Dopo diversi rinvii (di cui l’ultimo riguardante solamente le versioni old-gen e Nintendo Switch del gioco) e tante polemiche, Hogwarts Legacy è finalmente nelle mani di tutti coloro che ne hanno preordinato la versione Deluxe. Tutti gli altri dovranno aspettare ancora un paio di giorni, per la precisione il 10 febbraio, quando il titolo di Avalanche Software e Warner Bros sarà disponibile per chiunque su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Il gioco prende vita nel magico mondo della serie di Harry Potter e di Animali Fantastici ed ha ricevuto, sin da subito, una calda accoglienza da parte dei fan che da tempo speravano di poter mettere mano su un titolo dedicato al franchise valido.

Quando è ambientato Hogwarts Legacy?

La domanda che sorge spontanea a chi si approccia al gioco senza saperne niente è una sola: ma quando è ambientato Hogwarts Legacy? In quale punto del filone narrativo di Harry Potter si pone? Gli sviluppatori, all’annuncio del gioco, avevano già specificato che l’avventura di Hogwarts Legacy sarebbe stata ambientata molti anni prima della nascita dell’amatissimo mago prescelto, in un non ben specificato anno del 19esimo secolo. Ci sono però alcuni elementi che possono aiutarci a dare al gioco un più specifico punto nel tempo. Quali? Vediamoli insieme.

Come già detto, Hogwarts Legacy è ambientato nel corso del 1800, più precisamente nella seconda metà. Avalanche Software non ha dato una data specifica per l’inizio dell’avventura nel corso della campagna di marketing, e non c’è una linea di dialogo nel corso del gioco che la specifichi. Qui entrano in gioco i fan più accaniti ed attenti ai dettagli del gioco, che hanno individuato qualcosa nei primi trailer del gioco che potrebbe dare un indizio in tal senso.

Che occhi di falco! | Hogwarts Legacy: quando è ambientato il gioco?

Nel trailer di reveal del gameplay, infatti, un giornale narra la ribellione dei Goblin che fa da sfondo alla narrativa di Hogwarts Legacy. Questo quotidiano ha una data scritta in cima: 1 settembre 1890. Ed ecco dunque la risposta alla domanda che tutti si stavano facendo, la data che fa da sfondo ad Hogwarts Legacy cade circa cento anni prima la nascita di Harry Potter e risulta essere attualmente uno dei setting più antichi relativi al Mondo Magico, anche precedente ai film di Animal Fantastici, ambientati nei primi anni del ‘900.

Qualche speranza? | Hogwarts Legacy: quando è ambientato il gioco?

Molto probabilmente, considerando la distanza temporale dagli eventi narrati nei film e nei libri del franchise, non ci saranno grandi collegamenti storici con Hogwarts Legacy. Anche Albus Dumbledore, uno dei personaggi che risale alla più antica epica nominati nei film di Harry Potter, non si è iscritto ad Hogwarts fino al 1892. Ovviamente ci aspettiamo qualche escamotage per far felici i fan, sempre in nome del fanservice, e chissà cos’altro si saranno inventati i ragazzi di Avalanche Software per farli felici.

Buon divertimento!

Bene, abbiamo anche risposto alla fatidica domanda "quando è ambientato Hogwarts Legacy?", ora non ci resta che prendere la nostra bacchetta e tornare ad esplorare l'avventura che Avalanche e Warner Bros hanno confezionato.