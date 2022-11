Golden Joystick Awards 2022: ecco i vincitori!

Li abbiamo attesi a lungo ed in questo clima pre natalizio ecco finalmente i vincitori dei Golden Joystick Awards 2022

Questa parte finale dell’anno sembra essere davvero piena di sorprese ed emozioni per tutti gli amanti dei videogiochi. A dicembre si vedrà chi ha spadroneggiato ai TGA, ne abbiamo parlato più approfonditamente qui, ma ieri sera, martedì 22 novembre, sono stati decretati i vincitori dei Golden Joystick Awards 2022! Andiamo dunque a scoprire chi sono.

Golden Joystick Awards 2022: quali sono stati i giochi vincitori?

Milioni e milioni di voti, praticamente un’infinità, per tutti i titoli in gara e dati da tutti gli appassionati di videogiochi sparsi in lungo ed in largo sulla Terra. La sera di martedì 22 novembre ha dunque visto, in occasione del suo quarantesimo anniversario, ha visto dunque lo spadroneggiamento di Elden Ring di casa FromSoftware che si è aggiudicato il primo posto in ben quattro categorie diverse (cinque se contiamo il premio dato al miglior studio).

Per rivivere con noi le emozioni di quegli interminabili minuti al cardiopalma vi lasciamo qui sopra un video che riprende tutta la cerimonia dei Golden Joystick Awards 2022 e vi ricordiamo qui sotto un piccolo elenco che vede tutti i vincitori di questo evento!

Comunque sia, mentre aspettiamo di ritornare sul tema con i TGA, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!