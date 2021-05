Resident Evil Village: come sbloccare la modalità Mercenari

In questa nuova guida dedicata a Resident Evil Village, vi spieghiamo come sbloccare la modalità Mercenari

Il nuovo ed attesissimo videogioco survival horror di casa Capcom è finalmente disponibile per essere giocato da tutti. Che siano fan della saga ormai rodati o nuovi esploratori del genere, Resident Evil Village rappresenta una sfida videoludica impegnativa. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di scrivere per voi una serie di guide per accompagnarvi nei primi passi in questo terrificante mondo. Abbiamo già scoperto come guadagnare soldi velocemente ed una buona quantità di trucchi di sopravvivenza. Oggi, invece, vedremo come sbloccare la modalità d’azione arcade preferita dai fan di Resident Evil Village: la modalità Mercenari.

Scopriamo insieme come sbloccare la modalità Mercenari in Resident Evil Village

È arrivato il momento di scoprire come sbloccare la modalità Mercenari in Resident Evil Village. In questa frenetica modalità di attacco a tempo, il giocatore viene catapultato in un’arena di combattimento, costretto a liberare l’area dai nemici nel più breve tempo possibile. In base alla posizione finale raggiunta nella classifica, il player verrà ricompensato con premi e oggetti. La prima cosa da fare, è completare la storia principale. Così viene sbloccato l’Extra Content Shop, negozio presente nel menu principale nel quale i giocatori avranno la possibilità di sbloccare la modalità Mercenari al prezzo di 10 CP.

Il giocatore inizierà partendo da una stanza sicura, dalla quale avrà accesso al negozio del Duca. Quì, il giocatore ha modo di acquistare le proprie armi e personalizzare a piacere l’equipaggiamento. Una volta completato questo passaggio, egli verrà catapultato su di un palcoscenico e messo d’innanzi ad ondate di nemici da sconfiggere entro un limite di tempo. Basta eliminare ogni nemico per procedere verso l’obiettivo per completare il livello. Alla fine, viene assegnata una classifica in base alle prestazioni esibite durante la fase e, l’utente, guadagnerà premi in base alla sua posizione.

Nonostante inizialmente sia disponibile solo uno stadio, andando avanti se ne possono sbloccare altri ricevendo un certo grado nelle fasi precedenti. La prima fase, The Village, richiede un grado A al suo completamento per sbloccare la seconda fase. Accanto al negozio del Duca si possono vedere in anticipo, esposti in un documento, i requisiti di punteggio per ogni grado nell’area di partenza di ogni fase. In totale ci sono 8 livelli e, ottenuto il grado SS su tutti, si sbloccherà l’arma segreta LZ Answerer da utilizzare in qualsiasi modalità di gioco. Resident Evil Village è sicuramente un gioco molto complesso, con una lunga lista trofei ma, ora che sapete come sbloccare la modalità Mercenari, avrete sicuramente una marcia in più.

Resident Evil Village è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S