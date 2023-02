Hogwarts Legacy: i migliori Talenti da sbloccare subito!

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata ad Hogwarts Legacy, quali sono i migliori Talenti da sbloccare nonappena si ha la possibilità di farlo: avete punti limitati e non si può fare Respec, perché non deciderli a tavolino?

In questi giorni ci stiamo letteralmente perdendo in tutti i corridoi di Hogwarts, a cercare ogni collezionabile ed ogni segreto possibile, in un’avventura che sicuramente poteva essere più approfondita, ma non per questo è manchevole di valore. Insomma: Hogwarts Legacy è disponibile ufficialmente per tutti i possessori di PC, Xbox Series X | S e PS5 da venerdì scorso, le vendite sono alle stelle così come le polemiche. Noi come detto lo stiamo approfondendo molto, e ci stiamo prendendo il tempo necessario per potervene parlare con cognizione di causa in una recensione dedicata, che troverete sempre su queste pagine. Nel mentre si è parlato molto anche della costruzione di una build per il personaggio. Anche se di “build” è difficile parlare (in Hogwarts Legacy i parametri modificabili sono davvero pochi), un aspetto cruciale del titolo di Avalanche Software e Warner Bros è decidere su quali Talenti spendere i nostri punti.

I migliori Talenti da sbloccare subito per diventare maghi provetti in Hogwarts Legacy: vediamoli insieme

Sbloccherete la possibilità di attivare i Talenti con il proseguire della storia di Hogwarts Legacy. È un qualcosa che non potete evitare in alcun modo, quindi per evitare spoiler di sorta non vi diciamo né quale missione dovete portare a termine né altro. Una volta sbloccata questa meccanica, per ogni Level Up a partire dal livello 5 vi verrà conferito un punto Talento, che, utilizzato nell’apposita schermata, vi darà la possibilità di potenziare il vostro personaggio in cinque diverse categorie. Per la distribuzione delle categorie e la lista di tutti i Talenti disponibili in Hogwarts Legacy abbiamo un articolo dedicato, che potete raggiungere cliccando qui, in questa sede vogliamo andare a vedere quali, secondo noi, sono i migliori da sbloccare sin da subito.

Perché fare attenzione? | Hogwarts Legacy: i migliori Talenti da sbloccare subito!

È importante impegnare bene i nostri punti Talento perché non esiste un’opzione di Respec e ne otterrete “solo” 35 nel corso di un playthrough, essendo attualmente il level cap per Hogwarts legacy fissato a 40. Inoltre, è anche importante capire come vogliamo costruire il nostro Mago: se siete più interessati a potenziare le Maledizioni Senza Perdono, ovviamente dovrete orientarvi più alla categoria delle Arti Oscure. Se invece siete grandi utilizzatori di pozioni ed oggetti, quella della Stanza delle Necessità farà al caso vostro. In questo articolo vogliamo andare ad esplorare quali sono, secondo il nostro percorso, i Talenti migliori da sbloccare quanto prima in Hogwarts Legacy.

Prima di iniziare, però, vi ricordiamo che qui su tuttoteK avete a disposizione una lunga lista di guide a tema Hogwarts Legacy. Come collegare l’account del Fan Club di Harry Potter per ottenere ricompense gratis, come gira il titolo su PS5 e su Xbox Series X | S, come cambiare aspetto, le posizioni delle Arene di Combattimento e quella dell’Arena delle Arti Oscure sono solo alcuni dei temi che abbiamo trattato. Trovate tutto raggruppato nel nostro tag ufficiale dedicato ad Hogwarts Legacy. Detto questo, iniziamo!

La categoria Principali | Hogwarts Legacy: i migliori Talenti da sbloccare subito!

Iniziamo con la categoria dei Principali, qui di seguito i Talenti che vi consigliamo di sbloccare sin da subito

Perfezionamento incantesimo base

Conoscenza magica 1,2,3

Potenza della Pozione Rigeneratrice 1, 2

Capacità con Stupeficium

Con Perfezionamento incantesimo base potrete ridurre il cooldown dei vostri incantesimi mentre state attaccando con quello base. Conoscenza Magica, invece, vi consentirà di sbloccare, per ogni livello che potenzierete, un nuovo set di incantesimi richiamabile velocemente con la pressione del grilletto destro. Potenziare la vostra Pozione Rigeratrice, invece, vi aiuterà nelle situazioni più scomode e contro i boss e vi consentirà di ripristinare più PV con un solo sorso. Infine, se sbloccherete Capacità con Stupeficium potrete infliggere danni anche con questo incantesimo (che a livello base stordisce solo i nemici).

La categoria Incantesimi | Hogwarts Legacy: i migliori Talenti da sbloccare subito!

Passiamo dunque alla categoria Incantesimi, che è quella maggiormente soggettiva. I nostri Talenti preferiti in questo caso sono i seguenti:

Perfezionamento Diffindo

Perfezionamento Confringo

Perfezionamento Incendio

Perfezionamento Descendo

Potenziare questi incantesimi vi consentirà, in base al tipo di magia che state usando, di infliggere danni maggiori. Ad esempio, una volta potenziato Incendio, oltre alla fiammata di fronte a voi, si sprigionerà un anello di fuoco che infliggerà danni ad area ai nemici circostanti. Potenziamento Diffindo vi consentirà di effettuare due colpi, Confringo, invece, una volta colpito il nemico emanerà ulteriore danno verso i nemici vicini. Potenziare Descendo infine sarà particolarmente utile per tutti coloro che amano effettuare combo aeree, in quanto farà emanare un’onda d’urto piuttosto ampia per ogni nemico che… schianterete a terra. Con tutta la soddisfazione che potrete trarne.

La categoria Furtività | Hogwarts Legacy: i migliori Talenti da sbloccare subito!

Passiamo dunque alla categoria della Furtività, molto velocemente visto che i Talenti utili secondo noi sono solo due, ma fondamentali:

Demiguise Umano

Senso di Segretezza 1

Sbloccare questi due Talenti sarà fondamentale per portare a termine le sezioni stealth di Hogwarts Legacy senza rischiare di distruggere alcunché. Demiguise umano vi permetterà di scattare anche quando sarete invisibili e Senso di Segretezza vi renderà meno rilevabile ai vari nemici.

La categoria Arti Oscure | Hogwarts Legacy: i migliori Talenti da sbloccare subito!

Non abbiamo incluso alcun talento della Categoria Stanza delle Necessità, quindi passiamo velocemente a quella delle Arti Oscure, ecco i nostri Talenti preferiti:

Maledizione del Sangue

Maledizione Disarmante

Maledizione Schiantesimo

Consuma-Maledizioni

Sbloccando Maledizione del Sangue e danneggiando un nemico maledetto, infliggerete danni anche a tutti gli altri avversari circostanti che sono altrettanto maledetti. Con la Maledizione Disarmante, invece, potrete maledire utilizzando l’incantesimo Expelliarmus sui nemici. La Maledizione Schiantesimo invece vi permette di maledire i nemici su cui utilizzate Stupeficium. Infine, Consuma-Maledizioni ripristinerà una parte della vostra vita ogni volta che sconfiggete un nemico maledetto.

Buon divertimento!

E questi erano dunque i migliori Talenti da sbloccare sin da subito in Hogwarts Legacy secondo noi. Fateci sapere se state giocando al titolo di Avalanche Software e Warner Bros qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!