Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 3, Trofeo Stella)

Un, due, tre, Stella: questa coppa ospita sempre le piste migliori, e i tracciati della guida a Mario Kart 8 Deluxe di oggi non sono da meno

Rieccoci qui per parlare di nuovo di piste e tracciati nel nostro terzo appuntamento con la guida a Mario Kart 8 Deluxe. Il Trofeo Stella ha come simbolo un oggetto che in alcuni titoli del baffone è un mero power-up, e in altri è un oggetto da collezionare; un modo come un altro per ricordarci che qui si inizia a volare con la qualità. Aspettatevi dunque, dopo la nostra sezione dedicata al layout di ogni pista, diverse valutazioni generose. Oggi vedremo dei veri pesi massimi: l’Aeroporto del Sole, la Laguna Delfino, l’Elettrodromo e una delle nostre preferite di sempre, il Monte Wario. Iniziamo!

Aeroporto del Sole

Non sia mai che manchino piste ispirate all’ambientazione di Super Mario Sunshine, e come sempre anche i tracciati presenti nella guida a Mario Kart 8 Deluxe di oggi non fanno eccezione. Aeroporto del Sole, come i predecessori Spiaggia di Peach, Borgo Delfino e (ne riparleremo) Outlet Cocco, offre uno squarcio più godibile sull’isola mediterranea. Senza monete blu, fortunatamente!

Layout: Le prime curve tra i carrelli preannunciano un bivio. Dopo il primo tornante, infatti, avrete due opzioni: salire sull’aereo dall’ala, o proseguire al di sotto tra i carrelli. In seguito, troverete una curva accompagnata da una piattaforma inclinata fuori dal percorso. Starà a voi scegliere se tentare il taglio o meno, ma state attenti: non è facile riuscirci nemmeno con i funghi. La rampa per le planate vi condurrà in volo su una sezione antigravità del tracciato, sospesa in aria. Al termine di questa passeggiata aerea, un’altra rampa vi condurrà in planata sulla pista di atterraggio, dove un’ultima curva precede il traguardo. Potete tagliarla con un fungo (o senza, volendo), ma state attenti alle casse: sono un vero e proprio muro per la vostra accelerazione. A meno che, rompendole, non troviate qualcosa di utile…

Valutazione: Un'ottima introduzione ad un campionato esplosivo, sebbene forse non eccelsa. Il gioco può ancora fare di meglio, ma questa pista rimane un gioiello dentro e fuori contesto. 8,5/10.

Laguna Delfino – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Se amate la guida “traballante” sott’acqua, adorerete la Laguna Delfino. Se così non fosse… beh, questo ritorno dei Delfi occhialuti da Super Mario World potrebbe non essere nelle vostre corde. Mano ai boccagli!

Layout: Questo è il primo tracciato della serie a vantare una linea del traguardo subacquea, lo sapevate? Ad ogni modo, dopo la prima curva troverete diverse rampe con cui emergere, prima di addentrarvi negli abissi. La curva successiva infatti vi condurrà in una sezione dove l’inerzia è vitale: state attenti a come gestite le vostre derapate. I tubi vi serviranno per evitare di sprofondare, per cui cercate di sfruttare al meglio i loro sbuffi d’aria verso l’alto. Dopo un paio di salti (compreso uno sul lato destro, se volete tentare una pseudo-scorciatoia), avrete modo di correre sulla schiena della gigantesca Mordorena per eseguire delle acrobazie con cui darvi una bella spinta. Prima o poi dovrete lasciarvi cadere, e sarà allora che l’ultimo tornante a destra vi condurrà alla planata conclusiva. Dopo di essa, se avete funghi, potete tagliare l’ultima curva.

Valutazione: Decisamente l'anello debole del Trofeo Stella. C'è di peggio, ma c'è anche di tanto, tanto meglio. 7/10.

Elettrodromo – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Ricordate il nostro speciale dedicato ai migliori tributi dei fan? Quello per Mario ha fatto dell’Elettrodromo la propria location, e a ragion veduta: questo gigantesco rave party è, come alcuni lo hanno definito, la rappresentazione fisica (e astratta) di un lettore mp3 al suo interno. E i nemici di Mario sono troppo impegnati a ballare per badare ai piloti… ad eccezione di alcune Piante Piranha troppo ligie al lavoro.

Layout: L’utilizzo elevato dell’antigravità in questa pista vi consentirà di guadagnare una spinta turbo da tutti i piloti con cui andrete a cozzare. Dopo il primo salto e le prime curve, un bivio dividerà il tracciato per diverso tempo. Scegliete pure una strada qualsiasi: scoprirete ben presto di trovarvi esattamente sopra (o sotto, a seconda dei punti di vista) chiunque abbia preso l’altra via. Al termine, le strade si riuniranno prima di una curva saltellante in discesa, con un accompagnamento musicale diverso per ogni gradino. L’ultima planata vi condurrà alla curva conclusiva a sinistra, dove vi attendono le già citate piante.

Valutazione: Una pista, questa, all'insegna del divertimento puro, e con una colonna sonora appropriatamente energica. Un altro centro per una coppa fenomenale. 8,5/10.

Monte Wario

Uno dei capolavori indiscussi tra le piste e i tracciati non solo di questa parte della guida, ma di Mario Kart 8 Deluxe in toto, è sua maestà Monte Wario. Il motivo? Si tratta di una vera e propria gara di sci, rivisitata in chiave… beh, Mario Kart. Non c’è dubbio: dove c’è il nome di Wario, c’è il suo zampino da game designer delirante!

Layout: Questo è uno dei pochi circuiti del gioco catalogabili più come percorsi (da cui il nome “Pass Percorsi Aggiuntivi” per il DLC), in quanto non ci sono “giri”. Il traguardo va raggiunto una sola volta, e Lakitu ci terrà al corrente dei nostri progressi durante la gara. Dopo esservi lanciati dall’elicottero, dovrete vedervela con tortuosi tornanti attorniati da rampe pericolose, che però ricompenseranno la vostra audacia se le usate come trampolino di lancio per le acrobazie. La caverna, sempre in discesa, consiste in una sezione in planata: gestitevela bene e potrete usare la rampa successiva per prolungarla. La sezione all’interno della “Wario Dam” (diga di Wario), una volta usciti all’esterno, presenta delle correnti d’acqua: cercate di intercettare i turbo. Al termine vi ritroverete a un bivio per due differenti slalom tra gli alberi, ma se avete un fungo dovreste scorgere una scorciatoia centrale. Dopodiché vi ritroverete di nuovo sulla pista da sci vera e propria, prima di affrontare una discesa rompicollo piena di turbo.

Valutazione: Un capolavoro indiscusso, e tappa fissa tanto delle nostre partite quanto delle vostre. Possiamo metterci la mano sulla neve: noi ci beccheremo un'ustione da freddo, e voi scoprirete un miracolo di level design. Bacio accademico. 10/10.

Questo era il nostro ultimo appuntamento ad essere il solo della settimana: la guida a Super Smash Bros. Ultimate ora è infatti conclusa, e pertanto dai prossimi sette giorni quella a Mario Kart ne prenderà il posto martedì e giovedì.