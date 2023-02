Scopriamo insieme, in questa guida dedicata ad Hogwarts Legacy, come funziona l’incantesimo Alohomora e come poter sbloccare velocemente tutte le serrature che vi ritroverete davanti nel titolo di Avalanche Software

Nel mentre siamo ormai quasi arrivati a metà febbraio, Hogwarts Legacy è da ben due giorni disponibile sul mercato per tutti quanti su PC, PS5 e Xbox Series X | S, dopo il rinvio delle versioni old-gen e Nintendo Switch. Un titolo che ci sta risucchiando anima e corpo, nel mentre esploriamo ogni corridoio dell’Accademia di Magia più popolare della storia e il suo mondo di gioco. Ci stiamo prendendo il nostro tempo, ma ne varrà la pena: la recensione arriverà, come sempre, qui sulle pagine di tuttoteK. Nel mentre, abbiamo deciso di creare un articolo apposito per uno degli incantesimi meno spiegati del gioco: Alohomora.

Come diamine funziona Alohomora in Hogwarts Legacy?

L’Incanto Alohomora è in incantesimo che vi permetterà di sbloccare le varie serrature di porte e bauli che fin da subito avrete notato ad Hogwarts, Hogsmeade e in tutto il Mondo Magico esplorabile in Hogwarts Legacy, ma come funziona? Effettivamente, il tutorial messo a schermo da Avalanche Software è tutt’altro che esplicativo, e molti si sono ritrovati in difficoltà sul come effettivamente scassinare queste serrature. In realtà è una meccanica piuttosto semplice e, una volta capito il senso, nessun lucchetto potrà mai più fermarvi.

Incanto Alohomora! | Hogwarts Legacy: come funziona l’incantesimo Alohomora?

Alohomora è un Incantesimo indispensabile per esplorare ogni centimetro di Hogwarts e zone limitrofe, è inutile nascondercelo. Bisogna ammettere che il minigioco che si avvia ogni volta che dovremo effettuare uno scassinamento non è la cosa più divertente ed intuitiva del mondo, ma pazienza. Sbloccare le serrature di livello via via crescente vi permetterà di ottenere loot e collezionabili sempre più importanti, quindi è indispensabile che capiate come funziona davvero.

Sbloccherete l’Incanto Alohomora portando a termine una delle missioni principali (quelle con lo stemma dorato sulla mappa, per intenderci) che vi verrà affidata da Gladwin Moon, il custode di Hogwarts in questo secolo. Il vostro compito sarà quello di recuperare un numero via via crescente di statuette Demiguise, consegnargliele e imparare i vari step successivi di Alohomora che andranno a rendere disponibili dapprima le serrature di Livello I, successivamente quelle di Livello II e Livello III.

Gira la leva Kronk… | Hogwarts Legacy: come funziona l’incantesimo Alohomora?

Detto ciò, come funziona l’Incanto Alohomora in Hogwarts Legacy? Una volta che lo avrete utilizzato su una serratura, si avvierà il minigioco dello scassinamento che vi porrà davanti ad una schermata con un’ingranaggio, due anelli concentrici e due scintille di colore diverso, che potrete manovrare con le levette analogiche. La levetta analogica destra controlla l’anello più esterno e la scintilla verde, la levetta analogica sinistra manovra l’anello più interno e la scintilla rossa.

I due anelli hanno otto diverse direzioni cardinali ciascuno. Il vostro compito sarà quello di far girare i due anelli fintanto che la scintilla corrispondente non sarà nella direzione cardinale giusta. Ve ne accorgerete perché in quell’esatto momento gli ingranaggi più piccoli inizieranno a girare autonomamente. Dovrete dunque trovare la posizione corretta in cui tenere entrambe le leve analogiche per sbloccare il meccanismo. Il modo più semplice è ruotare velocemente gli anelli e, nonappena si muoveranno gli ingranaggi, fermarsi e trovare l’altra posizione.

Buon divertimento!

E questo è tutto: ecco come diamine funziona Alohomora in Hogwarts Legacy. Fateci sapere se state giocando al titolo di Avalanche Software e Warner Bros qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!