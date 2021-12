Migliori videogiochi del 2021: la top 10 di tuttoteK

La redazione di tuttoteK ha stilato la sua top 10 per i migliori videogiochi del 2021: in che ordine si sfilerà sul nostro red carpet?

Certo, i Game Awards 2021 si saranno anche conclusi, ma se siete a caccia di una top 10 ordinata diversamente noi di tuttoteK abbiamo stilato una classifica tutta nostra per quelli che crediamo essere i migliori videogiochi dell’anno. I titoli interessanti si sono susseguiti senza sosta, in quello che si è rivelato essere un altro anno fenomenale per questo medium. Non vogliamo implicare che sia stato tutto rose e fiori; come ci ha ricordato Geoff Keighley all’inizio della cerimonia, del resto, sono emerse delle verità molto spiacevoli sull’ambiente lavorativo che caratterizza questa forma d’arte.

Per il resto, però, sembra che proprio quando siamo pronti a credere di aver visto il meglio, ecco che il mondo videoludico ci sorprende con piacevoli palle curve. Che si tratti di un matriarcato slavo o di uno squarcio tra le dimensioni, è innegabile che l’arrivo delle nuove generazioni stia portando con sé delle sorprese che a stento avremmo definito immaginabili quando abbiamo mosso i nostri primi passi con il controller in mano. Limitarci a dieci titoli, anche senza contare i remake e i remaster (che, giocando sulla nostalgia, un po’ “barano”), è stato comunque molto complicato, ma alla fine il nostro sondaggio interno si è rivelato fruttuoso.

Decimo posto: Resident Evil Village

Apriamo col botto la top 10 di tuttoteK: di tutti i videogiochi, dai peggiori ai migliori, ce n’è stato uno capace di far parlare di sé nel 2021 più di Resident Evil Village? L’ottavo capitolo della saga horror di Capcom è meglio noto per, sì, Lady Alcina Dimitrescu, la giunonica e gigantesca antagonista del gioco. Per quanto internet abbia amato corteggiarla, però, in realtà non è certo lei l’unico fiore all’occhiello dell’avventura di Ethan Winters. I meriti di questo titolo sono altri, e nonostante l’enfasi sia sull’azione in questo episodio così come nel quarto, l’atmosfera tesa lo ha già consacrato agli occhi dei fan come uno dei punti più alti della serie.

Nono posto: Kena: Bridge of Spirits – la top 10 dei migliori videogiochi del 2021 secondo tuttoteK

Sarà che noi di tuttoteK abbiamo un debole per il game design più artigianale, ma non è solo questo che ha elevato Kena: Bridge of Spirits ad uno dei migliori videogiochi di questo 2021 sul viale del tramonto: il gioco è entrato in top 10 per meriti tutti suoi. I ragazzi di Ember Lab, in precedenza noti per il cortometraggio Majora’s Mask: Terrible Fate, hanno confezionato un titolo action-adventure votato all’esplorazione come pochi altri. Guidare Kena nel mondo degli spiriti chiamati Rot è una gioia per gli occhi (e per i polpastrelli) ad ogni fotogramma… ma, se già lo avete provato con mano, difficilmente dovremo dirvelo noi.

Ottavo posto: Tales of Arise – la top 10 dei migliori videogiochi del 2021 secondo tuttoteK

La classifica prosegue con Tales of Arise, l’ultimogenito della saga di giochi di ruolo targata Bandai Namco, che si è conquistato il suo posto in classifica. La serie non ha mai mancato di affiancare al suo stile artistico puramente “anime” un approccio decostruttivo ai canoni dei giochi di ruolo, ma stavolta l’approccio più adulto alla narrazione ha saputo mettere sotto un maggiore scrutinio le convenzioni del genere. Tra pianeti venerati come divinità e spade capaci di bruciare vivo chi le impugna, questo gioiello ha saputo sorprenderci con qualche cazzotto allo stomaco. Bene così.

Settimo posto: Returnal – la top 10 dei migliori videogiochi del 2021 secondo tuttoteK

Avete mai visto il film Ricomincio da capo, con Andie MacDowell e Bill Murray? Se così fosse, la premessa narrativa di Returnal dovrebbe esservi familiare, fino a un certo punto. Prendete il genere degli sparatutto in terza persona, conditelo con sparatorie da bullet hell, frullate il tutto con un tocco di roguelike e otterrete il primo titolo da “tripla A” di Housemarque, sviluppato in esclusiva per Sony. L’eterocromia negli occhi della protagonista Selene è uno dei segni dell’esperienza traumatica che l’ha segnata, e di cui verremo a conoscenza man mano che la storia si dipana tra un colpo di scena e l’altro.

Sesto posto: Ratchet & Clank: Rift Apart – la top 10 dei migliori videogiochi del 2021 secondo tuttoteK

Nonostante quanto avremmo altrimenti temuto, gli ultimi baluardi della Sony degli anni d’oro non solo perdurano nel tempo ma sanno anche tornare in forma smagliante. A darcene prova è Ratchet & Clank: Rift Apart, dove i due eponimi eroi cambiano partner in seguito ad un disastro su scala multiversale. Ratchet fa coppia con la robottina Kit, mentre ad occuparsi di Clank è la lombax al femminile, Rivet. L’utilizzo degli squarci tra le dimensioni apre la strada a tante idee di gameplay differenti, dal nuovo RYNO che cita tanti altri franchise di Sony ai viaggi istantanei tra dimensioni diverse.

Quinto posto: Forza Horizon 5 – la top 10 dei migliori videogiochi del 2021 secondo tuttoteK

Giuriamo che è un puro caso, ma Forza Horizon 5 ha finito proprio per piazzarsi in quinta posizione. La serie di simulatori automobilistici targata Microsoft saluta per l’ultima volta Xbox One, immergendosi irreversibilmente nella next-gen. Il pretesto narrativo ci vede tornare vittoriosi dalla competizione nel gioco precedente, per poi buttarci nelle strade (e sui circuiti) del Messico. Tuttavia, al di là dell’indubbio impatto visivo, ad impreziosire il tutto provvedono anche gli strumenti di personalizzazione per impostare le gare che avremmo sempre sognato di vivere. Ah, e in tutto questo il nostro avatar ha il dono della parola!

Quarto posto: Deathloop – la top 10 dei migliori videogiochi del 2021 secondo tuttoteK

Avete mai visto il film… no, un momento, questo lo abbiamo già detto! Deathloop ci ha riportati all’idea di un grande loop infinito, in cui la scelta di Bethesda di pubblicare il gioco in esclusiva su PlayStation 5 (sul fronte delle console) è forse la cosa più normale. Come in Fortnite, ci troviamo a dover eliminare tutti gli altri “giocatori” (che lo sono nella trama, si intende) nel ruolo di Colt durante la nostra permanenza sull’isola. Contrariamente a Fortnite, dovremo vedercela con Julianna, una ragazza con una capigliatura afro intenzionata ad eliminarci per mandare avanti il loop… no, un momento, anche questo ci riporta a Fortnite. Ad ogni modo, l’approccio al genere roguelike è stato gestito con un piglio più scanzonato rispetto a quanto visto in Returnal, rendendolo più appetibile.

Terzo posto: Psychonauts 2 – la top 10 dei migliori videogiochi del 2021 secondo tuttoteK

Il ritorno di Tim Schafer al timone del brand rimasto nel limbo per tredici anni è stato un autentico trionfo, ed è per questo che Psychonauts 2 conquista di diritto la sua medaglia di bronzo. Double Fine ci ha riportati nel mondo psichedelico di Raz e compagnia. L’interpretazione di Schafer del genere dei platformer riempie l’esperienza di tante “comodità” moderne, come un sistema di autosalvataggio e le vite illimitate, permettendo così al giocatore di concentrarsi sul divertimento dell’esperienza. Traendo enorme beneficio dall’immensa lore costruita nel tempo, questo rimane un trip mentale da vivere ad ogni costo.

Secondo posto: It Takes Two – la top 10 dei migliori videogiochi del 2021 secondo tuttoteK

Il titolo del gioco si può tradurre in due modi: o “ne prende due”, o “ce ne vogliono due”. A noi è parso piuttosto che It Takes Two ai Game Awards fosse un asso pigliatutto, ma di certo rappresenta una autentica coronazione per il percorso del regista e attore svedese-libanese Josef Fares (cercate di vedere Kopps, a proposito: ne vale la pena) nel campo del game design, dopo Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out. In questo action-adventure, il co-op in locale e/o online è l’unico modo per progredire: del resto, la trama vede una coppia in crisi intrappolata nei corpi di due bambole per volere della figlia. Una metafora fiabesca che fonde un problema quanto mai reale con un’idea di gameplay fenomenale.

And the winner is…

A piazzarsi in cima alla top 10 dei migliori videogiochi del 2021 è Metroid Dread. Il quinto episodio in ordine cronologico della saga di Samus Aran a scorrimento laterale ha saputo enfatizzare alla grande sui punti di forza di Metroid Fusion, al tempo penalizzato dal pubblico di nicchia delle console portatili. L’anima da survival horror di Fusion è tornata per finalizzare il suo matrimonio con la formula da metroidvania, riempiendo di tensione l’esplorazione di ogni nuovo settore per la cacciatrice di taglie più temeraria mai ideata dalla Grande N. Un titolo decisamente da provare… letteralmente: c’è una demo su Nintendo eShop. Riassumiamo qui sotto i dieci piazzamenti:

Resident Evil Village

Kena: Bridge of Spirits

Tales of Arise

Returnal

Ratchet & Clank: Rift Apart

Forza Horizon 5

Deathloop

Psychonauts 2

It Takes Two

Metroid Dread

Ora sta a voi dirci la vostra: come avreste stilato la classifica? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.