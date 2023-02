Fast X: il primo trailer del nuovo film di Fast and Furious

Fast X si mostra col suo primo trailer: il promo sguardo al decimo capitolo della saga di Fast and Furious

In attesa che arrivi il 18 maggio, ovvero la data d’uscita di Fast X, decimo capitolo della saga di Fast and Furious, possiamo gettare un primo sguardo al film grazie al trailer che ci catapulta all’interno del nuovo film della celebre saga adrenalinica. Sono passati, ormai, ben 22 anni dall’uscita del primo, storico, capitolo della saga, che in questo tempo è diventata un vero e proprio franchise tra sequel, spin-off e altri prodotti. Fast X arriva a due anni di distanza da The Fast Saga, il nono capitolo della serie, e riprende la narrazione proprio da dove si era interrotta. Di seguito, dunque, il trailer che mostra le prime immagini di Fast X:

Fast X: cosa sappiamo del nuovo film di Fast and Furious

Cambio, innanzitutto, alla regia, con Justin Lin che lascia spazio a Louis Leterrier, che ha il compito, dunque, di firmare questo storico capitolo della saga. Troviamo la famiglia Toretto impegnata in una nuova sfida contro Cipher e Dom si trova ad affrontare il temibile Dante, potendo però contare anche su qualche nuovo aiuto come quello di Tess. Le aggiunte più importanti al cast sono proprio quelle di Jason Momoa nei panni di Dante e di Brie Larson in quelli di Tess. I due attori saranno al centro delle dinamiche del film, schierandosi su fronti opposti e pronti ad arricchire un cast già di per se stellare.

Oltre alle new entry, vedremo tanti volti familiari. A partire, ovviamente, da quello di Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto, passando per Charlize Theron nel ruolo di Cipher, Helen Mirren in quello di Queenie, Michelle Rodriguez come Letty e tutti gli altri volti già apparsi nel franchise: Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Statham, John Cena, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker. L’appuntamento, dunque, va al 18 maggio 2023 con l’uscita in sala di Fast X.

