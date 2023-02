Hogwarts Legacy: come gira il titolo su Xbox Series X ed S? Scopriamolo insieme

La ruota (a raggi X) gira per tutti: ecco come si comporta Hogwarts Legacy su Xbox Series S e con la sorella maggiore dal supporto ottico

Non dovrebbe stupire, in prossimità del day one di Hogwarts Legacy, se chi ha acquistato Xbox Series X ed S vuole sapere come gira il gioco sulla console che, possibilmente, ha alleggerito il portafogli del possessore proprio per darsi alla magia. D’altronde, la priorità alla next-gen dà tutto il diritto ai suoi ambasciatori di esigere di più. Per qusto motivo, riportiamo qui sotto l’ultimo video di ElAnalistaDeBits. La performance del titolo è stata messa sotto torchio per tutte e tre le piattaforme principali su cui ha avuto (nuovo inizio) il mondo fantasy contemporaneo nato dalla discussa penna di J. K. Rowling.

Il crocevia magico di Hogwarts Legacy sulla croce verde di Xbox Series X ed S: come è piccolo il mondo, ma gira bene?

Così come sulle altre console, anche su Xbox Series X ed S Hogwarts Legacy offre cinque modalità, e rispetto alla controparte PC gira in modo quasi identico grazie all’impostazione Quality Mode. A livello di risoluzione si parla dunque di 1800p, nonché di 30 FPS senza ray-tracing. La visualizzazione a distanza massima dei modelli 3D (draw distance) ne beneficia insieme alla qualità delle texture, alla vegetazione, all’illuminazione e tanto altro ancora. Il ray-tracing si può applicare ad ombre e riflessi. Purtroppo, come vedrete qui sotto, su ogni piattaforma la cosa sembra generare anche dei problemi.

Sia la già citata draw distance che la qualità delle texture risentono parecchio su console. Si parla del resto di una modalità eccessiva persino per i PC, rendendo così “superflua” la miglioria del ray-tracing. Anche le due modalità bilanciata (Balanced) e prestazioni (Performance) consentono un alto framerate, sebbene abilitabili solo sui monitor a 120 hertz. Parlando proprio di prestazioni, le console di casa Microsoft trionfano ovunque non sia considerato il ray-tracing. I singhiozzi sono comunque presenti in ogni versione, compresa una minoranza di NPC per la piattaforma dalle tinte smeraldo, ma a parte i piagnistei sull’illuminazione e i caricamenti difficoltosi delle stanze non ci sono problemi veri e propri da riportare.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi dove giocherete?