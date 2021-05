In questa guida vedremo assieme come trovare tutti i codici delle combinazioni in Resident Evil Village, il nuovo gioco della serie Capcom

In questa guida vedremo assieme come trovare tutti i codici delle combinazioni in Resident Evil Village. Il nuovo gioco della serie Capcom è stato accolto molto positivamente sia dalla critica che dal pubblico ed è pronto a farvi tremare dal terrore di fronte alle sue temibili creature. Certo, se seguirete i nostri consigli, probabilmente non avrete più troppi problemi a destreggiarvi nell’inquietante villaggio dove il gioco è ambientato.

Le vecchie abitudini non cambiano mai

La serie horror di Capcom è nota per essere piena di porte chiuse. Gran parte della tensione generata da questi titoli, del resto, è spesso causata proprio dall’impossibilità di accedere sin da subito ad ogni luogo dell’ambientazione. In Resident Evil Village la maggior parte delle porte chiuse dovrà essere aperta risolvendo dei puzzle o ritrovando alcuni oggetti. Le porte chiuse da un codice sono molto poche: sono soltanto tre. Due di esse dovranno essere aperte per proseguire con l’avventura, mentre la terza vi permetterà di ottenere qualche premio speciale. Andiamo a vedere assieme come fare.

Officina nel Villaggio – Resident Evil Village: come trovare tutti i codici delle combinazioni

Il primo dei codici delle combinazioni in Resident Evil Village si trova nell’Officina del Villaggio. Questo codice serve per ottenere sia la Jack Handle, sia la pistola M1911. Dovrete trovarlo obbligatoriamente per proseguire nella storia, perché avrete bisogno di questi oggetti per spostare il trattore e raggiungere la casa col camino rosso. Un indizio nell’Officina vi dirà di guardare fuori dalla finestra per trovare il codice, ma preparatevi ad un jumpscare. Un nemico farà la sua apparizione all’improvviso. Eliminatelo e potete continuare a cercare il codice in tutta calma. Per aprire il lucchetto della combinazione, inserite il codice 07-04-08.

Casa del liutaio – Resident Evil Village: come trovare tutti i codici delle combinazioni

Il secondo dei codici delle combinazioni in Resident Evil Village si trova nella Casa del liutaio. Questa è l’unica combinazione opzionale fra quelle della lista. Dopo essere tornati da Castello Dimitrescu, il Duca segnerà sulla vostra mappa la posizione di diversi tesori. Si tratta di obiettivi opzionali che vi ripagheranno con grandi quantità di Lei e diversi upgrade se sceglierete di raccoglierli. Per entrare nella Casa del Liutaio dovrete prima ottenere la chiave di Luthier. All’interno, troverete una cassettiera contenente il tesoro. Un poster di compleanno appeso alla parete vi suggerirà la soluzione: 27-09-17. Nella cassettiera troverete una scultura preziosa e un potenziamento per il caricatore dello Sniper Rifle.

Laboratorio delle Bambole in Casa Beneviento – Resident Evil Village: come trovare tutti i codici delle combinazioni

Il terzo ed ultimo dei codici delle combinazioni in Resident Evil Village si trova nel Laboratorio delle Bambole, in Casa Beneviento. Si tratta di un codice impossibile da mancare, dal momento che la porta si chiuderà dietro di voi non appena sarete entrati nel laboratorio. Non potrete uscire finché non avrete risolto il puzzle e trovato il codice. La situazione, però, diventerà parecchio bizarra. Togliete l’anello dal dito del Manichino e pulitelo nella stanza successiva. All’interno dell’anello si potrà ora leggere il codice: 05-29-11.

Bene, eccoci giunti alla fine di questa guida su come trovare tutti i codici delle combinazioni in Resident Evil Village. Il nuovo episodio della serie ci mostra un franchise ancora in pienissima forma, dopo la parziale delusione del remake di Resident Evil 3.