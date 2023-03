Migliori serie tv su CHILI Tv | Marzo 2023

Abbiamo selezionato per voi una lista delle migliori serie tv da vedere sulla piattaforma streaming, CHILI Tv. Tra una vasta selezione di titoli imperdibili e contenuti mozzafiato; ecco tutto quello che c’è da sapere per noleggiare o acquistare le serie più ambite del momento

CHILI Tv è la principale piattaforma italiana dedicata al noleggio e all’acquisto di serie tv e titoli originali in formato digitale. Difatti, all’interno del suo ricco catalogo sono disponibili una vasta siere di titoli e contenuti dedicati ad ogni genere di età, senza esclusione. Per poter gustare il prodotto tv comodamente da casa; non è richiesto alcun tipo di abbonamento annuale o mensile, ma solo il pagamento all’acquisto o al noleggio della serie tv.

I contenuti scaricati sono facilmente visibili da tutti i diversi dispositivi: computer, Smart Tv, smartphone e tablet.

Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

Prima di cominciare, tutti i contenuti qui presentati per la nostra guida speciale; sono stati elencati in modo casuale e sono tutti validi allo stesso modo. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere per godere di un marzo ricco di colpi di scena e grandi emozioni.

12-Succession | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

L’odore dei soldi e la voglia di potere fanno da sfondo alla serie tv di success, Succession. Family drama targato HBO con attore protagonista Brian Cox; è presente nel ricco catalogo proposto dalla piattaforma CHILI Tv.

A seguito della decisione di Logan Roy (Brian Cox), patriarca e magnate a capo di uno dei conglomerati di mass media e di intrattenimento nel mondo, di non ritirarsi dalle scene aziendali; i rapporti d’amore e fratellanza si sostituiscono a una serie di sotterfugi di dominio e potere. Una serie in grado di svelare in maniera cruda e diretta, di come i soldi e la smania di conquista surclassino ogni tipo di relazione o legame affettivo.

Serie tv pluripremiata, è diretta da Jesse Armstrong, e vede attori protagonisti Jeremy Strong; Sarah Snook; Kieran Culkin; Alan Ruck; Matthew Macfadyen; Nicholas Braun; Peter Friedman e Dagmara Dominczyk.

11-House of the Dragon | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

Le vicende e gli intrighi familiari non vengono meno nella prossima migliore serie tv presente sulla piattaforma CHILI Tv; House of the Dragon, l’attesissimo prequel di Games of Thrones nato dalla penna creativa di George R.R. Martin. Serie fantasy drama targato HBO, prende forma circa 200 anni prima dei sanguinosi eventi visti nel già citato Game of Thrones, soffermandosi sulla caduta della Casa Targaryen fino al conflitto civile scoppiato nei Sette Regni, conosciuto come la Danza dei Draghi.

Quinto re dei Sette Regni, scelto dal Gran Concilio di Lord per succedere al defunto nonno re Jaehaerys I; Viserys I Targaryen I si ritrova trascinato nella difficile nomina del suo successore. Ritrovatosi vedovo e senza un erede maschio; tutta la fiducia ricade verso la sua primogenita Rhaenyra Targaryen. Tuttavia, l’ascesa al trono della giovane fanciulla viene messa a dura prova da un continuo susseguirsi di dissensi per tutto il regno.

10-Tre storie straordinarie | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

Eccezionalmente disponibile in forma gratuita sulla piattaforma CHILI Tv a partire dall’8 marzo, è la miniserie totalmente made in Italy, intitolata Tre storie straordinarie.

Diretta da Davide Campagna e prodotta da Ella Pugliese per Naturalmente Crescendo; protagonisti della vicenda sono quindici ragazzi condannati a morte, obbligati a dover scegliere chi tra loro può sopravvivere. Tre storie fuori dal comune, con un zigzagare di eventi fuori dal comune. Tre storie di ragazzi sullo straordinario potere dei sentimenti umani.

9-Sharp Objects | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

I traumi del passato e il peso di un rapporto disfunzionale, tornano a bussare bussano alla porta della protagonista Amy Adamas nella serie tv Sharp Objects.

Crime drama ispirato al romanzo di Gillian Flynn; è la storia di una giornalista investigativa che si occupa di casi di cronaca nera, Camille Preaker; appena dimessa da un ospedale psichiatrico dopo una lunga storia di autolesionismo. Camille sarà chiamata ad indagare sulla morte misteriosa di due ragazze e questo incarico la riporterà nella sua città natale, Wind Gap. Qui sarà costretta a riallacciare i rapporti con la madre, in un clima familiare che appare tossico.

Creata da Marti Noxon e diretta da Jean-Marc Vallée; vede protagonisti oltre la già citata Amy Adams; Patricia Clarkson; Chris Messina; Henry Czerny; Madison Davenport; Will Chase; Lulu Wilson ed Elizabeth Perkins.

8-L’ uomo Nuovo-The Election Day | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

Le sorti dell’intero paese vengono decise nella serie tv, L’uomo Nuovo-The Election Day. Thriller politico nel quale i giochi di potere, gli scandali e colpi di scena si avvicenderanno, condizionando le esistenze di un gruppo di personaggi in uno scenario futuro distopico con l’Italia fuori dall’Unione Europea e sull’orlo di una guerra civile.

Prodotta da Mirabilia Entertainement in collaborazione con HeroShot e Ars et Labor; è scritta e diretta da Andrea Murchio, oltre ad essere totalmente prodotta in Italia.

7-11.22.63 | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

Per chi ama i tuffi nel passato e la possibilità di viverlo intensamente; ecco farsi avanti tra i migliori titoli scovati su CHILI Tv, la miniserie 11.22.63. Basata sul romanzo di Stephen King 22/11/63; segue la vicenda del modesto insegnante inglese divorziato, casualmente venuto a conoscenza di un portale capace di riportalo indietro nel passato, con il compito di impedire l’assassinio di John F. Kennedy.

Prodotta da J.J. Abrams assieme alla collaborazione di Stephen King; è stata Ideata da Bridget Carpenter, con protagonisti James Franco e Chris Cooper. Prodotto da Warner Bros. Television e Bad Robot.

6-The Pacific | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

La lotta per la sopravvivenza e la paura della morte, si interfacciano in questo dramma bellico diretto e prodotta da Steven Spielberg. Con attore protagonista lo strabiliante Tom Hanks, la serie prende ispirazione su fatti tragici realmente avvenuti nel corso del conflitto bellico della Seconda Guerra Mondiale. Nove interminabili ore di battaglia, vissuto attraverso il racconto degli uomini veri; di chi la guerra l’ha vissuta in prima persona sulla propria pelle.

Un racconto corale, intimo e profondo; soffermato maggiormente sulla vicenda di due soldati (John Basilone e Robert Lecki), entrambi realmente esistiti e le cui memorie scritte sono state utilizzate come fonte narrativa primaria.

La serie è stata prodotta anche grazie alla collaborazione del network HBO assieme alla Seven Network Australia e DreamWorks.

5-Supernatural | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

Terrificanti vicende si fanno strada nella serie tv Supernatural, uno dei tanti titoli disponibili nel catalogo della piattaforma CHILI Tv. Genere paranormale e drammatico creata da Eric Kripke e prodotta per ben quindici stagioni.

Protagonisti della storia sono i due fratelli Winchester, Sam e Dean, rimasti orfani dopo la terribile morte della madre per mano di un terrificante demone. Da quel giorno, il padre mosso dal dolore della morte; educa i due figli alla caccia e la battaglia a tutto ciò che risulta soprannaturale, con lo scopo di liberare il mondo dal male nascosto. Quando però l’uomo scompare, i figli decidono di portare avanti la sua missione.

4-Fringe | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

Esperimenti governativi e paranormale si intersecano nella serie selezionata per voi su CHILI Tv, intitolata Fringe. Ideata da J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci; un’inspiegabile fenomeno soprannaturale (definito dalla Sicurezza Nazionale Americano con il nome Lo Schema), sembra diffondersi rapidamente senza alcuna valida spiegazione. Sarà compito dell’agente FBI Olivia Dunham risolvere il caso. Ad aiutarla saranno uno brillante scienziato, il Dr. Walter Bishop, assieme al figlio Peter, un giovane dotato di un’intelligenza superiore che vive di espediente e piccole truffe pur di guadagnare qualcosa.

Prodotto da Warner Bros. Television, vede protagonisti Anna Torv e Joshua Jackson; affiancati da John Noble, Lance Reddick, Blair Brown, Jasika Nicole, Seth Gabel, Kirk Acevedo, Mark Valley.

3-Barry | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

Per rimanere sulla leggerezza e gustare comodamente da casa la visione di una commedia atipica; tra le migliori serie proposte è impossibile non citare, Barry. Dark comedy, acclamata dalla critica e vincitrice di 10 premi (tra cui tre Emmy Award); le avventure di Barry, un killer depresso e sottopagato del Midwest. Solo e insoddisfatto si reca a Los Angeles per uccidere un aspirante attore. Dopo aver seguito il suo bersaglio, Barry finisce per essere accolto nel gruppo e decide di iniziare una nuova esistenza come aspirante attore. Il suo passato criminale, però, tornerà a perseguitarlo.

Prodotto dalla HBO e ideato da Alec Berg, vede attori protagonisti Bill Hader (nelle vesti anche di produttore) e Henry Winkler.

2-Room 104 | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

Le storie più bizzarre e sentimentali dei clienti, occupano un posto d’eccellenza nell’imperdibili migliori serie presente su CHILI Tv; Room 104. Creata dai fratelli Jay e Mark Duplass, si sviluppa nella tipica stanza d’albergo americano, Room 104. Una serie antologica nella quale ogni episodio si sofferma sulle vicende (talvolta comiche, talvolta tragiche) dei vari ospiti che si intrattengono. Tra conflitti, paure e confessioni profonde; l’infinito potenziale racchiuso in colori e immagini di ogni tipo, in un gioiellino tutto da gustare comodamente da casa.

Con attori protagonisti Melonie Diaz, Ross Partridge, Clark Duke, James Van Der Beek, Sameerah Luqmaan-Harris, Orlando Jones, Jay Duplass, Karan Soni, Poorna Jagannathan.

1-Boston Legal | Migliori serie tv su CHILI Tv da vedere

Brillanti (e bizzarri!) avvocati sono pronti a scontrarsi a suon di legalità, pur di sconfiggere i loro acerrimi avversari; questo quanto si evince nell’imperdibile commedia creata da David E. Kelley, Boston Legal (in cui tutto sembra concesso).Vincitrice di due Emmy Awards, un Golden Glob; nata come serie spin-off di The Practice; segue le vicende di Alan Shore, giovane arrivista e Danny Crane, suo anziano amico e mentore, pronte a oltrepassare ogni limite della limite pur di raggiungere i loro obiettivi…anche a costo di non rendere giustizia.

Con attori protagonisti Candice Bergen; James Spader; Lake Bell; Mark Valley; Monica Potter; Rene Auberjonois e Rhona Mitra.

