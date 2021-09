Migliori serie su Apple TV da vedere | Settembre 2021

Apple TV è arrivato anche in Italia, e anche se piccolo, il suo catalogo offre serie TV a cui dare una chance. Ecco di seguito la guida alle migliori serie Apple TV da non perdere assolutamente

Apple TV è sbarcata in Italia ed è pronta ad immergersi nella giungla dei sevizi streaming anche nel nostro paese. La mela più famosa del mondo ha infatti dato il via al suo servizio di streaming, il cui catalogo, anche se non ricco come quello dei competitor, ha comunque diritto a una chance.

Caratteristiche del servizio

Se avete da poco acquistato un dispositivo Apple e volete dare un’occhiata alle serie e ai film su Apple TV, sappiate che avrete un periodo di un anno per capire se tale servizio streaming fa per voi! Avete capito bene: se entro tre mesi dall’attivazione del vostro dispositivo decidere di attivare Apple TV, avrete diritto a un anno di prova gratuita; alla fine dei dodici mesi, se deciderete di continuare con l’abbonamento, vi saranno addebitati €4,99 al mese. E non preoccupatevi se non avete altri dispositivi Apple a casa: il servizio è presente su Smart TV e su tutti i dispositivi con tecnologia AirPlay.

Migliori serie Apple TV da vedere

Su Apple TV avrete la possibilità di guardare serie e film da un catalogo gratuito, ma anche di noleggiare o acquistare tutte le nuove uscite e i titoli del momento. Dopo aver parlato dei migliori film sulla piattaforma, ecco alcuni consigli sulle Serie Apple TV a cui dovreste assolutamente dare una possibilità.

Mythic Quest: Raven’s Banquet | Migliori serie Apple TV

Mythic Quest: Raven’s Banquet è una serie Comedy formata da una stagione e da 9 episodi di circa 30 minuti l’uno, più una puntata speciale dedicata alla pandemia Covid-19.

La serie è incentrata sul mondo dei videogiochi, precisamente su una casa di sviluppo intenta a lanciare il secondo capitolo della saga MMO di Mythic Quest. Le puntate sono comiche e dalla narrazione scorrevole, e trattano in modo leggero delle discussioni e delle varie incomprensioni che si possono creare durante la creazione di un simile prodotto. In poche parole, potremmo dire che Mythic Quest tratta delle battaglie che si giocano in ufficio ogni giorno.

Se amate il mondo dei videogiochi, questo è un titolo veloce e piacevole che non dovete perdervi.

Home Before Dark | Migliori serie Apple TV

Home Before Dark, serie di una stagione che vede la regia di Dana Fox e Dara Resnik, racconta l’incredibile carriera di Hilde Lysiak: classe 2006, Hilde è conosciuta per aver fondato l’Orange Street News (giornale della città di Selinsgrove, Pennsylvania) e per essere la più giovane giornalista iscritta alla Society f Professional Journalists.

La serie racconta del trasferimento della famiglia Lysiak da Brooklyn ad appunto Selinsgrove, dove la piccola Hilde inizierà ad indagare su un caso di omicidio che tutti gli altri cittadini avevano cercato di dimenticare.

Little Voice | Migliori serie Apple TV

In continua lotta contro la paura del fallimento e motivata ad inseguire il suo sogno, la giovane cantautrice Bess King lavora sodo per poter coronare il suo più grande sogno: diventare una cantante. Nella serie commedia-drammatica Little Voice, i protagonisti ci insegnano come i sogni possano sì diventare realtà, ma quasi sempre per arrivare al nostro obiettivo è necessario lavorare sodo e combattere contro i nostri mostri interiori.

Le canzoni presenti nella serie sono tutte originali, e la produzione vede la presenza di artisti come la cantante Sara Bareilles.

See | Migliori serie Apple TV

In un universo distopico, un virus ha sterminato quasi totalmente la popolazione mondiale; restano solo due milioni di abitanti sul pianeta, tutti ciechi. Chi nasce con il senso della vista sviluppato viene considerato eretico ed ucciso.

Un giorno un uomo, Jermamarel, si rende conto di riuscire a vedere e viene ucciso dalla popolazione, ma sua moglie è incinta; ad aiutarla arriverà Baba Voss ( Jason Momoa), il quale deciderà di sposare la donna e adottare i gemelli nati, crescendoli come fossero suoi figli biologici. Ma i due bambini vedono, e inizia quindi una lotta per impedire che i piccoli vengano uccisi.

Ecco quindi le serie che vi consigliamo di vedere per iniziare il vostro percorso con Apple TV. Rimanete sintonizzati su questa guida per rimanere aggiornati ogni mese sui migliori titoli della piattaforma.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.