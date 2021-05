Resident Evil Village: dove andare dopo aver sconfitto Lady Dimitrescu

In questa breve e sintetica guida andremo a scoprire insieme dove andare dopo aver sconfitto Lady Dimitrescu in Resident Evil Village, l’ultimo capitolo della serie di Capcom

Resident Evil Village è già uscito da diversi giorni, molti di voi lo hanno già finito e la nostra recensione è disponibile per la lettura cliccando qua. Il titolo sta riscuotendo un successo tanto scontato quanto sperato dalla stessa Capcom che, qualche anno fa, ha deciso di cambiare completamente direzione con Resident Evil VII e la prima parte dell’avventura di Ethan, alla ricerca di sua moglie Mia, scomparsa da anni. In Village, Mia e Ethan hanno finalmente una loro casa lontana dalla pazzia dei Baker, un’adorabile figlia appena nata e una vita apparentemente normale. Questo finché Chris Redfield non irrompe nel loro salotto, uccidendo Mia e rapendo la piccola. Niente da fare Ethan, sei troppo sfortunato. Il giovane si ritroverà quindi in uno strambo villaggio sormontato da un castello, abitato da colei che ha invaso le fantasie erotiche di tantissimi videogiocatori: Lady Dimitrescu.

In questa breve e sintetica guida vogliamo riassumervi cosa fare dopo aver sconfitto proprio la gigantessa, Lady Dimitrescu.

Vi abbiamo già spiegato come battere Lady Dimitrescu in una guida apposita che potete trovare cliccando qui, quindi non ci ripeteremo sotto quel punto di vista. Moltissimi videogiocatori si ritrovano però bloccati dopo questo combattimento, senza capire dove dover andare o quale strada prendere. Questo perché, effettivamente, si ritrovano davanti ad un portone sbarrato con un lucchetto e non sanno come poter aprirlo. Il motivo è presto detto: ogni porta di Resident Evil Village, fino a quel momento, per essere aperta aveva bisogno di risolvere un puzzle o di una chiave specifica. Questa porta nello specifico, però, ha un semplicissimo lucchetto per tenerla chiusa.

Non potrete tornare all’interno del Castello dopo aver sconfitto la Lady, ma sembra quasi non ci sia alcun modo per proseguire. Come fare? Semplice: sparate al lucchetto della porta. Una soluzione così semplice che, in effetti, moltissimi videogiocatori appassionati del franchise di Resident Evil non contemplano la prima volta. Quel che dovrebbe darvi il suggerimento di sparare al lucchetto della porta è il caratteristico colore “giallo” che lo differenzia dagli altri. Lo stesso colore che segnala gli oggetti interagibili come gli interruttori e quelli distruttibili come le casse.

Una volta aperta la porta, potrete attraversare i tunnel sotterranei e tornare al Villaggio. Troverete, appena riemersi, una macchina da scrivere e il Duca, nel caso doveste aver bisogno di fare un po’ di shopping. Vi ricordiamo anche di provare ad utilizzare tutte le chiavi che avete ottenuto nel Castello Dimitrescu, esplorando a fondo il villaggio. Una soluzione semplice ed efficace, insomma, ad un enigma che ha messo in difficoltà molti videogiocatori.

E dopo avervi spiegato dove andare dopo aver sconfitto Lady Dimitrescu, vi chiediamo: state giocando Resident Evil Village? Che cosa ne pensate dell'ultimo capitolo del franchise di Capcom?