Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 5, Trofeo Guscio)

Torna alla grande il revisionismo delle coppe retro: la nostra guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe riparte col Trofeo Guscio

Saranno anche finite le piste inedite, ma i tracciati della nostra guida a Mario Kart 8 Deluxe non sono nemmeno arrivati a metà. A tornare oggi sono le prime quattro glorie del passato presenti nel Trofeo Guscio, primo dei campionati retro disponibili nel gioco di base. Torneremo dunque a correre per i pascoli di Wii Prateria Verde, la deliziosa bidimensionalità di GBA Circuito di Mario, i lidi raggianti di DS Spiaggia Smack e concluderemo con la tangenziale di N64 Autostrada di Toad. Tratteremo esclusivamente di circuiti “vecchi” fino all’ottava puntata, dopo la quale i contenuti saranno più imprevedibili.

Wii Prateria Verde

E la guida riparte con la prima delle piste nostalgiche che Mario Kart 8 Deluxe ha da offrire, nonché uno dei tracciati più… campagnoli del gioco. Mucche a parte, Wii Prateria Verde presenta ben poche insidie: come abbiamo detto nello scorso episodio, qui la difficoltà riparte praticamente da capo.

Layout: La tranquillità regna sovrana per gran parte della pista, salvo dove pascolano le mucche. Aspettatevi di trovarle in strada tra il secondo e il terzo giro. La penultima curva presenta una parte rialzata all’esterno, se volete raggiungere una rampa per le planate. Prima dell’ultima curva, però, la pista si aprirà in una sezione dove vi ritroverete vulnerabili agli assalti delle Tantatalpe. Se state attenti, le rampe al centro vi daranno una spinta turbo ciascuna.

La tranquillità regna sovrana per gran parte della pista, salvo dove pascolano le mucche. Aspettatevi di trovarle in strada tra il secondo e il terzo giro. La penultima curva presenta una parte rialzata all’esterno, se volete raggiungere una rampa per le planate. Prima dell’ultima curva, però, la pista si aprirà in una sezione dove vi ritroverete vulnerabili agli assalti delle Tantatalpe. Se state attenti, le rampe al centro vi daranno una spinta turbo ciascuna. Valutazione: Un debutto un po’ in sordina per le piste Retro. Non temete, le cose non tarderanno a migliorare. 6,5/10.

GBA Circuito di Mario – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Evidentemente, i circuiti dedicati al cast principale (quelli più interessanti, perlomeno) erano già presi dai capitoli precedenti. A livello di… level design, GBA Circuito di Mario non è mai stato la punta di diamante dell’originale Super Circuit, ma se non altro il team di sviluppo ha fatto ricorso a un escamotage intelligente per fare della sua piattezza un punto di forza.

Layout: Dopo le prime curve, infatti, scoprirete che un tornante della pista è stato elevato (letteralmente) a pretesto per fare buon uso dell’antigravità. Per il resto, però, la pista rimane la stessa, tralasciando le macchie d’olio sull’asfalto. Dopo le due curve successive alla sezione antigravità, noterete una rampa azzurra sulla destra: con un fungo il rallentamento sull’erba che la circonda non sarà un problema, e sarete ricompensati con una generosa planata. Poco prima del traguardo, come nell’originale, c’è una specie di scorciatoia: non accorcia granché, ma presenta una pedana turbo. Contrariamente all’originale, c’è anche un blocco oggetto!

Dopo le prime curve, infatti, scoprirete che un tornante della pista è stato elevato (letteralmente) a pretesto per fare buon uso dell’antigravità. Per il resto, però, la pista rimane la stessa, tralasciando le macchie d’olio sull’asfalto. Dopo le due curve successive alla sezione antigravità, noterete una rampa azzurra sulla destra: con un fungo il rallentamento sull’erba che la circonda non sarà un problema, e sarete ricompensati con una generosa planata. Poco prima del traguardo, come nell’originale, c’è una specie di scorciatoia: non accorcia granché, ma presenta una pedana turbo. Contrariamente all’originale, c’è anche un blocco oggetto! Valutazione: Un buon modo per rendere giustizia a Super Circuit, ma per essere l’unico rappresentante di quel gioco nella versione di base su Wii U questa pista avrebbe potuto dare di più. 7/10.

DS Spiaggia Smack – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Il tracciato tropicale di Mario Kart DS fa il suo radioso ritorno qui. Con l’aggiunta della guida subacquea, DS Spiaggia Smack è decisamente una pista meno ostica… da cui il suo piazzamento nella prima coppa retrò, naturalmente.

Layout: Dopo la prima curva sul pontile e la seconda che vi attende al termine della planata, scoprirete il piatto forte della pista. Parliamo di un piccolo arcipelago di isole nel pieno del saliscendi della marea. Come abbiamo detto, con la guida subacquea questo pericolo diventa una semplice seccatura, ma può influire sull’andamento della gara. State anche attenti ai granchi che vi attendono a riva, e al fango a bordo pista sull’ultima curva prima delle rampe dietro al traguardo.

Dopo la prima curva sul pontile e la seconda che vi attende al termine della planata, scoprirete il piatto forte della pista. Parliamo di un piccolo arcipelago di isole nel pieno del saliscendi della marea. Come abbiamo detto, con la guida subacquea questo pericolo diventa una semplice seccatura, ma può influire sull’andamento della gara. State anche attenti ai granchi che vi attendono a riva, e al fango a bordo pista sull’ultima curva prima delle rampe dietro al traguardo. Valutazione: Una delle migliori piste marittime della serie, nella sua semplicità. Non c’è altro da aggiungere. 8,5/10.

N64 Autostrada di Toad

Una tradizione ormai consolidata per la serie è quella di includere un “momento GTA” tra i vari circuiti. Ebbene, si torna al punto di partenza: N64 Autostrada di Toad ha infatti dato il via a questo trend. Scopriamo insieme il percorso.

Layout: La prima curva già vi propone un’alternativa al traffico, con una sezione antigravità sul bordo destro. Tra i vari veicoli potreste trovare auto esplosive (occhio!), vetture con una tavola da surf da usare come rampa e, se siete fortunati, camion che trasportano rampe vere e proprie per le planate. La seconda, grande curva a destra ospita un’altra sezione antigravità, stavolta a sinistra.

La prima curva già vi propone un’alternativa al traffico, con una sezione antigravità sul bordo destro. Tra i vari veicoli potreste trovare auto esplosive (occhio!), vetture con una tavola da surf da usare come rampa e, se siete fortunati, camion che trasportano rampe vere e proprie per le planate. La seconda, grande curva a destra ospita un’altra sezione antigravità, stavolta a sinistra. Valutazione: La nuova meccanica delle collisioni con i veicoli ha risolto praticamente ogni problema con l’originale. Anche l’orecchio vuole la sua parte: l’introduzione con quel coro inquietante di Mario Kart 64 non mancherà a nessuno. 8/10.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.