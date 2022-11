Overwatch 2: in arrivo il gameplay trailer di Ramattra

Il nuovo eroe tank di Overwatch 2, Ramattra, è pronto a mostrare le sue abilità nel nuovo gameplay trailer in arrivo prossimamente

Blizzard Entertainment ha annunciato che il prossimo eroe di Overwatch 2, Ramattra, il leader del Settore Nullo, riceverà il suo primo gameplay trailer il 26 novembre. Il video fornirà un primo sguardo alle abilità del nuovo Tank in azione. Come con Kiriko, i giocatori dovranno raggiungere il livello 55 sul Battle Pass per sbloccarlo. In alternativa, sarà possibile ottenerlo immediatamente acquistando il il Premium Battle Pass.

Ramattra è pronto a svelare le sue mosse nel nuovo gameplay trailer di Overwatch 2

Oltre al gameplay trailer di Ramattra, il 27 novembre verrà trasmessa una serie in cinque parti incentrata sullo sviluppo del nuovo eroe di Overwatch 2. Altra data importante è il 29 novembre in cui verranno rilasciati tutti i dettagli della seconda stagione, tra cui un nuovo trailer che mostrerà tutte le skin ottenibili, la roadmap ufficiale con tutti i nuovi contenuti in arrivo e molto altro. Infine, una nuova mappa ancora avvolta nel mistero sarà finalmente presentata il 2 dicembre.

Blizzard ha confermato che Ramattra e la nuova mappa approderanno nel gioco con la stagione 2, in arrivo il 6 dicembre. Inoltre, il nuovo Battle Pass avrà più di 30 fantastiche nuove skin e una nuova skin mitica. Le novità non finiscono qui perché sono in arrivo anche ulteriori modifiche al bilanciamento, in particolare per Sojourn che attualmente risulta uno degli eroi più forti del gioco. Non ci resta che attendere nuove informazioni da Blizzard per restare aggiornati su tutte le novità in arrivo. Siete alle prime armi e vorreste dare il massimo in ogni partita? Seguite i nostri consigli e trucchi per prepararvi al meglio.

