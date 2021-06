PC Desktop più venduti – Classifica | Giugno 2021

Quali sono i PC Desktop più venduti del momento? Scopriamolo nella nostra guida dedicata alla classifica dei PC Desktop più venduti

Il mondo dei PC Desktop è sempre in evoluzione, le aziende presentano quasi ogni settimana nuovi componenti. Bastano pochi mesi per rende la soluzione top di precedente generazione quasi obsoleta! In un mondo del genere scegliere il prodotto giusto è davvero complesso. Noi ne abbiamo già parlato in una serie di guide hardware dedicate, vi segnaliamo quelle in merito a CPU, scheda madre, RAM e scheda video.

Tuttavia a questo punto ci siamo chiesti, ma le persone alla fine cosa comprano veramente? Ed eccoci qui con la nostra guida “PC Desktop più venduti – Classifica“.

PC Desktop più venduti – Classifica

In questa parte della guida ai PC Desktop più venduti andremo semplicemente ad esplorare quelli che sono i dispositivi più acquisitati. Ci teniamo a specificare che questa lista non è redatta da noi, si basa semplicemente sui dati che forniti da Amazon in merito ai suoi volumi di vendita, così da essere oggettiva. Questa lista si aggiornerà automaticamente giorno per giorno riportando in maniera dinamica le variazioni fra i best seller. Per evitare di essere troppo prolissi, prenderemo in esame solo le prime 10 posizioni fra i PC Desktop più venduti.

PC Desktop più venduti – Classifica | Commenti alle posizioni

Possiamo notare come per Amazon alcuni semplici case, o addirittura componenti per Arduino o Raspberry, siano dei veri e propri PC. Tralasciando questo triste dato, in realtà non c’è nulla di cui essere felici. Salvo qualche NUC con hardware discreto, ci troviamo difronte ad una serie di prodotti davvero scadenti e spesso anche molto vecchi come dotazione hardware. Di certo non si possono prendere come riferimento i best seller per sceglie un buon PC da gaming! Date occhio alle nostre guide hardware: solo cosi avrete modo di assemblare un PC adatto alle vostre esigenze.

