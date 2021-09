Migliori siti streaming serie TV legali | Settembre 2021

Quali sono i migliori siti streaming serie TV legali? Scopriamoli in questa lista!

Sei interessato alle serie TV e non vorresti perderti neanche una puntata dei tuoi telefilm preferiti? Allora ti sarà utile sapere che si stanno sempre più affermando dei servizi web che permettono di guardare le serie TV da dispositivi come computer, smartphone o tablet.

I servizi di streaming dispongono di ampi cataloghi, in grado di offrire contenuti di qualità grazie ai tanti tipi di telefilm di livello internazionale presenti. Esistono dei servizi usufruibili in modo gratuito; tuttavia questi presentano delle notevoli limitazioni. Per avere a disposizione tanti contenuti di recente produzione e di alta qualità sarà dunque necessario avvalersi dei servizi streaming a pagamento.

Migliori siti streaming serie TV legali

Di seguito trovi una lista dei migliori siti di servizi streaming per serie TV, corredati con i loro prezzi e con le loro modalità di utilizzo. Goditi questa lettura e presta molta attenzione ai diversi servizi elencati: fra questi, non ti sarà difficile trovare quello che meglio soddisfa le tue esigenze.

1 – Netflix

Netflix è una delle piattaforme streaming in assoluto più famose al mondo. Le serie TV sono il punto forte del servizio e sono persino disponibili in esclusiva assoluta.

Fra le serie più rinomate disponibili su Netflix figurano Breaking Bad, Doctor Who, Dexter, Stranger Things e How I met your Mother, ma sarebbe riduttivo limitarsi solo a questi titoli.

Per avere accesso a tutte le serie sarà necessario iscriversi al servizio. Netflix (migliori serie tv Netflix) consente agli utenti di testare il servizio per 30 giorni, al termine dei quali si paga una quota che può essere compresa tra i 7,99 e gli 11,99 euro mensili, in base alla qualità della definizione video desiderata e alla possibilità di accedere al servizio con un dato numero di dispositivi nello stesso momento.

2 – Infinity

Infinity è uno dei migliori servizi streaming per vedere le serie TV. La varietà di telefilm presenti, nonché di cartoni animati e film, è notevole ed è in grado di coprire produzioni presenti e passate. Il servizio può essere utilizzato da computer, tablet, smartphone, digitale terrestre e persino da console per videogiochi.

Grazie a questo servizio, gli abbonati possono godere della visione di serie di grande successo come Breaking Bad, Desperate Housewives e Orange is the new black, alle quali si aggiungono i telefilm delle reti Mediaset. Il servizio consente il download dei contenuti video offline.

L’abbonamento a Infinity costa 7,99 euro al mese, ma si possono trovare delle promozioni importanti per i clienti appena abbonati. Infinity consente ai propri utenti di accedere al catalogo dei video per 30 giorni, al termine dei quali entrerà in vigore il periodo a pagamento.

3 – VVVVID

VVVVID è un servizio streaming speciale, in quanto offre delle serie TV in modo gratuito. La piattaforma non propone telefilm della stessa caratura di quelli accessibili da servizi a pagamento come Infinity; tuttavia è possibile trovare delle serie interessanti, fra cui serie web e anime giapponesi.

L’accesso alla piattaforma avviene in modo totalmente gratuito ed è realizzabile da computer e da dispositivi portatili, tramite delle applicazioni ad hoc. Per utilizzare il servizio, la piattaforma richiede la registrazione, che può essere effettuata con un account Facebook o con il proprio indirizzo di posta elettronica.

4 – NOW TV

NOW TV è una piattaforma che consente di vedere serie TV in streaming, nonché eventi sportivi, tramite dispositivi portatili, computer, Smart TV e console per videogiochi. Il servizio consta di due pacchetti, uno per il grande cinema e l’altro che include le serie TV.

Alcuni grandi nomi a disposizione del cliente di Sky Online sono The Walking Dead e Fargo, nonché grandi classici come i Soprano e serie italiane come Romanzo Criminale.

Il costo del ticket Intrattenimento, che comprende le serie televisive, è di 9,99 euro al mese, ma sono altresì disponibili per i nuovi clienti delle speciali offerte per chi vuole provare entrambi i pacchetti per un periodo di tempo limitato. Questo servizio è interamente gratuito per tutti gli abbonati della pay TV satellitare.

5 – Disney Plus

Disney+ è una piattaforma di contenuti in streaming di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento, di proprietà della The Walt Disney Company. La piattaforma distribuisce principalmente film e serie televisive prodotte da The Walt Disney Studios e tutte le sue filiali (Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic).

Le alterative ai migliori siti streaming serie TV legali?

