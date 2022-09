TGS 2022: svelata la line up di Square Enix, ci sarà anche Reunion!

Nelle scorse ore, Square Enix ha confermato la sua line up ufficiale di titoli che saranno presenti al TGS 2022: da Forspoken a Final Fantasy VII Reunion, scopriamo insieme tutti i dettagli

Il Tokyo Game Show 2022 si avvicina a passi da gigante: uno degli eventi più importanti per il suolo nipponico e, in generale, uno dei più attesi in ambito videoludico ogni anno aprirà i battenti il prossimo 15 settembre, fra due settimane esatte, e li chiuderà il 18 settembre. Tante sono le aziende che hanno iniziato a mostrare programmi e line up di vario genere, da Capcom a Konami, che ha anche promesso un grosso colpo al cuore per tutti i fan delle sue serie storiche (qualcuno ha detto Silent Hill?) e molte altre verranno nei prossimi giorni. Fra queste, nelle scorse ore, ad aver schiuso il vaso di Pandora è arrivata anche Square Enix.

L’azienda ha infatti svelato, tramite i suoi canali ufficiali, la line up completa dei titoli che saranno presenti sul palco del TGS 2022. Tutti i suoi più grandi titoli in arrivo prenderanno un pezzettino dello show e saranno giocabili nel corso dell’expo, da Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a Forspoken, da Star Ocean: The Divine Force a Valkyrie Elysium e molti, molti altri. Le release maggiori, come Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth sono incluse nella line up, ma con la dicitura “Mega Theatre”, quindi probabilmente non saranno giocabili.

Dalla line up alle live stream: ecco il TGS 2022 di Square Enix!

Per quello che riguarda le live streams, Square Enix ha organizzato una schedule piuttosto fitta, di cui vi abbiamo riassunto i punti salienti qua sotto (l’orario di riferimento è quello italiano):

15 settembre, ore 13 : Star Ocean Program Tokyo Game Show 2022, con nuovi dettagli e il primo gameplay live di Star Ocean: The Divine Force.

: Star Ocean Program Tokyo Game Show 2022, con nuovi dettagli e il primo gameplay live di Star Ocean: The Divine Force. 16 settembre : Square Enix Trailer Lineup at Tokyo Game Show (ore 10) e SaGa Series Tokyo Game Show 2022 Special Broadcast (ore 12) , Critikano Hit Tokyo Game Show 2022 Special Episode di Eiko Kano (ore 15) . Durante quest’ultimo evento speciale dovrebbero apparire novità su Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Star Ocean: The Divine Force e Forspoken.

: Square Enix Trailer Lineup at Tokyo Game Show e SaGa Series Tokyo Game Show 2022 Special Broadcast , Critikano Hit Tokyo Game Show 2022 Special Episode di Eiko Kano . Durante quest’ultimo evento speciale dovrebbero apparire novità su Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Star Ocean: The Divine Force e Forspoken. 17 settembre : Valkyrie Elysium and Harvestella Tokyo Game Show 2022 Special Broadcast (ore 11.30) e The DioField Chronicle Pre-Launch Special (ore 12.45) .

: Valkyrie Elysium and Harvestella Tokyo Game Show 2022 Special Broadcast e The DioField Chronicle Pre-Launch Special . 18 settembre: NieR Automata End of YoRHa Edition for Switch Pre-Launch (ore 7.30), Tactics Ogre: Reborn Tokyo Game Show 2022 Special Broadcast (ore 8.30) e Final Fantasy 14: A Stroll with Yoshi-P in Tokyo Game Show 2022 (ore 10, solo in giapponese).

Tutte le stream saranno disponibile sui canali ufficiali YouTube, Twitch e Niconico. Per tutte le live stream e la line up completa di Square Enix al TGS 2022, potete recarvi al sito ufficiale dell’evento. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!