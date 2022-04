Recensione Creative Outlier Pro: l’ultima gen di auricolari True Wireless

Ecco l’ultimo modello di auricolari bluetooth con ANC di Creative, le Outlier Pro. In questa recensione le analizzeremo nel dettaglio per scoprire di cosa sono in grado di fare

Creative Outlier Pro, l’ultima versione della serie Outlier, grazie alle nuove funzionalità, i nuovi auricolari puntano ancora più in alto. Con la cancellazione del rumore ibrida, l’Ambient Mode e un ottima durata della batteria fino a 60 ore, sarà riuscita Creative a dimostrare che i suoi ultimi auricolari sono l’ideale per racchiudere tutte le funzionalità in un prodotto tascabile? Scopriamolo insieme in questa recensione.

Specifiche tecniche

Peso auricolari : 7g

: 7g Risposta in frequenza : 20–20,000 Hz

: 20–20,000 Hz Lunghezza cavo : 30 cm

: 30 cm Dimensioni driver: da 10mm rivestito in grafene

da 10mm rivestito in grafene Durata cuffie : 15 ore

: 15 ore Durata custodia : 60 ore

: 60 ore Tipo di connettore : Bluetooth 5.2, HFP (Hands-Free Profile), A2DP (senza fili Bluetooth Stereo), AVRCP (Bluetooth Remote Control)

: Bluetooth 5.2, HFP (Hands-Free Profile), A2DP (senza fili Bluetooth Stereo), AVRCP (Bluetooth Remote Control) Raggio di funzionamento : fino a 10m

: fino a 10m Codec audio : AAC, SBC

: AAC, SBC Microfono : Onnidirezionale

: Onnidirezionale Impermeabile : IPX5

: IPX5 Riproduzione e controllo delle chiamate

e delle chiamate Comandi touch

Packaging e design | Recensione Creative Outlier Pro

All’interno della confezione che risulta molto contenuta troviamo tutto ciò che ci serve, le cuffiette, la base, tre paia di gommini in silicone di varie dimensioni (S), (M) e (L), il cavo per la ricarica di tipo C e le istruzioni. Il prodotto esteticamente è davvero molto bello, la custodia di color bronzo metallizzato è realizzata in plastica, risulta molto ben fatta e con un bel design curato nei minimi dettagli.

Spingendo la parte posteriore apriamo la dock di ricarica che contiene i due auricolari anche loro di un color bronzo metallizzato e dal design futuristico, aprendolo e chiudendolo più volte scorre fluido e non si sente alcun rumore. Sul lato anteriore troviamo i tre LED che indicano il livello di carica dei due auricolari e della custodia. Sullo stesso lato troviamo inoltre la porta USB di tipo C per la ricarica. Le cuffie si possono tranquillamente tenere all’interno della tasca senza problemi non risultando ingombranti.

Gli auricolari completamente touch, presentano un piccolo led che lampeggia di rosso o di azzurro indicando lo stato della connessione.

Le cuffiette wireless sono abbastanza grandi se paragonate ad altri auricolari bluetooth presenti sul mercato, nonostante questo si infilano perfettamente nell’orecchio, grazie anche ai 3 gommini di diverse dimensioni, intercambiabili, presenti all’interno della confezione. Risultano ben salde e ferme alle orecchie anche facendo passeggiate o sport.

Con la resistenza all’acqua certificata IPX5, gli auricolari possono resistere alla pioggia, agli schizzi occasionali e alle goccioline di sudore. Quindi ci si può allenare tranquillamente con le cuffiette alle orecchie, senza preoccuparsi troppo. Scaricando SXFI App sul vostro dispositivo mobile, potrete creare il vostro profilo Super X-Fi, permettendovi addirittura di fotografarvi l’orecchio per personalizzare al meglio le Outlier Pro e adattarle il più possibile a voi.

Ecco alcune funzionalità per l’uso quotidiano | Recensione Creative Outlier Pro

Nell’ insieme le Outlier Pro si comportano in maniera ottimale in qualsiasi situazione. Perfette per la musica, per vedere film, partite di calcio, maratone di serie TV e giocare su dispositivi mobili. Un vantaggio dato dalla ottima durata della batteria.

Gli auricolari offrono un buon isolamento e una buona qualità del suono. I rumori risultano essere ben gestiti, soprattutto se selezioniamo una corretta modalità di equalizzazione.

Con tre microfoni integrati in ciascun auricolare, assicurano un suono forte e chiaro durante le chiamate. I microfoni rilevano i suoni ambientali e si concentrano solamente sulla nostra voce, togliendo di fatto i rumori di fondo e le chiacchiere intorno a noi.

Anche sulle chiamate più corte o per lunghe call possiamo stare tranquilli. Le Outlier Pro hanno comandi touch completamente personalizzabili, consentendoci di controllare il tutto con pochi tocchi sugli auricolari.

Creative dispone anche di una applicazione davvero ottima, semplice ed efficacie. Possiamo equalizzare il suono con profili predefiniti o con configurazioni personalizzate. Si può regolare il volume, controllare il livello preciso di carica e aggiornare il firmware delle cuffiette. Il tutto risulta molto semplice e immediato. Una volta connesse via Bluetooth, le Outlier Pro verranno rilevate dall’applicazione e sarà tutto un gioco da ragazzi.

La durata della batteria è ottima. Sia per gli auricolari, sia per la custodia. Mi sono trovato perfettamente allineato con quanto dichiarato da Creative, 15 ore di riproduzione in cuffie con ANF spento, mentre on ANF acceso scendiamo a 8/9 ore. Possiamo ricaricare fino a 4 volte con la custodia per un massimo di 60 ore complessive. Penso che già con 10 ore possiamo tranquillamente coprire un’intera giornata, che sia per motivi di lavoro o per i nostri hobby. Insomma un utente medio come me, deve ricaricarle solo 2 volte al mese.

Come si sentono? | Recensione Creative Outlier Pro

Creative Outlier Pro non delude con i suoi due driver rivestiti in grafene da 10 mm, i suoni sono belli puliti, con bei bassi e alti adeguati. Il bilanciamento dei due altoparlanti è ottimo. Se si avverte qualche sbilanciamento nel suono, abbiamo a disposizione un perfetto strumento di equalizzazione. Il volume massimo è davvero elevato, ma a meno non ci si voglia assordare, il consiglio è rimanere tra il 40% e il 50%, specialmente se abbinato alla cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida di Outlier Pro.

Sono in grado di sopprimere la maggior parte dei rumori di fondo in modalità ANC, non creando un vero e proprio vuoto sonoro, qualche rumore ancora si percepisce. Mentre in modalità Ambient, i suoni di sottofondo vengono amplificati.

Ogni auricolare è dotato di tre microfoni, e la nostra voce viene ben captata, anche a basse tonalità. Parlando anche attraverso la mascherina chirurgica, cosa da non sottovalutare in questo periodo, dall’altra parte l’interlocutore poteva sentirmi chiaramente.

Durante le chiamate in vivavoce non si sente l’eco. La ricezione delle chiamate rispondendo con un semplice tocco funziona perfettamente. Mentre per le chiamate vocali ricevute su WhatsApp risulta difficoltosa la gestione della risposta con il touch. Le Outlier Pro possono essere collegate anche ai vari assistenti vocali come Siri e Google Assistant.

Conclusioni e prezzo

Tutto sommato, non ci sono grossi difetti in Creative Outlier Pro. Raccomandiamo l’acquisto di questi auricolari a chiunque cerchi una soluzione con certificazione IPX 5, wireless e con modalità ANC.

La durata della batteria è ottima, inoltre le Outlier Pro vantano un bel design curato nei minimi dettagli e un buon comparto audio. A mio parere un ottimo investimento. Il prezzo di listino è di 89,99 euro, acquistabili su Creative.com.

Cosa ne pensate di questi nuovi auricolari di Creative? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it.