Nintendo Direct: per un rumor si terrà la prossima settimana

Con il Tokyo Game Show alle porte e la morte della Regina Elisabetta II non era sicuro che il Nintendo Direct si sarebbe tenuto, ma dei rumor sembrano confermare l’evento per la prossima settimana

Come già detto sopra in questi giorni tutto il mondo è in gran fermento. Da una parte si stanno allestendo gli ultimi dettagli per il più che imminente Tokyo Game Show e dall’altra si piange la scomparsa della Regina Elisabetta II, ma lo spettacolo deve andare avanti e lo stesso sembra valere anche per il Nintendo Direct. Andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione.

Nintendo Direct: che il 12 settembre sia il giorno X?

Di recente nei giorni scorsi vi avevamo già accennato all’evenienza di un evento targato Grande N ed ora, mano a mano che il tempo scorre, sembra che i rumor si stiano moltiplicando. Curiosi sono stati infatti i messaggi di botta e risposta su Twitter tra i ben noti Jeff Grubb e NateTheHate, ve li lasciamo qui sotto in ogni caso.

Il primo ha twittato che, a causa dell’aggravarsi delle condizioni fisiche e poi della morte della sovrana inglese, probabilmente il Nintendo Direct non si sarebbe tenuto, ma poi ha affermato che era ancora attivo sostenendo che dovrebbe tenersi la prossima settimana. NateTheHate, dal canto suo, ha poi indicato lunedì 12 settembre come giorno X, ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, ma teniamo le dita incrociate!

OK. It does sound like the Direct is still on. If it gets moved around, it will probably be a very minor adjustment. Expect it early next week. — Grubb (@JeffGrubb) September 9, 2022

Per quanto riguarda i titoli che potrebbero venire annunciati è sempre Grubb a sostenere che dovrebbero venire rivelati maggiori informazioni sulle versioni in HD di The Wind Waker e Twilight Princess (due dei più bei capitoli di Zelda per GameCube) assieme al nome ufficiale del sequel di Breath of the Wild in arrivo nel 2023. Inoltre sembra che arriveranno ulteriori news anche per Bayonetta 3 e Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere se questo evento ci sarà oppure no, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!