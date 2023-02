Hogwarts Legacy: nessun DLC previsto secondo Avalanche!

Nelle scorse ore, Alan Tew, Game Director di Hogwarts Legacy, ha parlato della possibilità di vedere presto un DLC del gioco, smentendone attualmente lo sviluppo: scopriamo insieme tutti i dettagli

Arrivato lo scorso 10 febbraio su PC, Xbox Series X | S e PS5 (dopo il rinvio delle versioni old-gen e Nintendo Switch), Hogwarts Legacy si è dimostrato essere ciò che già sapevamo: il titolo di punta di febbraio nonché di questo primo trimestre del 2023. Al netto di tante critiche e polemiche, specialmente basate sulla controversa figura dell’autrice del franchise di Harry Potter, il titolo di Avalanche Software e Warner Bros è, a tutti gli effetti, un vero parco giochi per tutti i fan del mago più famoso del mondo. Esplorare Hogwarts, ricostruita in maniera quasi maniacale, nonché il mondo di gioco a bordo di una scopa… lo sappiamo che era il vostro sogno sin da bambini. Così come il nostro.

Quel che manca è, ovviamente, il Quidditch. Per qualche strano motivo, Avalanche non lo ha implementato nel gioco e ha anche giustificato il tutto a livello di trama con un banale incidente di percorso per uno studente, che ha fatto cancellare la competizione annuale dal Preside della Scuola. Moltissimi hanno pensato a un eventuale DLC a pagamento per l’introduzione del gioco, ed è proprio di questo che Alan Tew, Game Director, ha parlato in un’intervista ad IGN. Placate gli animi però: attualmente gli sviluppatori non hanno alcun contenuto aggiuntivo programmato per Hogwarts Legacy. Alan Tew ha infatti affermato:

Siamo stati davvero molto impegnati nel portare alla luce Hogwarts Legacy, quindi al momento non c’è alcun piano previsto per del DLC.

Hogwarts Legacy: nessun DLC in cantiere da parte di Avalanche Software

Uno smacco a tutti i sognatori di Quidditch insomma, ma non è necessariamente un punto definitivo alla cosa. Semplicemente, attualmente Avalanche non è al lavoro su un DLC per Hogwarts Legacy (anche perché sta tirando fuori qualche patch e aggiornamento per i numerosi glitch del titolo), ma le cose potrebbero comunque cambiare nel corso del tempo. Noi ci speriamo, ovviamente, è anche vero che se così sarà, però, avverrà fra molto tempo.

Nessun DLC previsto o attualmente in sviluppo per Hogwarts Legacy, dunque. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!