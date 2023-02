Hogwarts Legacy: come gira il titolo su PS5? Analisi su console Sony

Gira che ti rigira, un’analisi tecnica non si nega mai: vediamo come si comporta Hogwarts Legacy su una delle due console next-gen, PS5

Con l’uscita di Hogwarts Legacy sul groppone, è più che naturale che essendo PS5 una delle prime due piattaforme su cui il gioco esce abbiamo tutto il diritto di chiederci come gira sull’hardware. La priorità, d’altronde, mette gli acquirenti delle console più moderne nella posizione di essere più esigenti, ed è per questo che riportiamo qui sotto l’ultimo video di ElAnalistaDeBits. Il video va a sviscerare la performance del titolo su tutte e tre le piattaforme su cui l’interpretazione open-world dell’immaginario stregonesco ideato da J. K. Rowling ha fissato la prima tappa del tour delle console.

Come gira il mondo (di gioco) di Hogwarts Legacy su PS5

Su PS5, così come sulle altre console, Hogwarts Legacy offre cinque modalità, e gira alla pari rispetto alla controparte PC grazie all’impostazione Quality Mode. Parliamo dunque di 1800p a livello di risoluzione, ma anche di 30 FPS senza ray-tracing. La modalità video migliora inoltre la draw distance (la visualizzazione a distanza massima dei modelli 3D), la vegetazione, la qualità delle texture, l’illuminazione e molto altro su console. Il ray-tracing si può applicare ad ombre e riflessi, ma su ogni piattaforma la cosa sembra generare problemi. Potete rendervene conto anche voi con il video qui sotto.

La qualità delle texture e la già citata draw distance incassano un colpo non da poco su console. La modalità, del resto, viene definita un po’ troppo pure per i PC, portando a credere che quella del ray-tracing fosse una “miglioria superflua”. Le modalità ad alto framerate sono disponibili anche per le opzioni Balanced (bilanciata) e Performance (prestazioni), sebbene abilitabili solo sui monitor a 120 hertz. In fatto di prestazioni, il punto di forza di PS5 è la modalità di ray-tracing. Il resto zoppica un po’ in ogni stanza del castello, e in ogni versione il gioco si ferma temporaneamente per caricare la stanza. A parte questo, non ci sono problemi da riportare.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo fino ad ora, ve ne siete già assicurati una copia? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.