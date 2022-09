Nintendo Direct Settembre 2022 confermato per domani!

La Grande N ha confermato ufficialmente un nuovo Nintendo Direct, programmato per domani 13 settembre 2022: scopriamo insieme tutti i dettagli e le nostre previsioni

In questi giorni si è parlato moltissimo di Assassin’s Creed e della virata che il franchise sembra aver preso dopo l’ultimo Ubisoft Forward, ma sembra che in queste ore l’attenzione cambierà bersaglio. In attesa di Return to Monkey Island e dopo l’arrivo di Splatoon 3, Nintendo si appresta a mostrare ancora qualcosina di nuovo per i titoli in arrivo sulla sua console ibrida nel corso dei prossimi mesi. A conferma dei rumor degli scorsi giorni, un nuovo Direct di 40 minuti è stato infatti annunciato per domani, 13 settembre 2022, a partire dalle 16 ora italiana sui canali ufficiali della grande N.

Il tutto è stato confermato tramite il Twitter ufficiale di Nintendo, con un “cinguettio” che trovate qua sotto a metà articolo. Nel Tweet si parla di “titoli per Nintendo Switch in arrivo quest’inverno”, e dobbiamo ammettere che di roba ce n’è talmente tanta che non è poi così difficile prendere qualche previsione. Quasi sicuramente tornerà a mostrarsi Bayonetta, il cui terzo capitolo è previsto in esclusiva per l’ibrida di Nintendo a partire dal 28 ottobre prossimo.

Sintonizzati alle 16:00 di domani per un #NintendoDirect di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per #NintendoSwitch in arrivo quest'inverno. Seguilo qui 🎥: https://t.co/A5d5etWEJw pic.twitter.com/hV48s0ZNVE — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 12, 2022

Nintendo Direct: confermato l’appuntamento per domani, 13 settembre 2022!

Ricordiamo però che, nei mesi a venire, su Nintendo Switch arriveranno anche tantissimi altri titoli, come Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Persona 5 Royal, Nier: Automata, Pokémon Scarlatto e Violetto, Harvestella e molti, molti altri. Il direct durerà come già detto 40 minuti circa e se sarà, come ci ha spesso abituati Nintendo, una carrellata di trailer veloce e inarrestabile, allora ci aspettiamo davvero un grande spettacolo e un tripudio di hype. Staremo a vedere.

Seguirete anche voi il Nintendo Direct previsto per domani, 13 settembre 2022?