Super Smash Bros Ultimate: guida all’evento di Hades

Sono passate a malapena due settimane dallo scorso evento a tema di Super Smash Bros Ultimate, ed ecco che abbiamo altri “Volti nuovi” nel weekend, tra i quali spicca Zagreus dal pluripremiato indie roguelike Hades. Non che gli altri siano da meno: il titolo della seconda ondata di Spiriti nel Tabellone, che si tratterranno solo per questo fine settimana, è “Sentinelle, déi e baseball”, ma per tenervi sulle spine fino all’ultimo seguiremo un altro ordine: partiremo prima con i 13 piloti delle sentinelle di 13 Sentinels: Aegis Rim, proseguendo poi con Power Pro-Kun, Aoi Hayakawa e Mamoru Ikari da eBASEBALL: POWER PROS e, infine, ci dedicheremo al rampollo in fuga dagli inferi. Pronti? La guida continua!

I 13 piloti delle Sentinelle, da 13 Sentinels: Aegis Rim | L’evento di Hades in Super Smash Bros Ultimate

Sì, lo sappiamo che Hades dovrebbe essere il secondo, ma preferiamo che arrivi “elegantemente in ritardo” in favore dei ragazzi da 13 Sentinels: Aegis Rim, che nell’evento di Super Smash Bros Ultimate abbiamo comunque affrontato per primi. I 13 piloti delle Sentinelle, in realtà, rappresentano lo scontro un po’ più impegnativo dei tre. Combatterete sulla versione Le Rovine di Fourside da Melee in uno scontro a Modalità Energia, contro tredici R.O.B. giganti armati di jetpack. Questi ultimi potranno occasionalmente usare il loro Smash Finale, motivo per il quale vi conviene concentrarvi su quelli che ne hanno uno pronto da sferrare non appena iniziano ad impregnarsi del loro inconfondibile bagliore. Non c’è molto altro da segnalare.

Power Pro-Kun, Aoi Hayakawa e Mamoru Ikari, da eBASEBALL: POWER PROS | L’evento di Hades in Super Smash Bros Ultimate

Una delle mascotte meno note di Konami si fa strada nel Tabellone degli Spiriti. Direttamente da eBASEBALL: POWER PROS abbiamo il trio composto da Power Pro-Kun, Aoi Hayakawa e Mamoru Ikari. Combatterete sullo Stadio Pokémon contro un Ness armato di Mazza da Fuoricampo accompagnato da Link Cartone e da una Abitante. Sul campo troverete delle Palle magiche in gran quantità, e sapete benissimo cosa farne; lanciatele verso i malcapitati avversari senza alcuna pietà. Assicuratevi di concentrarvi su Ness, che con la sua Mazza da Fuoricampo è decisamente il più pericoloso dei tre. Una volta tolto di mezzo lui, gli altri saranno l’ultimo dei vostri problemi. Purché l’Abitante non intaschi le Palle magiche, beninteso…

E poi arriva Zagreus | L’evento di Hades in Super Smash Bros Ultimate

Sì, sì, abbiamo tergiversato abbastanza: è giunta finalmente l’ora anche per il protagonista di Hades. Interpretato da tre Chrom, Zagreus intende riproporre il ciclo di morte e rinascita del suo gioco di provenienza in modo molto semplice: partendo da 40 punti salute, per poi rinascere con più vita di volta in volta per un totale di tre tentativi. Non c’è molto altro da segnalare, però: in realtà non si tratta nemmeno di uno scontro particolarmente impegnativo (saranno le Sentinelle a darvi più filo da torcere). Lo combatterete al Castello di Dracula e di tanto in tanto avrà una Smash Finale pronta da sferrare, ma considerando che la battaglia si gioca appunto in Modalità Energia non avrete grandi preoccupazioni.

“Mi sono perso l’evento! E ora?”

L’evento dedicato a Zagreus da Hades e agli altri volti inediti di Super Smash Bros Ultimate dura fino alle otto di mattina di lunedì 29 gennaio. Non andate nel panico se ve lo siete persi, però. Tutti i contenuti a durata limitata del gioco si sono sempre rifatti vivi, sia ciclando gli eventi che entrando nella regolare rotazione del Tabellone degli Spiriti. Detto questo, ora che siamo a quota 1520 Spiriti vorrete un consiglio sull’equipaggiamento. Se intendete optare per un gioco aggressivo, i casi sono due. La prima alternativa che avete è il potere d’attacco stabile che vi può garantire Akuma da Street Fighter. Altrimenti, potete combinare due effetti di inizio scontro, ovvero la forma acciaio e il Super Fungo, esponendovi però a una maggiore fretta per concludere la battaglia. La scelta è vostra!

