – A Quiet Place e A Quiet Place II – è invece attualmente al lavoro su un sequel del franchise, di cui al momento non si conoscono i dettagli. Probabile, però, che nel cast tornino Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. A Quiet Place: Day One dovrebbe debuttare al cinema l’8 marzo 2024.

