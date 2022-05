Return To Monkey Island: nessuna grafica retrò nei piani

La grafica di Return To Monkey Island non sarà retrò: l’appeal del prossimo gioco non farà leva sui fan di vecchia data, parola del creatore

Lo scorso mese, la community costruitasi intorno al genere delle avventure grafiche ha avuto modo di accogliere a braccia aperte Return To Monkey Island, ma la sorpresa più grande riguarda lo stile della grafica, che non sarà retrò. Il creatore del longevo (sebbene a lungo dormiente) franchise, Ron Gilbert, a quanto pare non è un fan della direzione artistica che ne ha fatto la fortuna. In un recente post sul suo blog, Grumpy Gamer (“giocatore brontolone”), Gilbert ha rivelato che la pixel art è semplicemente figlia del suo tempo. Pur essendo l’unico stile da lui usato, il creatore del franchise non lo ama particolarmente.

“Return To Monkey Island io te lo do, ma la grafica retrò, no, no, no”

Non solo Ron Gilbert intende evitare la grafica retrò in Return To, ma nella sua dichiarazione vuole anche screditare la natura dei precedenti Monkey Island come “giochi in pixel art”. A suo dire, si trattava di giochi “all’avanguardia artisticamente e tecnicamente. Dopo i sedici colori EGA del primo, ci siamo fiondati alla possibilità di passare ai 256 del secondo. Con la possibilità di scansionare le illustrazioni di Peter Chan e Steve Purcell (Sam & Max, ndt), se fossi rimasto [presso Lucasfilm], di certo il terzo Monkey Island non avrebbe avuto lo stesso aspetto del secondo. Avrei spinto per progredire, come in Day of The Tentacle.”

Ironicamente, Gilbert si definisce critico nei confronti dello “stile picchiatello alla Chuck Jones”. Per una direzione artistica più “provocatoria”, l’autore ha fatto affidamento a Rex Crowle (LittleBigPlanet), invitando i fan a farsi piacere questa scelta stilistica. Durante il brainstorming con Dave Grossman, la pixel art come idea è stata scartata da subito. L’idea è quella di evitare la ghettizzazione del titolo come un semplice rimando al passato, evitando di fare la stessa fine di Thimbleweed Park. La direzione è chiara: “non sarà lo stile artistico che vi aspettavate, ma è quello che volevo io.”

