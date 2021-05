Resident Evil Village: ecco dove trovare le 4 Maschere degli Angeli

Il nuovo capitolo di Resident Evil è pieno di segreti e puzzle da risolvere. Vediamo insieme dove trovare le 4 Maschere degli Angeli e risolvere il puzzle del Castello Dimitrescu in Resident Evil Village

Village è il nuovo capitolo della saga survival horror Resident Evil. Seguito diretto del settimo capitolo, il gioco prosegue la storia di Ethan Winters nel tentativo di salvare la figlia Rose dalle grinfie di Madre Miranda. Village è ambientato nelle campagne dell’Est Europa e introduce nuovi e terrificanti personaggi come Lady Dimitrescu, mutante dalle fattezze giganti e padrona del Castello Dimitrescu. Nel titolo sono presenti diversi elementi ludici classici della saga, ad esempio la gestione dell’inventario o i ben noti puzzle ambientali. A proposito di questi ultimi, andiamo a vedere in questa guida dove trovare le 4 Maschere degli Angeli e risolvere l’enigma del Castello in Resident Evil Village.

Ritorno al passato

Come detto, Village ripesca molte meccaniche dei suoi predecessori. A partire dalla prima persona di Biohazard. La gestione dell’inventario e delle risorse rimane la stessa, con la possibilità di craftare nuovi item, munizioni e cure a partire dal loot raccolto. Agli oggetti necessari per andare avanti nella trama si accompagnano i classici enigmi o puzzle ambientali. Questi vi costringeranno sia a esplorare a fondo i vari ambienti, sia a riflettere su come combinare i vari oggetti.

Uno dei puzzle più ampi e centrali del gioco consiste nel risolvere l’enigma della stanza d’ingresso del Castello Dimitrescu. Questo partirà appena saremo scappati dalle grinfie della Dimitrescu e delle sue sorelle ed essere ritornati al Castello. Quando noteremmo la comparsa, nella Hall d’ingresso, di 4 busti di Angeli. Andiamo a vedere dunque dove trovare tutte e 4 le Maschere degli Angeli all’interno di Resident Evil Village.

Maschera della Tristezza – Resident Evil Village: dove trovare le 4 Maschere degli Angeli

Dalla stanza stanza con i busti andate e destra nella Hall e salite le scale. Giratevi a destra e seguite il percorso finche non incontrate una porta con un volto. A questo punto inserite nel volto l’occhio che trovate smontando l’anello che avete nel”inventario. Qui verrete attaccati da una delle figlie della Dimitrescu. Seguite il nuovo percorso finché non finirete in un camerino. Nel camerino abbassatevi e, in un angolo della stanza, noterete delle assi che rivelano un altro percorso. Giunti due piani sotto, abbassatevi di nuovo per proseguire nel tunnel sulla vostra sinistra. Continuate fino a che non vi ritrovate in una stanza con un candelabro acceso che oscilla in mezzo alla sala.

Allineatevi e sparate al candelabro in modo che, oscillando, colpisca gli altri due nella stanza. Proseguite attraverso le prigioni fino alla vostra prima boss fight con una delle sorelle. Battetela, andate in cucina e raccogliete il Sangue della Vergine. Portate il sangue nella stanza dei vini al piano di sopra e poggiatelo sul piedistallo per sbloccare una nuova area. Qui dentro troverete la Chiave del Cortile, che vi permetterà di uscire all’esterno passando per la sala da pranzo al piano di sotto. Nell’angolo a destra del cortile vi sono un paio di porte a cui potete accedere. Qui noterete un scorcio di Lady Dimitrescu che sale le scale mentre voi entrate. Seguitela e continuate il percorso lineare che vi porterà alla Sala delle Abluzioni. Risolvete il puzzle e scendete le scale.

A questo punto vi ritroverete in un’area ricoperta di sangue con altri nemici. Esplorate l’area finché non incontrerete un ascensore. Una volta saliti sarete su un balcone e partirà una breve cutscene con la Dimitrescu. Entrate nella stanza e recuperate la Chiave Dimitrescu. Usate la chiave per aprire l’unica porta disponibile. La Dimitrescu entrerà di nuovo nella stanza e vi sbatterà a terra con violenza. Per evitare spoiler per le prossime scene, vi diciamo solo che dovete interagire con la leva che trovate alla fine del dungeon. Quando lei riapparirà, evitate il confronto e ritornate nel livello per recuperare ciò che avete lasciato indietro. Aspettate che si aprano i cancelli e seguite il percorso fino alla rampa di scale, scendetela e troverete la Maschera della Tristezza al centro di una grande statua.

Maschera della Gioia – Resident Evil Village: dove trovare le 4 Maschere degli Angeli

Una volta in possesso della Chiave Dimitrescu, potete sbloccare l’altra porta nel cortile. Attraversatela, ma fate attenzione a Lady Dimitrescu che vi darà la caccia non appena vi vedrà. A questo punto vi ritroverete nell’Opera Hall. Qui risolvete l’enigma del pianoforte al centro della stanza. Verrete in possesso di conseguenza della Chiave di Ferro. Usatela per aprire la porta al piano di sopra. Una volta attraversata la porta, la seconda figlia Dimitrescu vi tratterrà per un’altra boss fight. La regola è sempre la stessa, ovvero spararle mentre sta congelando dal freddo. Sconfitto il boss, dirigetevi alla Sala della Gioia dove troverete la relativa Maschera della Gioia su una grande statua.

Maschera della Rabbia – Resident Evil Village: dove trovare le 4 Maschere degli Angeli

La stanza successiva è l’Atelier. In questa stanza dovrete risolvere un’altro puzzle, chiamato puzzle delle Campane. Una volta completato proseguite per la nuova strada scoperta e salite la scala che vi condurrà nell’Attico. Questa parte di gioco sarà ambientata lungo le mura del Castello e pullulerà di Lycan alati. Per batterli, vi basterà usare il vostro fucile F2 sparandogli da lontano. Il percorso da qui è abbastanza lineare e non avrete particolari problemi. Raggiunto il Campanile, prendete la teleferica. Questa vi porterà direttamente alla Torre della Rabbia dove, direttamente in fonte a voi, vedrete la Statua con Maschera della Rabbia annessa.

Maschera del Piacere – Resident Evil Village: dove trovare le 4 Maschere degli Angeli

Per ottenere l’ultima maschera dovete dirigervi al secondo piano dell’edificio principale del Castello. Usate la Chiave Dimitrescu per aprire la porta bloccata e raggiungere la Stanza del Piacere. Prendete a questo punto la Maschera. Se pensate che sia tutto qui, vi sbagliate. Infatti, non appena la toccherete un ostruzione bloccherà l’uscita. Accovacciatevi e attraversate il passaggio nel caminetto per raggiungere l’Armeria. Qui dovrete affrontare la boss fight con l’ultima delle figlie di Lady Dimitrescu.

Interagite con il mobile a sinistra nella stanza, prendete la bomba che troverete vicino al tavolo e lanciatela sul muro per creare l’apertura che indebolirà il boss. Come negli altri casi, sparategli quando è infreddolita fino a farla congelare ed esplodere. Prendere a questo punto il teschio dell’animale dal caminetto nell’Armeria, smontatelo e piazzatelo dove avete recuperato in precedenza la Maschera del Piacere. L’uscita si libererà e potrete proseguire.

Fuga dal Castello

Per concludere, non vi rimane che piazzare nella Sala dei Quattro le Maschere che avete recuperato. Potrete così uscire dal Castello Dimitrescu. Non abbiate paura, gli enigmi non sono difficili, così come i boss che incontrerete. Abbiamo visto in questo articolo dove trovare le 4 Maschere per fuggire dal Castello Dimitrescu in Resident Evil Village. Se vi interessa particolarmente il gioco, date un’occhiata alle nostre guide nonché alla nostra recensione del gioco.

Per acquistare giochi in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime news, restate sulle pagine di tuttoteK.