Hogwarts Legacy rinviato al 2023: finalmente la data d’uscita ufficiale!

Nelle scorse ore, Warner Bros e Avalanche Software hanno svelato la data d’uscita ufficiale di Hogwarts Legacy, che è però slittato dall’essere un titolo in uscita quest’anno al 2023: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nuova vittima fra i rinvii famosi di quest’anno: dopo Forspoken, Suicide Squad: Kill the Justice League e, perché no, anche STALKER 2, è notizia di queste ore che Warner Bros abbia ufficialmente spostato la data d’uscita di Hogwarts Legacy. Inizialmente previsto per il periodo delle festività natalizie di questo disastroso 2022, l’avventura open-world ambientata nel Mondo Magico di Harry Potter è ufficialmente slittata al 2023, così come annunciato dalla stessa Warner Bros e dagli sviluppatori Avalanche Software con un Tweet dai canali ufficiali. Prevedibile? Sicuramente sì. Necessariamente una brutta notizia? Ci piace pensare di no.

Questo perché fino a qualche ora fa non avevamo una data d’uscita ufficiale per il titolo. Ora, invece, insieme al rinvio al 2023 sappiamo anche che Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio prossimo su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e Xbox One. Nessuna menzione per la versione Nintendo Switch, che non è stata considerata in questo annuncio e di cui quindi, ufficialmente, non si ha ancora né una data né una finestra d’uscita. Trovate il Tweet con tutte le informazioni proprio qua sotto.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022

Hogwarts Legacy: fra data d’uscita, rinvii al 2023 e tanta attesa!

Ambientato alla fine del 1800, circa 100 anni prima che la saga di Harry Potter abbia inizio, Hogwarts Legacy vi permetterà di impersonare un Mago o una Maga studente di Hogwarts. All’interno della scuola avremo modo di imparare tecniche magiche avanzate, fare nuove amicizie e rivaleggiare con altri studenti e maghi neri. Insomma: i fan di Harry Potter siano pronti a tutto!

Data d’uscita confermata anche per Hogwarts Legacy, dunque, salvo ulteriori rinvii: il prossimo 10 febbraio 2023 inizierà la nostra (e la vostra!) avventura ad Hogwarts. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Avalanche Software e Warner Bros qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!