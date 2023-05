Xbox Game Pass: annunciati i nuovi titoli in arrivo

Pubblicati ufficialmente i dettagli in merito ai nuovi titoli in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass. Scopriamo tutto in questa news

Il catalogo del celebre servizio ad abbonamento di Microsoft continua a diventare sempre più vario. Dopo le new entry della prima metà del mese, tra i quali figura l’atteso Redfall (qui la nostra recensione in merito), ora è il turno della seconda retata di arrivi, da non sottovalutare in quanto fra essi è presente anche qualche nome piuttosto conosciuto. Come di consueto, per l’occasione il colosso di Redmond ha diffuso online la classica locandina per annunciare ufficialmente tutti i nuovi titoli che saranno a breve giocabili dagli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

Ecco la locandina dei nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass

La lista dei nuovi titoli che si uniranno al catalogo di Xbox Game Pass nelle prossime settimane è, come sempre, piuttosto aria e siamo certi che saprà accontentare i gusti di tutti. Si parte subito in quarta con FIFA 23, disponibile già da oggi su console e PC (se ve la siete persa, trovate qui la lista trofei completa). Domani 18 maggio vedremo invece l’arrivo su PC e console di Eastern Exorcist, e Ghostlore (quest’ultimo solo su console).

Il 23 maggio arriverà su PC e console Planet Of Lana, mentre il 25 approderanno nel catalogo Cassette Beasts, Massive Chalice e Railway Empire 2, il primo su console (essendo già arrivato su PC lo scorso mese), su console e Cloud ed il terzo su console, Cloud e PC. In conclusione, il prossimo 30 maggio arriverà su PC e console, Chicory: A Colorful Tale. Ricordiamo invece che il 31 maggio i seguenti giochi lasceranno il catalogo: FIFA 21, Europa Universalis, Evil Genius 2: World Domination, Floppy Knights, Lawn Mowing Simulator.

Che cosa ne pensate di questi nuovi arrivi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.