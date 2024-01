Si torna nel parapiglia di Super Smash Bros Ultimate: l’evento introduce volti davvero nuovi tra gli Spiriti del gioco, ecco come batterli

Certo, abbiamo pensato di cavarcela con una semplice notizia, ma gli Spiriti introdotti nell’evento del weekend di Super Smash Bros Ultimate, ovvero i “Volti nuovi!”, possono rivelarsi talmente insidiosi da necessitare di una guida vera e propria (da aggiungere al nostro indice). Parleremo dunque di ciascuna delle quattro battaglie, per le quali potrete aggiungere al vostro “album di figurine” personaggi da Pikmin 4, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. C’è rappresentanza dunque per un po’ tutto il pantheon di Nintendo post-Smash, e vista la difficoltà di alcuni scontri vi consiglieremmo di saltare i convenevoli ed equipaggiare direttamente Akuma. Sul serio, sono tre Assi e una Leggenda. Avete tempo fino alle otto di mattina di lunedì 15 gennaio, dopodiché chissà quando torneranno…

Occin da Pikmin 4 | Super Smash Bros Ultimate: guida agli Spiriti dell’evento “Volti nuovi!”

Il meno impegnativo è anche uno dei due Spiriti di supporto: il primo dei volti nuovi nell’evento di Super Smash Bros Ultimate è il cane Occin, direttamente da Pikmin 4. Si tratta di un Kirby giallo gigante, accompagnato da un Olimar. Il primo dei due è il maggiore dei problemi: può infatti infliggere danni con lo scatto e userà molti attacchi in corsa. Sfruttate al meglio le varie Bombe Hocotate che trovate sul campo, cercate di sbarazzarvi subito di Kirby e dovreste vincere senza troppe noie. Combatterete nella versione Ω di Serra Speranza.

Noah e Miyo da Xenoblade Chronicles 3 | Super Smash Bros Ultimate: guida agli Spiriti dell’evento “Volti nuovi!”

Non abbiamo idea del perché non appaia il gioco di provenienza, ma Noah e Miyo si sono ricavati una comparsata in Smash. Buon per loro. Affronterete una Lottatrice Mii e uno Shulk in uno scontro in modalità energia, sconfitti i quali subentrerà una Samus Oscura gigante dotata di Spada Laser. Non c’è molto altro da aggiungere, al di là della versione Le Rovine del Ponte di Eldin dove vi ritroverete a gestire lo scontro. Ne approfittiamo però per ricordare che anche quando un combattimento non sfrutta le percentuali del dannometro gli Spiriti come il già citato Akuma fanno il loro lavoro e lo fanno pure bene.

Trio Triglio da Splatoon 3 | Super Smash Bros Ultimate: guida agli Spiriti dell’evento “Volti nuovi!”

Le sfide veramente difficili di quest’evento sono due. La prima è quella contro il Trio Triglio da Splatoon 3. In teoria, si tratterebbe di uno scontro normale contro due Ragazze Inkling sulle Torri Cittadine. La pratica, però, consiste in due “intrusi” il cui attacco a tenaglia non lascia molto spazio alla strategia. Una delle due Ragazze Inkling userà una Poké Ball per richiamare Kyogre, mentre al centro dell’arena appariranno le Sea Sirens come Assistente. La vostra priorità è schivare le spinte di Kyogre: noi abbiamo fatto ricorso al movimento aereo di Sora per proiettarci verso l’alto in attesa che il Pokémon leggendario si levasse di torno. Le Sea Sirens restringeranno il campo, è vero, ma per farlo impiegheranno del tempo meglio speso ad evitare Kyogre. Una volta fatto ciò, mettetevi al centro dell’arena: il più grande “vantaggio” delle Inkling sarà la loro rovina.

Raul da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Super Smash Bros Ultimate: guida agli Spiriti dell’evento “Volti nuovi!”

Dopo tre Assi, la Leggenda è Raul, direttamente da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Vi ritroverete nella versione Le Rovine de Il Tempio in uno scontro a modalità energia, dove il comitato di accoglienza consisterà in una Zelda, un Inkling, un Pit, un Charizard e una Daraen. Una volta sconfitto uno qualsiasi di loro, subentrerà un R.O.B. gigante. Dovrete combattere come leoni per tenere a bada tutti quanti. Il protagonista vero e proprio farà capolino solo una volta sgombrata l’arena, ma è un bene: potrete dedicare al Mewtwo nemico tutte le attenzioni del caso. Cercate di salvare quanti più punti vita possibile prima dello scontro finale: gli attacchi in corsa sono la vostra opzione migliore in tal senso, per mobilità e possibilità di sgombrare il campo colpendo più avversari in un colpo solo.

“Mi sono perso l’evento! E ora?!”

Ciclicamente (fino a data da destinarsi, s’intende), ogni evento di Super Smash Bros Ultimate tende a tornare di tanto in tanto, e possiamo supporre che gli Spiriti di “Volti nuovi!” non facciano alcuna eccezione. È anche capitato che alcuni Spiriti fossero esclusivi ai dati di salvataggio di giochi appena usciti, ma il Pikachu compagno da Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Artù da Ghosts ‘n’ Goblins Resurrection (per fare due esempi) sono in seguito entrati nella rotazione regolare del Tabellone degli Spiriti. Non escluderemmo a priori che li possiate recuperare comodamente in seguito, ma potreste dover aspettare parecchio. Con questi quattro scontri siamo arrivati a quota 1517 esemplari: evitate di avere buchi, specie se siete qui dal day one!

