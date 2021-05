Resident Evil Village è ormai uscito, e l’apprezzamento da parte di pubblico e critica ha consacrato la nuova direzione intrapresa da Capcom per la serie: di seguito, vedremo come battere uno dei nemici principali del gioco, ovvero Lady Dimitrescu.

Il personaggio di Lady Dimitrescu, fin dalla sua prima presentazione durante la campagna promozionale di Resident Evil Village, è stato capace di catalizzare l’attenzione dei fan. Basti vedere anche solo la grande quantità di meme e di video ironici che ancora oggi vediamo girare sul web: con poche sole immagini, la contessa si è imposta come uno dei grandi antagonisti della serie, forse al pari dei celeberrimi Mr. X e Nemesis. Tramite questa guida, vedremo quindi come battere Lady Dimitrescu nel corso della vostra avventura in Resident Evil Village.

Lady Dimitrescu in forma umana

Come ci si potrebbe aspettare, la contessa proprietaria del castello Dimitrescu è un temibile nemico, e alla fine della prima parte del gioco avrete finalmente la possibilità di affrontarla. Ciò accadrà però solo dopo che avrà cambiato il proprio aspetto: fin quando vedrete Lady Dimitrescu in forma umana (o forse, più correttamente, in forma antropomorfa), le vostre interazioni col personaggio saranno in realtà limitate.

Nella prima parte di Resident Evil Village infatti, quello che si limiterà a fare sarà seguirvi in giro per il castello (e, di fatto, non la potrete battere): se vi farete raggiungere, subirete danni fino a che non morirete. Ciò che vi rimane da fare quindi in questa parte iniziale è scappare a gambe levate (non perdete tempo a sprecare munizioni, perché in questa fase è invulnerabile). Lady Dimitrescu non è neanche molto veloce negli spostamenti: a parte lo spavento iniziale quindi, vi basterà aggirarla per scappare via. Se siete particolarmente spaventati, potete anche rifugiarvi nel punto di salvataggio, dove smetterà di seguirvi.

La contessa in forma finale – Resident Evil Village: come battere Lady Dimitrescu

Alla fine della prima fase della partita, dopo essere scappati innumerevoli volte da Lady Dimitrescu, ella rivelerà la sua vera forma (ben più mostruosa), e a questo punto avrete finalmente la possibilità di combatterla. Il suo corpo non sarà più qualcosa di simile all’umano, ma una pallida mostruosità a quattro zampe che si avvicinerà lentamente verso di voi. A questo giro, non vi sarà concesso di aggirarla e scappare, e dovrete per forza affrontarla. Non sarà neanche più invulnerabile: il vostro compito sarà quello di sparare alle sua varie parti del corpo, così da danneggiarla progressivamente.

Particolarità della boss fight – Resident Evil Village: come battere Lady Dimitrescu

Nella pratica, durante la maggior parte della boss fight in cui cercherete di battere Lady Dimitrescu in Resident Evil Village, vi basterà semplicemente arretrare. L’arma consigliata da utilizzare in questo caso è il fucile, in quanto causa un numero ben maggiore di danni rispetto alla pistola. Vi sono inoltre da segnalare fasi particolari in questo combattimento. Per esempio, ad un certo punto il mostro cercherà di volare via: in questo caso potrete semplicemente sparargli da lontano, magari utilizzando armi più precise del fucile, finché non si stancherà di volare e tornerà a terra. Può anche capitare che incappiate in qualche stormo di pipistrelli che vi danneggerà: in questo caso, vi basterà continuare a correre in giro per evitarli, cercando di continuare a danneggiare il boss.

In fin dei conti

A posteriori, la boss fight contro Lady Dimitrescu può sembrare molto più semplice di quanto si pensi inizialmente. Messi da parte paura e spavento (che sicuramente, almeno all’inizio, fanno la differenza), dopo aver imparato i pattern alquanto semplici del boss, dovreste essere capaci di concludere questa fight con relativa facilità.

Arrivati a questo punto, vi sarà ormai chiaro che in generale Lady Dimitrescu non è l’antagonista principale dell’avventura, come magari si poteva erroneamente pensare dai trailer usciti negli scorsi mesi (e dall’hype del pubblico che forse ha ingigantito le aspettative nei confronti di questo particolare personaggio): ciò significa che, dopo averla battuta, la vostra partita con il Resident Evil Village sarà tutt’altro che conclusa, e che quindi dovrete continuare a scovare i segreti del villaggio.

Se volete leggere altre guide e notizie su RE: Village e su tutti gli altri titoli del momento, rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.