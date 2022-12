One Piece Odyssey: la demo gratuita arriva a gennaio

Se siete degli amanti del celeberrimo manga disegnato da Eiichirō Oda, iniziato oramai più di venti anni fa, allora non dovreste perdervi One Piece Odyssey che sta per arrivare con una demo gratuita

La tostissima ciurma di “Cappello di Paglia” solca oramai i mari di tutto il mondo e di tutti i fumetti da un bel pezzo, il primo volume della Shūeisha risale all’estate del 1997, al pari dei videogiochi. Di titoli ce ne sono già stati, ma i giocatori stanno aspettando trepidanti il gioco One Piece Odyssey. Per fortuna che è in arrivo una demo gratuita, ma andiamo avanti con ordine!

One Piece Odyssey: oltre alla demo confermati anche due archi narrativi

One Piece Odyssey, come già accennato in passato, uscirà dunque a gennaio dell’anno prossimo, comunque sia è tra pochissimo, ma chiunque voglia farsi un giro assieme a Monkey D. Rufy e compari può farlo già a partire dal 10 gennaio con una demo gratuita i cui salvataggi verranno trasferiti nel gioco completo quando questo verrà acquistato.

Per il titolo completo, dunque, basterà aspettare fino al 13, ma attenzione perché non è ancora finita qui! Oltre ad un nuovo trailer, che vi lasciamo qui sotto, sono stati confermati altri due archi narrativi quali Marineford e Dressrosa. Nel primo Rufy dovrà fare irruzione nel quartier generale della Marina per salvare il fratello Ace dall’esecuzione mentre, nel secondo, bisognerà aiutare Sago e Trafalgar Law contro Doflamingo. Ovviamente gli scontri epici saranno all’ordine del giorno!

Tra gli altri archi narrativi che i giocatori sperano di rivedere ci sarebbe anche il Regno di Alabasta, ma non si sa ancora nulla a riguardo. Ciò che è certo è che la nuova Odissea di Cappello di Paglia e soci è in arrivo il 13 gennaio 2023 per Xbox Series X/S, PC, PS4 e PS5 con la firma della Bandai Namco.

Comunque sia, mentre aspettiamo pazientemente il mese di gennaio, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!