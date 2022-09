Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 6, Trofeo Banana)

Non fatevi salire la scimmia: il Trofeo Banana ospita altre grandi piste per la nostra guida di oggi ai tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Un po’ di scimmia in realtà c’è, ma solo alla fine dei tracciati che vedremo nella nostra guida di oggi: le piste di Mario Kart 8 Deluxe sono arrivate al Trofeo Banana. La controparte retrò del Trofeo Fiore, in realtà, con questo gioco accelera un pochino di più sulla difficoltà. Scopriremo insieme il perché tra le dune di GCN Desertico Deserto, l’acqua stagnante di SNES Pianura Ciambella 3, lo sfarzo di N64 Pista Reale e la giungla “ignorante” di 3DS Giungla DK. Prima di battervi i pugni sul petto, però, pazientate: dovrete superare indenni le prime tre gare! Pronti a partire?

GCN Desertico Deserto

Le piste desertiche sono sempre ostiche, ma molti tracciati dall’episodio per GameCube spiccano per un level design intrigante e questo circuito di Mario Kart 8 Deluxe ci permette di parlare bene della sabbia, per la prima volta in tutta la guida. Stiamo parlando di GCN Desertico Deserto, delle sue sabbie mobili e degli immancabili Marghibruchi.

Layout: Dopo il primo rettilineo, le curve iniziali vi vedranno fare lo slalom tra i Marghibruchi. Tuttavia, nulla vi vieta (se avete funghi) di tagliarle: gli obelischi che crollano sulla sabbia servono proprio a questo. La grande apertura ospita delle sabbie mobili, ma se anche non riusciste (complice un attacco nemico, magari) a circumnavigarle non temete; Lakitu sarà rapido a riportarvi in pista. L’ultimo rettilineo prima delle curve finali è ora una zona subacquea: approfittate delle correnti ascensionali per darvi la spinta con qualche acrobazia. Per chi di voi ha ancora qualche fungo, le ultime due curve permettono dei tagli scandalosi.

Valutazione: Un classico tirato a lucido, che ha un paio di cose (o tre) da insegnare all'ultimo arrivato. Sì, ogni occasione è buona per parlar male del Deserto di Tartosso. 8/10.

SNES Pianura Ciambella 3 – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

La seconda delle piste che vedremo nella guida di oggi rientra anche tra i pochi tracciati prelevati dal primo capitolo, ma per quella che è la concorrenza di Mario Kart 8 Deluxe, questo circuito sa ancora difendersi bene. La domanda è, siete pronti voi alle (poche) insidie di SNES Pianura Ciambella 3?

Layout: Già alla prima curva vi attendono parecchi cubi oggetto, se vorrete farvi il giusto arsenale per spedire gli avversari fuori pista. Tra i prossimi due tornanti troverete altrettanti pontili, dai quali è possibile cadere senza però incorrere in penalità (guida subacquea a parte). Le ultime curve sono il territorio delle Tantatalpe: fate attenzione e, se avete un fungo, usatelo per tagliare la penultima!

Valutazione: Le varie Pianure Ciambella non brillano per originalità, ma questa si salva per il buon restyling che ha ricevuto. 7/10.

N64 Pista Reale – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Diremmo che “siete su Scherzi a Karte”, se solo il canale YouTube italiano SilvioGunner non ci avesse rubato la battuta da sotto il naso. Somiglianze musicali con la sigla dello storico programma italiano a parte, N64 Pista Reale è un tracciato dedicato (giustamente) al Castello di Peach, un luogo recentissimo nell’anno di uscita di Mario Kart 64. Riscopriamolo insieme.

Layout: Non c’è nulla di particolare da segnalare, al di fuori di una rampa sullo sterrato prima della grande sopraelevata. Quest’ultima vi condurrà alla planata che precede le ultime curve, fortunatamente più clementi nel caso finiste fuori strada.

Valutazione: Nella sua semplicità, questa pista è stata la fonte d'ispirazione dietro l'estetica di Parco Coco, uno dei circuiti di Crash Team Racing. Qualcosa vorrà pur dire, no? 7,5/10.

3DS Giungla DK

Con la voce di Donkey Kong: “Okay!” Il tour delle piste si conclude con 3DS Giungla DK, creata ex novo da Retro Studios. Come tale, la pista è una lunga lettera d’amore ai fan che hanno avuto modo di adorare Donkey Kong Country Returns.

Layout: Assicuratevi di saper gestire l’inerzia dopo le prime curve, se non vorrete che la combo tra radici d’albero e fiori-trampolino vi faccia cadere giù per il burrone. La curva intorno alla Capanna di Donkey Kong brulica di tamburelli Tiki, ma dopo lo slalom tra loro potrete preoccuparvi del prossimo problema. Dopo un rettilineo e una curva, infatti, alla successiva noterete una rampa di pietra: raggiungerla con un turbo è consigliabile, ma non certo indispensabile. La planata che ne consegue vi eviterà di avere a che fare con gli avversari, ma state attenti a dove atterrate. Poco dopo, infatti, vi attendono tre differenti rampe nel vuoto, per le quali è bene avere la giusta inerzia. Le ultime curve in pendenza precedono una lunga planata, con la quale raggiungerete il bivio conclusivo: la strada più lunga è anche la più sicura, ma vedete voi.

Valutazione: I binari minerari della serie si sarebbero forse prestati meglio a un adattamento di questo tipo, ma Retro Studios ha voluto cercare di infilarci l'intero immaginario di uno dei suoi titoli più riusciti. Il risultato è una pista non necessariamente da amare, ma sicuramente una da ammirare. 8,5/10.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.