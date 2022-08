Super Smash Bros Ultimate: guida ad arene e scenari (parte 3)

In questa terza parte, la nostra guida concluderà la sua sezione delle arene e degli scenari presi da Super Smash Bros. Melee per GameCube

Con oltre cento arene nel gioco, la nostra guida di oggi concluderà la selezione degli scenari provenienti da Super Smash Bros. Melee, il capitolo per GameCube. Nelle scorse due puntate abbiamo introdotto il concetto di walk-off e abbiamo espanso la nostra spiegazione di cosa sia uno Smash Meteora, ma oggi chiuderemo il nostro tour facendo un doveroso approfondimento. Tra gli elementi di gameplay introdotti in Ultimate, infatti, lo Zoom finale accentua la spettacolarità della conclusione di uno scontro… o forse no? C’è parecchio di cui discutere, per cui vediamo di andare avanti senza indugiare troppo.

Preambolo dell’appendice

Ecco cosa aspettarvi dalla guida alle arene e agli scenari di Super Smash Bros. Ultimate. In ciascuno di questi dodici appuntamenti, vi parleremo di ogni scenario, delle sue origini, chi sono i lottatori che giocano in casa e, nel caso dei DLC, anche la disponibilità. Nessuno scenario, salvo i già citati contenuti scaricabili, necessita di essere sbloccato: è tutto disponibile già da inizio gioco. Ironicamente, potreste aver bisogno di sbloccare i personaggi storicamente associati a certi livelli, ma c’è una guida anche per questo. Inoltre, come per i lottatori, anche qui le immagini precedono la loro rispettiva sezione. Pronti?

Regno dei Funghi II – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Il layout delle varie arene non farà altro che diventare più complicato da Brawl in poi, ma gli scenari presi da Melee a questo punto della guida a Super Smash Bros. Ultimate sono ancora facili da descrivere. Per il Regno dei Funghi II, si tratta di una piattaforma piccola al centro, accompagnata da due più grandi ai lati dell’arena con walk-off. Occasionalmente farà capolino Strutzi ai lati (che sparerà delle uova, a meno che non la si attacchi prima), nonché Piggì a bordo del suo tappeto volante (che si può cavalcare). I tronchi che cadono dalla cascata possono fungere da piattaforme.

Origine: Doki Doki Panic (originale giapponese), Super Mario Bros. 2 (in occidente), Super Mario USA (riedizione giapponese)

Mario, Luigi, Peach Storia: Chiamato semplicemente Kingdom II in Melee, questo scenario replica bene o male tutto ciò che ha avuto origine nel regno onirico di Subcon, teatro di Super Mario Bros. 2. Se la musica è la stessa del gioco originale, quando si raggiunge l’ultima vita (scontro a vite) o l’ultimo minuto (mischia standard a tempo) il brano cambierà per lasciare posto allo scontro con Strutzi. L’originale Super Mario Bros. 2, uscito in seguito come “The Lost Levels”, fu considerato all’epoca troppo difficile per i giocatori occidentali, motivo per cui Nintendo optò per riarrangiare invece Doki Doki Panic. I due differenti seguiti sono stati inclusi insieme nel remake Super Mario All-Stars, da cui l’arena riprende la veste grafica.

Onett – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Abbiamo seguito un ordine poco fedele a quello di EarthBound, ma non temete: siamo qui per parlare anche di Onett. L’arena è a terra, e come tale presenta due walk-off. A sinistra abbiamo un edificio con una tettoia come piattaforma secondaria, mentre a destra il tetto della casa è accompagnato dal filo che pende dai due tralicci. Completando il quadretto, poi, abbiamo due piattaforme al centro, che però cadono spesso (per poi ricomporsi). Fate attenzione alle tre diverse auto quando siete a terra: un segnale vi avvertirà del pericolo, ma nel dubbio cercate sempre di stare al riparo quanto più in alto potete.

Origine: EarthBound/MOTHER 2

EarthBound/MOTHER 2 Stage rappresentativo di: Ness

Ness Storia: Onett è, come dicono le prime tre lettere del nome, la prima città di EarthBound e il luogo dove Ness ha sempre vissuto. Purtroppo, il bulletto Porky Minch (o “Pokey” nella traduzione originale degli anni ’90) è anche uno dei vicini di casa del ragazzo, da molto prima che si parlasse di invasioni aliene e poteri psichici. Porky ha una città dedicata interamente al suo ego smisurato in MOTHER 3, ma ne riparleremo tra due puntate.

Lo stadio Pokémon – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Non fatevi trarre in inganno dal nome dell’arena: lo Stadio Pokémon non ha nulla a che vedere con il gioco Pokémon Stadium. In realtà, si tratta di una manifestazione della costante confusione che ha dominato la rappresentanza di Pokémon nel contesto di Smash fino al quarto capitolo. L’idea è quella di proporre uno stadio che “trasformi”, tematicamente, gli attacchi di Smash in una lotta tra Pokémon, ma l’approccio generico non è durato tanto. L’arena di base presenta una piattaforma principale e due più piccole, ma se i pericoli sono attivi il suo layout cambierà per riflettere i tipi Erba, Fuoco, Acqua ed Erba.

Origine: serie Pokémon

serie Pokémon Stage rappresentativo di: Pikachu, Jigglypuff, Pichu, Mewtwo, Lucario, Allenatore di Pokémon, Greninja, Incineroar

Pikachu, Jigglypuff, Pichu, Mewtwo, Lucario, Allenatore di Pokémon, Greninja, Incineroar Storia: C’è un aneddoto interessante dietro quest’arena, in realtà. Le trasformazioni dello scenario vengono preannunciate con un simbolo sul maxischermo visibile sullo sfondo. Tuttavia, i simboli in questione dovevano essere originariamente molto più inequivocabili. Avrebbe dovuto trattarsi infatti delle icone per i vari tipi di Energia nel gioco di carte. L’idea è stata in seguito… scartata per motivi ignoti.

Castello della Principessa Peach – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

A differenza dell’arena chiamata semplicemente “Castello di Peach”, il Castello della Principessa Peach vanta un nome più specifico per un motivo. Si tratta infatti di una riproduzione più fedele del tetto del suddetto castello, e come tale consiste in una sola piattaforma con una torre in mezzo. Gli interruttori attivano varie piattaforme, e occasionalmente dei Banzai Bill si precipitano sull’arena al solo scopo di travolgere con una disastrosa esplosione chiunque capiti loro a tiro.

Origine: Super Mario 64

Super Mario 64 Stage rappresentativo di: Mario, Peach, Yoshi

Mario, Peach, Yoshi Storia: Ironicamente, mentre Banjo e Kazooie rappresentano il protagonista di un platformer dopo aver raccolto tutti i power-up, quest’arena ci mostra invece un’ambientazione di fine gioco. L’interno del castello è indubbiamente dove si svolge il resto del gioco, ma una volta raggiunto il 100% si apre l’ultimo cannone di Super Mario 64. Al termine dell’avventura, infatti, lo attende un luogo dapprima irraggiungibile: il tetto. Lì sopra, Yoshi aspetta solo di rivolgergli un messaggio per conto degli sviluppatori: quello di divertirsi a oltranza, con un omaggio di ben cento vite.

Il cammino arcobaleno – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Parlavamo di scenari di fine gioco? Il cammino arcobaleno è letteralmente l’ultimo livello regolare di Super Mario 64. Qui, per la prima volta nella nostra guida, abbiamo un esempio di scenario errante. La conformazione del livello cambierà infatti di continuo, proponendo un percorso circolare che parte (e termina) a bordo della mitica nave volante che è stata il cruccio di tanti giocatori nel 1996.

Origine: Super Mario 64

Super Mario 64 Stage rappresentativo di: Mario, Luigi, Yoshi, Wario (costumi pari)

Mario, Luigi, Yoshi, Wario (costumi pari) Storia: Anche nell’originale Super Mario 64, il cammino arcobaleno si è dimostrato un’area ostica. Si tratta infatti probabilmente non solo dell’ultimo livello, ma anche dell’ambientazione con meno terra ferma di tutto quanto il gioco. La nave volante in origine era piena di folate di vento moleste, che qui sono state rimosse in segno di misericordia nei confronti dei giocatori.

Il tempio – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Abbiamo menzionato in precedenza le tre arene più spaziose del gioco, e Il tempio è una di esse. È come se fosse un intero livello di un platformer, con molto spazio per l’esplorazione. Naturalmente, non aspettatevi di vedere questa delizia di level design nella scena competitiva; anche perché, giocando tra amici, è impossibile che il match non degeneri, prima o poi, in una partita a nascondino.

Origine: Zelda II: The Adventure of Link

Zelda II: The Adventure of Link Stage rappresentativo di: Link (costume classico e oscuro), Link Bambino (costume classico e oscuro)

Link (costume classico e oscuro), Link Bambino (costume classico e oscuro) Storia: Di santuari la saga di Zelda ne ha a iosa, ma questo nello specifico si rifà a quelli di Zelda II: The Adventure of Link. Il capitolo è uno dei più odiati per una divisione netta tra overworld e fasi di platforming, tra le quali spiccano i templi come questo. In particolare, il boss finale del gioco è un Link oscuro e si affronta proprio in una ambientazione di questo tipo.

Venom – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Così come Corneria ci ha permesso di combattere sulla Great Fox vista di profilo, Venom gira la nave dei mercenari del team Star Fox di fronte. In altre parole, dunque, le quattro ali e la coda del velivolo si trasformano in altrettante piattaforme interconnesse. Le occasioni di mettere gli avversari al muro, qui, non mancano di certo… così come non mancano le navicelle da cui è meglio stare attenti. Anche in quest’arena è presente una Provocazione Smash: premete ↓ sulla croce direzionale (per una frazione di secondo) con Fox o Falco.

Origine: Starwing/Star Fox, Lylat Wars/Star Fox 64, Star Fox Zero

Starwing/Star Fox, Lylat Wars/Star Fox 64, Star Fox Zero Stage rappresentativo di: Fox, Falco, Wolf

Fox, Falco, Wolf Storia: Contrariamente a Corneria (conflitti cosmici permettendo), Venom è un pianeta arido e inospitale. Fox e compagnia sono costretti a passarci solamente per poter stanare il vile terrorista Andross. Alcuni dei pericoli dell’arena sono stati prelevati fedelmente dallo scenario originale, ma l’estetica del pianeta in Ultimate riprende quanto visto in Star Fox Zero, discusso semi-remake di Star Fox 64 uscito su Wii U.

Yoshi’s Story – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

La seconda arena della serie ad omaggiare Yoshi’s Story si distingue anche nella sua quasi totale mancanza di pericoli. Esatto: abbiamo un altro scenario legale utilizzato nei tornei senza che nessuno storca il naso. Evviva! Si tratta di un layout pressoché identico a Le Rovine, con una sola sostanziale differenza: i bordi sono un po’ in pendenza. Oltre a questo, ci sono dei Tipi Timidi (resi totalmente inutili se giocate senza strumenti) che svolazzano, più una nuvola che talvolta aiuta i giocatori a rientrare in campo. Nulla per cui urlare allo scandalo, però.

Origine: Yoshi’s Story

Yoshi’s Story Stage rappresentativo di: Yoshi

Yoshi Storia: Non c’è molto da dire, rispetto a quanto detto per il Grande albero della felicità. Se non altro, essendo l’arena nata su GameCube, la potenza dell’hardware (prima che Ultimate rimettesse tutto sullo stesso piano) ha permesso all’immaginario visto su Nintendo 64 di sfoggiare davvero la sua estetica cartacea.

L’isola Yoshi (Melee) – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

E con questa fanno tre. La terza arena a rappresentare Yoshi senza rifarsi a Yoshi’s Island è l’isola Yoshi di Melee. Qui c’è tutto l’occorrente per scimunire un giocatore competitivo: una pendenza a sinistra, piattaforme semi-distruttibili al centro e in aria, e un walk-off (in pendenza) a destra. Regolatevi di conseguenza.

Origine: Super Mario World, Super Mario Advance 2: Super Mario World

Super Mario World, Super Mario Advance 2: Super Mario World Stage rappresentativo di: Mario, Luigi, Yoshi

Mario, Luigi, Yoshi Storia: Il debutto dell’idraulico su Super Nintendo è avvenuto con Super Mario World, meglio noto per la rivalità intestina tra gli appassionati di questo gioco e i fan più sfegatati del precedente Super Mario Bros. 3. Tutto riprende fedelmente l’estetica del gioco originale, compresi i blocchi che una volta colpiti si trasformano temporaneamente in piattaforme attraversabili. Il Lakitu e il Banzai Bill sullo sfondo sono a puro scopo dimostrativo, naturalmente.

Terzo approfondimento in appendice: diffidare di Zoom speciale e Zoom finale

Guardate l’immagine qui sopra: è il colpo di grazia, vero? Beh, non necessariamente. Ultimate ha introdotto il concetto di Zoom speciale per attacchi particolarmente forti e/o difficili da mandare a segno (il colpo critico dell’Eroe o i pugni speciali di Captain Falcon e Donkey Kong), mentre lo Zoom finale (qui sopra) accompagna ogni colpo che dovrebbe spedire fuori l’avversario alla sua ultima vita. Parola chiave, dovrebbe. In realtà, nel caso di Zoom finale, alle percentuali più basse il KO è assicurato solo se chi lo riceve non inclina la leva analogica in direzione dello scenario. Badate a non posare mai il controller prima del tempo!

