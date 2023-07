Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 21, Trofeo Piuma)

Dal mar Egeo a quello di Daisy, dalle piste stradali a quelle in bagno: ecco la guida ai tracciati del Trofeo Piuma di Mario Kart 8 Deluxe

Bentornati alla quartultima guida alle piste e ai tracciati di Mario Kart 8 Deluxe: la ventunesima puntata è tutta per il Trofeo Piuma, e ne mancano solo tre. Per il Trofeo Ciliegia dovrete solo attendere quarantotto ore, mentre gli ultimi otto circuiti ci terranno con il fiato sospeso fino a fine anno (o fino all’autunno, se ci va di lusso). Ad ogni modo, oggi parleremo di quattro diverse zone dal Pass Percorsi Aggiuntivi. Partiremo dalla Grecia con Tour Alture di Atene, per poi andare in crociera con GCN Nave di Daisy. Torneremo a terra con Wii Autostrada Lunare e concluderemo con l’inedita Corsa in bagno. Scaldate i motori!

Tour Alture di Atene | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Ci vorrà tempo per sapere se Roma Romantica farà capolino nelle ultime due coppe, ma per ora la più mediterranea delle piste di Mario Kart 8 Deluxe è anche il primo dei tracciati che vedremo nella guida al Trofeo Piuma. Parliamo del fascino ellenico di Tour Alture di Atene, primo circuito ad adottare un approccio più pragmatico al level design: meno punti d’interesse (statue di Atena permettendo), forse, ma con tanta atmosfera a compensare. C’è molto di cui parlare in fatto di layout, come per ogni percorso dal mondo reale. Diamoci una mossa!

Nel primo giro, il rettilineo tra le colonne anticipa la curva a sinistra. Tenetevi a sinistra sulla discesa, in modo tale da atterrare sul colonnato dopo la rampa. Stringete la curva a sinistra e usate ogni colonna a terra per fare trick. Alla rotonda, svoltate a sinistra sulla scalinata fino alla rampa. Vi ritroverete a svoltare verso destra sulla parabolica del Teatro di Dioniso. Dopo la rampa, dovrete svoltare di nuovo a sinistra: una rampa blu vi spedirà in planata verso l’alto, fino all’ultima, lunga curva verso a sinistra (con rampa a lato per i trick). Secondo giro! Scenderete in picchiata con tre rampe pria della curva a destra. Prendete la rotonda svoltando a destra prima di curvare a sinistra, e poi di nuovo a destra. La salita sabbiosa vi condurrà a una svolta a destra. La scalinata è un rettilineo in pendenza, con possibilità di usare la scorciatoia al centro se avete strumenti (come con Tour Promenade di Parigi e Covo Ninja). Il rettilineo tra le colonne vi riporterà al traguardo. Il terzo giro si riapre svoltando verso sinistra fino alla rampa per la planata. La parabolica a sinistra presenta una rampa per trick, per poi proseguire con una salita e una curva a destra. A questo punto vi attende uno zigzag tra i massi alternando svolte a sinistra, destra e sinistra. Usate le pedane turbo se non ci sono massi nei paraggi. La salita riporta alla stessa scalinata di prima. Valutazione: La passione della compagna di chi vi scrive per la Grecia avrà attecchito? Dediche sdolcinate a parte, Alture di Atene (in ogni sua forma) era uno dei tracciati più fenomenali di Mario Kart Tour ed è un piacere vedere la capitale ellenica risplendere in HD. Siamo già in salivazione all’idea di rivedere Roma Romantica in questa veste. 8,5/10.

GCN Nave di Daisy | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Non è la prima pista del passato a fare capolino nel settimo episodio su 3DS prima di tornare su Switch (Outlet Cocco e Flipper di Waluigi, stiamo guardando voi) ma, in un bizzarro caso di ridondanza, dopodomani noterete che non è neanche l’ultima del pacchetto. Sia come sia, GCN Nave di Daisy ripropone la sua geniale idea: è possibile creare una pista cucita su misura sul luogo in cui è ambientata, anziché adattare la location al level design? Il già citato Flipper ci è riuscito, vediamo come se la cava la crociera di lusso alla sua terza comparsa nella serie.

Si parte con un bivio, ma una strada vale l’altra. Le due vie si ricongiungono sulla piscina circolare: vedete voi se arrischiarvi a nuoto tra i Goomba o aggirarla. Sulla destra troverete il lungo tornante in discesa verso sinistra. Il rettilineo a bordo nave precede il salone, dove dovrete curvare a sinistra di poco per proseguire sul secondo rettilineo, stavolta diagonale. Attenti ai cubi oggetto e ai commensali, che oscillano a sinistra e a destra a seconda della (presunta) inclinazione della nave. Svoltate a destra e poi a sinistra, dove dovrete scegliere se tuffarvi nella (relativa) scorciatoia subacquea o procedere per il corridoio. La sezione sottomarina prevede due cubi oggetto custoditi gelosamente dalle conchiglie. In caso contrario, se non vi siete tuffati svoltate di nuovo a sinistra e poi a destra, costeggiando l’uscita dalla scorciatoia. Curvate verso destra e seguite il rettilineo in salita. Valutazione: Nave di Daisy invecchia come il vino. Il tempo passa per tutti i circuiti della serie, ma quelli che ricevono meno “aggiornamenti” tra un ritorno e l’altro sono sempre i migliori. A parte i Goomba a mollo, la pista è identica a com’era in Mario Kart 7. Un motivo ci sarà. 9/10.

Wii Autostrada Lunare | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Per il sottoscritto Mario Kart Wii è forse uno degli episodi della serie meno ispirati in fatto di level design, ma una seconda chance non la si nega a nessuno. E così, battendo sul tempo piste meritevoli come Città dei Funghi da Double Dash!!, ecco che torna Wii Autostrada Lunare. Sarà come la ricordano i fan del sesto capitolo? Scopriamolo insieme.

Si parte con un rettilineo, che non durerà. Svoltate prima a destra e poi a sinistra, facendo attenzione al traffico: sono comprese anche le automobili Bob-Omba già viste in N64 Autostrada di Toad. Svoltate ancora a destra e proseguite a zigzag per il semi-rettilineo. Curvate ancora a destra e a sinistra per accedere al tratto in tangenziale dopo il ponte. Un casello vale l’altro: ognuno di loro fa da… apripista per le pedane turbo. In generale, passerete l’ultima sezione della pista curvando verso destra, tra pedane turbo e spartitraffico. Usciti dalla tangenziale, troverete il traguardo sul rettilineo. Valutazione: Il lavoro di restyling svolto è sufficiente, ma viene penalizzato dal confronto con il monumentale restauro visto nella sopracitata Autostrada di Toad. Voto molto “politico”, stavolta. 7/10.

Corsa in bagno

E concludiamo con l’ultima pista tra i tracciati di Mario Kart 8 Deluxe degni di comparire nell’ultimo Nintendo Direct: alludiamo a Corsa in bagno. Forse ispirandosi alle frequenti creazioni dei fan con Mario Kart Live: Home Circuit, i geniacci della Grande N hanno pensato bene di ambientare una gara in una stanza da bagno piena di rubinetti aperti. O forse si tratta di un cenno alla origin story di Mario e Luigi nel film d’animazione? Non lo sapremo mai.

Il rettilineo iniziale vi farà piombare nel lavandino. Aspettatevi tante sezioni subacquee, naturalmente. Proseguite sempre dritti fino alla rampa, dopodiché svoltate verso sinistra. La seconda rampa vi spedirà sul rettilineo in vasca: se avete modo di atterrare su uno dei palloni sul fondo, potrebbe venirne fuori un bel trick. Proseguite nello scarico e svoltate a sinistra, dove noterete l’anello di Sganassotec da Odyssey. Seguite la curva a destra e uscite: troverete sul successivo tornante verso sinistra delle pozze di sapone ai lati, da evitare. Se volete, a destra c’è una rampa per un trick. Il rettilineo vi porterà ad una rampa per le planate: la tazza del water che andrete a sorvolare strariperà nel secondo e nel terzo giro, permettendovi di effettuare un trick per atterrare sulla scorciatoia sopraelevata sulla destra. Dopo la planata, la strada regolare si conclude con una curva a destra, un tornante a sinistra e un’ultima svolta verso destra. Valutazione: Non è nulla per cui mirare al miracolo, ma Corsa in bagno rimane comunque una pista originale e ben congegnata. Certo, l’en-plein di Isola Yoshi era impossibile da replicare con questo tracciato, ma apprezziamo la bizzarra digressione. 8/10.

