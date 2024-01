Guidare in città può essere molto stressante, ma può esserlo anche in autostrada, dove tra l’altro è anche molto più pericoloso viaggiare, specialmente quando si è stanchi e spesso si verificano incidenti dove ci si può far male o molto peggio: voi sapreste cosa fare in caso di incidente? In questa guida vi spiegheremo cosa fare in questa eventualità, sperando che non vi capiti mai, ma meglio essere pronti

Chi viaggia molto lo sa, guidare a volte stanca, specialmente quando si percorrono viaggi molto lunghi. Questa stanchezza, includendoci anche l’alta velocità che si percorre in autostrada, porta a dei grossi rischi di incidente. Purtroppo questo evento può capitare a chiunque, anche a voi, se non siete attenti, ma la strada è imprevedibile e si corrono sempre grossi rischi. Per cui, anche se conoscete le regole del primo soccorso, queste non sono continuamente applicabili (per fortuna, aggiungeremmo). Prima di iniziare a dirvi cosa fare in caso di incidente, il suggerimento che vogliamo darvi è quello di leggere questa guida sulla gestione dello stress in auto: la calma è la prima cosa. Per cui leggete prima quella guida e poi tornate qui. Ora possiamo iniziare.

Prestare soccorso | Cosa fare in caso di incidente in autostrada

Immaginate prima di essere quelli che vedono un incidente. Come abbiamo già detto, mantenete la calma e rallentate accendendo le quattro frecce. Ovviamente, considerando che si va ad alta velocità, NON FERMATEVI IN MEZZO ALLA CARREGGIATA, piuttosto cercate una piazzola d’emergenza. Nel caso in cui è possibile, prestate il primo soccorso, mentre nel caso la situazione sia troppo pericolosa per voi, a quel punto chiamate i soccorsi e le forze dell’ordine. Se proseguite come se nulla fosse questa sarebbe una omissione di soccorso! Inoltre è buona cosa conoscere le basi di primo soccorso. Se la ferita non è grave, spostatevi subito in un posto sicuro. Nel caso in cui le ferite sono gravi, non toccateli, piuttosto chiamate i soccorsi.

Mettete in sicurezza la zona | Cosa fare in caso di incidente in autostrada

Nel caso in cui invece voi foste le vittime, allora a quel punto dovrete spostarvi sulla destra della carreggiata nel posto più sicuro possibile, scendendo indossando il giubbotto catarifrangente. A questo punto dovrete posizionare a 100 metri dal veicolo il segnale di pericolo, fate molta attenzione mentre lo fate. Nel caso in cui non doveste riuscire a spostare l’auto, allora allontanatevi e mettetevi in una zona sicura.

Polizia stradale | Cosa fare in caso di incidente in autostrada

Una volta che vi siete messi al sicuro, che siate spettatori o coinvolti, chiamate la Polizia Stradale. Nel caso in cui non doveste riuscire a chiamarla col vostro telefono, potrete farlo con le colonnine di soccorso che trovate in autostrada. Se la colonnina è vicina, usate quella al posto del cellulare, facendo così infatti il luogo dell’incidente verrà identificato molto più velocemente. Se questo non è possibile, ricordate il nome e il numero dell’autostrada, la direzione di marcia, il km e l’ultimo casello. Per farlo basta chiamare il 113 e a quel punto aspettare che arrivino i soccorsi.

Rispettate le regole nazionali

Ogni paese ha le sue regole in fatto di sicurezza stradale, come per esempio mettere il volante a destra o a sinistra. Quando viaggiate fuori dall’Italia quindi assicuratevi di quale sia il codice stradale del paese che state visitando. Una cosa che non dovete mai dimenticare è quella di seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Siamo arrivati alla fine di questa guida. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo dei motori e molto altro. Riguardatevi!