Splatoon 3: svelato il peso del gioco

Dopo l’annuncio bomba relativo alla data di uscita del tanto atteso Splatoon 3 è arrivata l’ora di scoprire anche il peso di questo nuovo capitolo “inchiostroso”

Come tutti noi già sappiamo, in ogni caso potete rinfrescarvi la memoria qui, Splatoon 3 uscirà il 9 settembre di quest’anno, ma tra nuove armi ed arene non c’è stato quasi il tempo per rivelare il peso che avrà questo titolo sulle console. Occorre preoccuparsi? Si deve correre a comprare una Micro SD? Andiamo avanti con ordine per rispondere a queste domande!

Splatoon 3: qual è il peso di una boccetta di inchiostro?

L’ultimo titolo che consacra l’accoppiata vincente Nintendo e Monolith Soft (gli stessi che hanno lavorato agli altri due capitoli dei ragazzi inkling assieme ad altri episodi relativi alle serie di The Legend of Zelda, Xenoblade Chronicles, Animal Crossing e così via) sbarcherà dunque su Nintendo Switch all’inizio di settembre.

Più o meno come gli altri capitoli precedenti, che già fecero la loro comparsa sia su Switch che su Wii U, anche Splatoon 3 avrà un peso tutto sommato abbastanza leggero. Si parla infatti di esattamente 6 GB, il primo era di neanche 2 GB su Wii U mentre il secondo ammontava a 6,1 GB, perciò se non avete installato troppi giochi sulla vostra Switch non dovrete neanche comprare una scheda Micro SD “esagerata”. Una buona notizia, no?

Questo è un contro davvero niente male soprattutto se si calcola che il terzo capitolo di Xenoblade Chronicles, annunciato per l’estate, è un “mattonazzo” da più di 15 GB. In ogni caso, per tornare ad inchistrare come si deve, Nintendo ha reso disponibile il DLC gratuito Octo Expansion per il secondo capitolo, ma ricordate che è gratis solo per coloro che hanno il gioco di base assieme all’abbonamento al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo di ricoprire gli avversari e le arene di inchiostro colorato, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!