Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 12, Trofeo Campanella)

La campanella suona per la prima metà di piste e tracciati da Mario Kart 8 Deluxe: la guida è al capolinea per i contenuti nati su Wii U

Con questa puntata della nostra guida, avremo analizzato tutte le 48 piste sui 96 tracciati che comporranno, entro la fine del prossimo anno, i contenuti di Mario Kart 8 Deluxe. Quanto vedremo in questa parte coprirà il Trofeo Campanella, il che vuol dire che se ci state seguendo per quanto concerne l’edizione Wii U del gioco, il progetto per voi si ferma dopo questa puntata. Dalla prossima in poi entreremo nel terreno inesplorato esclusivo a Nintendo Switch, ma per oggi ci attendono 3DS Koopa City, GBA Strada del Fiocco, Mariopolitana e Big Blue. Fuoco alle polveri!

3DS Koopa City

La prima delle piste di oggi è anche uno dei tracciati più unici della nostra guida a Mario Kart 8 Deluxe per un dettaglio. L’ispirazione dietro 3DS Koopa City sfugge alla maggior parte dei fan dell’idraulico, poiché l’estetica al neon viene associata a Bowser solamente nella serie animata di Super Mario World. Tecnicamente, il castello di Bowser in quella serie si rifà a sua volta all’icona della sua controparte videoludica, sebbene quest’ultima abbia un’insegna al neon solo nell’overworld. Non esistono altre piste associate al Re dei Koopa che non siano il suo castello. Per ora, s’intende.

Le prime curve vi condurranno semplicemente alla sezione sotterranea, dove potete tagliare un po’ di strada con un fungo se ne siete provvisti. Le curve all’esterno si trovano su un percorso in salita: non è per niente largo, quindi state attenti se usate dei gusci verdi o altri power-up che possono arrecare danno anche a voi. I tre tornanti a seguire sono la parte più antipatica della pista: i primi due sono scoperti da un lato, mentre il terzo è interamente privo di guard-rail. Sono anche stretti, quindi fate attenzione. La curva parabolica conclusiva si trova in una zona decisamente più sicura, dopo la quale la planata conclusiva vi condurrà al traguardo. Valutazione: L’estetica cyberpunk c’entra ben poco con l’universo mariesco, e questo può tanto rendere la pista più simpatica ad alcuni quanto meno gradevole ad altri. Senza dubbio, però, questo tracciato non è affatto per tutti. Nel bene e nel male. 7,5/10.

GBA Strada del Fiocco – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Un grande ritorno per un’altra ambientazione dal troppo trascurato Super Circuit, nonché la seconda pista ricontestualizzata da quel gioco. Da un’astratta pista in mezzo a giganteschi pacchi regalo, GBA Strada del Fiocco è diventata una reinterpretazione mariesca dell’immaginario di Toy Story. E come ci ricordano i Minitoad da Mario Vs. Donkey Kong, le basi c’erano già tutte!

Le prime tre curve a destra precedono un salto da una rampa turbo, per poi passare ad una serie di curve a sinistra dove dovrete evitare i Koopasapiens. La rampa successiva vi condurrà alla traballante sezione antigravità, dalla quale dovreste presto poter scorgere una scorciatoia sulla destra. La planata che vi attende dopo qualche curva vi condurrà all’ultima parabolica della pista: se avete un fungo, potete chiudere il giro (o la gara) con un taglio scandaloso. Valutazione: Una pista astratta al punto da diventare quasi anonima, reinterpretata quanto basta da rendere giustizia all’episodio più ingiustamente bistrattato della serie. Il Toy Story in salsa Mario difficilmente ci stuferà. 9/10.

Mariopolitana – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Se in Mario Kart: Double Dash!! avete amato il senso di interconnessione tra le varie piste, l’idea di un trasporto pubblico capace di collegarle vi manderà in solluchero. In realtà, il nome inglese della Mariopolitana (Super Bell Subway) si rifà al power-up simbolo di Super Mario 3D World, ma a noi importa solo una cosa: il divertimento di guidare nelle immediate vicinanze di un sistema ferroviario, cercando magari anche di evitare i treni!

Tradizionalisti, gioite. Nessuna sezione antigravità su questo percorso! Inizierete con un tornante a sinistra, per poi finire sui binari. I treni sono diretti verso di voi, ma lo spazio per evitarli non manca (a meno che non siano gli altri a spingervici addosso). Troverete delle stradine alternative sia a sinistra che a destra, prima di tornare a forza su quella principale. Dopo una curva a destra, il rischio di frontale cesserà. Stando ai lati potrete usufruire di due pedane turbo. L’ultima svolta a sinistra si può tagliare con un fungo. Valutazione: La pista non è certo tra le meno ispirate, ma c’è di meglio. Starà a voi e ai vostri amici decidere quanto spesso bazzicare il tracciato, con i suoi pro e i suoi (dolorosi) contro. 7,5/10.

Big Blue

Anche per il pianeta azzurro di F-Zero abbiamo avuto modo di parlare nel corso della nostra guida a Smash, per cui difficilmente ci resta granché da aggiungere. Contrariamente a quanto abbiamo detto di Mute City, la versione mariesca di Big Blue è un percorso a traguardo singolo. Raggiungere il terzo “giro” porterà una voce familiare alle orecchie di chi ha giocato a F-Zero X…

L’antigravità, casomai ve lo steste chiedendo, qui regna sovrana. La prima, lunga curva rompicollo a sinistra include più pedane turbo, una superficie su cui guadagnare monete a destra e una divisione tra una parte rialzata e una più bassa. Dopo la rampa turbo, ma prima della curva a destra, troverete due corsie: una vi spingerà in avanti e l’altra vi rallenterà. Lo stesso vale per le tre curve a seguire: quella già citata a destra, quella dopo a sinistra e l’ultima a destra. La planata vi porterà al secondo “giro”, ovvero l’acquascivolo. Dopo la curva a destra potrete scegliere quale corsia seguire. Le curve si susseguiranno fino alla planata che conduce alla parte finale. Per non entrare troppo nei dettagli, vi basti sapere che dopo diverse corsie a velocità alternate (tutte piene di pedane turbo) la strada si dividerà per poi riunirsi prima del traguardo. Valutazione: Adrenalina pura dall’inizio alla fine, accompagnata da un arrangiamento magistrale di quella che è già una delle melodie migliori della Grande N. Un finale col botto per i DLC su Wii U e per il gioco di base su Nintendo Switch. 10/10.

