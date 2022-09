Gargoyles: annunciata la remastered

Se siete cresciuti negli anni Novanta avrete amato la serie e/o il gioco Gargoyles, bene, ora queste creature stanno tornando in una edizione remastered

Correvano i mirabolanti anni Novanta. La famosa console war tra Sega (con il suo Mega Drive) e Nintendo (con il suo SNES) imperversava mentre in televisione veniva trasmesso un cartone con toni decisamente più cupi e dark dal quale venne poi tratto un videogioco per il Mega Drive (Genesis in America). Si trattava di Gargoyles, un titolo che rievoca molti ricordi e che ora sta tornando sotto forma di remastered! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Gargoyles: una remastered ancora senza piattaforma

Era dunque il 1995 e la Disney Software pubblicò su Mega Drive questo titolo basato sulle avventure animate di Golia e soci che dovevano cercare di fermare Demona dal mettere le sue zampe sull’Occhio di Odino. Si trattava di un platform in 2D che venne accostato ad altri capolavori come Earthworm Jim 2 che avrebbe dovuto avere anche una versione per SNES, ma alla fine nulla di fatto.

Bene, sembra che una versione remastered di Gargoyles uscirà seguendo quello stesso filone di giochi basati sui cartoni animati, ne abbiamo parlato più approfonditamente qui, della Disney come Aladdin, il Re Leone ed il Libro della Giungla che hanno stregato intere generazioni e che torneranno in questa nuova veste.

Tutta questa operazione è stata affidata ai ragazzi di Empty Clip Studios, che ricordiamo per il recente Streets of Kamurocho, ma al momento non è ancora stata annunciata la piattaforma sulla quale si potrà giocare a questo titolo. Magari potrebbe arricchire il catalogo di Nintendo Switch Online, chissà!

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire dove si potrà giocare a questo titolo, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!