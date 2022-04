Top 10: migliori easter egg dei videogiochi per Pasqua

Abbiamo radunato i 10 migliori easter egg per augurarvi una Pasqua degna di questo nome: ecco come abbiamo compilato la nostra top

Se siete qui, innanzitutto buona Pasqua a voi e famiglia: per l’occasione, abbiamo stilato una top 10 dedicata ai migliori easter egg del mondo videoludico. Cercheremo di essere brevi come lo siamo stati in occasione delle Feste passate, senza però negarci di trovare qualche sorpresa di cui non eravate al corrente. Proprio per questo, però, supporremo che abbiate già giocato alla maggior parte dei titoli qui presenti. Va da sé che questa è un’allerta spoiler in piena regola, naturalmente! Ora che siete stati avvisati, posate per un istante l’uovo di cioccolato e preparatevi a fare una scorpacciata… un po’ diversa dal solito.

Bua a palate, con Super Caino & Abele Bros.

Partiamo con uno dei easter egg più astruse della nostra top 10. Ogni occasione è buona per piangere la morte di una serie, e quella di Mario & Luigi era una continua sequela di colpi di genio. Tralasciando la scelta di lasciare le musiche alla divina Yoko Shimomura, prima della bancarotta di Alphadream i cinque capitoli della saga hanno fatto breccia nei nostri cuori per aver sprizzato carattere da ogni poro. Il primo, in particolar modo, permetteva a Mario di ottenere monete infinite a discapito di un numero equivalente dei punti salute del fratello. In Superstar Saga era infatti possibile rimpicciolire Mario con una martellata… rendendolo abbastanza minuto da intercettare i salti di Luigi in modo doloroso.

Onde che disturbano la Forza – la top 10 degli easter egg videoludici

Siamo partiti senza premere troppo sull’acceleratore, ma ora la nostra top 10 fa una tappa tra gli easter egg contemporanee. Se ricordate la nostra recente recensione di LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker, dovreste ricordarvi la sua mole di contenuti da manuale. E se abbiamo lodato il doppiaggio del gioco, dobbiamo riconoscere che i talenti non mancano nemmeno tra le voci originali. Ad esempio, uno degli NPC è doppiato da Adam Howden, che durante una festa si è lasciato un “I’m really feeling it” degno di Shulk… il protagonista di Xenoblade Chronicles doppiato proprio da lui.

Applausi per le vibrazioni della musica – la top 10 degli easter egg videoludici

No, non stiamo alludendo alla band Le Vibrazioni, pur essendo felici di salutarne i membri se stanno leggendo queste righe. Piuttosto, ci riferiamo all’ultimo livello segreto (dell’avventura principale) di Kirby Star Allies. Al termine del Pianeta Extra δ (delta), infatti, il termine del livello ci attende all’interno di un colossale Game Boy formato dai meteoriti. L’ultima sezione di gameplay altro non è che Green Greens (“la verde aiuola”, secondo Smash), ovvero il primo livello da Kirby’s Dream Land, con tanto di filtro verde. Ma la vera chicca è l’utilizzo della vibrazione HD dei controller come gran finale: ogni scossa corrisponde a una differente nota musicale del tema!

Assiri e babilonesi spostatevi, ve lo diamo noi il codice – la top 10 degli easter egg videoludici

Supponiamo, per un istante, che tutti i controller usino il layout della cara vecchia Grande N, okay? Nello specifico, i tasti: A e B, o B e A se preferite la stravagante alternativa di Xbox. In ogni caso, se ora immaginassimo un mondo in cui è Konami a creare tutti i videogiochi esistenti, sapremmo anche come trovare almeno una sorpresa in ciascuno di essi. Diteci se l’avete già sentita da qualche parte: su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, e infine START. Questa fontana di trucchi e di easter egg è il Codice Konami, celebre al punto tale da venire persino citato nei film di animazione (qui sotto, Ralph Spaccatutto).

Quale gioco fa sempre capolino nelle classifiche di questo redattore, mi chiedo – la top 10 degli easter egg videoludici

Si piazza sesto un vero chiodo fisso di chi vi scrive. Ebbene sì, Super Smash Bros. Ultimate trova il modo di fare una comparsata anche qui, come segno della cura certosina riposta da Masahiro Sakurai nel gioco. La croce direzionale consente a tutti i personaggi di fare una provocazione sul posto, ma in alcuni casi è possibile ricavarne dell’altro. Se giocate nei panni di Fox e Falco a Corneria, con Fox, Falco e Wolf sul Sistema Lylat, con Snake sull’Isola Shadow Moses e con Pit al Tempio di Palutena, una lieve pressione della croce direzionale in giù avvierà delle conversazioni come quella qui sotto. Provare per credere!

AAA, esempio calzante cercasi – la top 10 dei migliori easter egg videoludici

Alla fine ci siamo arresi. Era palese che Grand Theft Auto prima o poi avrebbe fatto la sua comparsa qui. La domanda è: quale easter egg scegliere? Ce ne sono una marea nell’arco della serie, complice la genesi dell’open world consumatasi tra gli uffici Rockstar. Non sapevamo quale chicca includere in questa raccolta, finché non ci siamo soffermati sul cartello del pontile di San Andreas. La serie, salvo l’occasionale scivolone, non manca mai di alzare l’asticella della qualità. Solo che oggi fa un po’ ridere pensare a un posto che occupa “ben” un megabyte virgola ventisette…

Tutti in piedi, e giù il cappello – la top 10 dei migliori easter egg videoludici

Ci concediamo un pizzico di solennità per questa. Correva l’anno 2015, quando ci lasciò un grande: Satoru “presidente sul biglietto da visita, programmatore nella testa e gamer nel cuore” Iwata. Bene o male tutti gli startup delle console presentano qualche sorpresa, dal GameCube eterno bersaglio della goliardia internettiana al tintinnio del compleanno del Nintendo DS. In onore di Iwata, però, eseguire il gesto introduttivo dei Nintendo Direct (“directly to you”) con i Joy-Con di Nintendo Switch in mano il giorno della sua dipartita (11 luglio) ci metterà di fronte al suo ultimo regalo: una delle sue prime opere, Golf su NES. Fazzoletti ne abbiamo?

T-t-tremore per una citazione al bacio – la top 10 dei migliori easter egg videoludici

Suvvia, siamo italiani. E non conosciamo molte opere giapponesi capaci di farci sussultare come il manga per maschiacci per eccellenza, sua maestà Dragon Ball. Alla stesura di questo articolo, ci sono pochi adattamenti curati come il picchiaduro Dragon Ball FighterZ di Arc System Works. E da fan quali siamo, c’è forse da stupirsi se il nostro primo pensiero è quello di inscenare gli scontri più iconici della serie? Evidentemente i programmatori sono stati dello stesso avviso: la giusta combo tra personaggi e arena premierà il nostro acume con delle cutscene speciali con cui concludere (o iniziare) lo scontro.

Ivano e Castorino, vi invito al concertino – la top 10 dei migliori easter egg videoludici

Il nostro ultimo “Musica & videogiochi” era tutto dedicato a Kenji Ito, ma prima o poi dovremmo dedicarne uno a Kazumi Totaka. Se però dovessimo dedicargli un solo paragrafo, ci basterebbe parlare dell’ubiquità della Totaka’s Song. In tutti i giochi a cui ha lavorato, Totaka ha inserito questa semplice (e vagamente inquietante) melodia. La si può trovare nei modi più astrusi (uno su tutti, attendere due minuti e mezzo sul game over di Super Mario Land 2: 6 Golden Coins), ma è anche possibile averla su vinile in-game. Se state giocando a un Animal Crossing (uno a caso), chiedete “K.K. Canzone” a K.K. Slider. Il can-tante, tra le altre cose, è basato su (e doppiato da) lo stesso Totaka, e il suo nome giapponese è… Totakeke!

“Oioi, mi sa che avrei dovuto fare domanda all’INPS”

Siccome la Pasqua è una festa fin troppo allegra, perché non smorzarla un po’ chiudendo la nostra top 10 con l’easter egg più deprimente di sempre? Hideo Kojima è noto per due aforismi: oltre al suo essere composto “perlopiù da film”, il game designer tiene fede a un principio. “Se il giocatore non crede che il mondo di gioco sia reale, non ha senso creare il gioco.” Peccato per chi vive nei mondi da lui creati, dunque. Ci viene in mente quel poveraccio del vecchio cecchino The End, in Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Essendo lui centenario, se salviamo la partita durante lo scontro e riprendiamo il gioco durante lo scontro… sarà morto di vecchiaia. Uh… allegria!

Ora sta a voi dirci la vostra: voi come avreste stilato la classifica? Ma soprattutto… avete trovato la sorpresa che abbiamo nascosto noi nell’articolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.