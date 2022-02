Gambit: che fine ha fatto il film Marvel scomparso?

Gambit: è questo il nome del progetto Marvel con protagonista Channing Tatum che non ha mai visto la luce. Scopriamone di più!

Qualcuno si ricorda di Gambit? Stiamo parlando del progetto basato sul personaggio Marvel realizzato da Fox, perso nella complessa operazione che ha portato la storica casa di produzione ad essere acquisita da Disney. Il film prevedeva Channing Tatum nei panni del protagonista. Proprio l’attore è recentemente tornato sull’argomento, rivelando cosa avremmo visto in questo misterioso Gambit. Andiamo a scoprire di più!

Cosa è successo a Gambit?

Il Gambit con Channing Tatum è stato ufficialmente cancellato nel maggio 2019, quando la Disney ha rivisto i progetti in sospeso della 20th Century Fox acquisita poco prima, con l’idea di prendere un controllo più ampio sui marchi Marvel e inserirli nel Marvel Cinematic Universe. A quel punto Tatum aveva però lavorato sul lungometraggio per cinque anni. Non sarebbe stato il debutto del personaggio, già apparso sul grande schermo in X-Men Le Origini: Wolverine nel 2009, in quel caso interpretato da Taylor Kitsch. Il nuovo film avrebbe avuto uno stile simile a quello di Deadpool, personaggio rinato dopo il debutto disastroso nel franchise degli X-Men.

Cosa è successo quindi? A rispondere è proprio Channing Tatum: “Allo studio lo definivano ‘appariscente’ nella sua descrizione. Io non ero d’accordo, era semplicemente il più figo di tutti. Riusciva a fare di tutto. La maggior parte dei supereroi ha costumi utili. Batman ha la sua cinta. Gambit no, indossa costumi di tendenza solo perché ama la moda!”. E Poi ancora: “La Fox proprio non voleva che lo dirigessimo noi (lui e il suo socio Reid Carolin). A loro andava bene chiunque meno che noi, in pratica, perché non avevamo mai diretto niente fino a quel momento. Una volta che Gambit è naufragato, sono rimasto traumatizzato. Ho smesso di seguire la Marvel. Non sono proprio riuscito a vedere un film di quelli. Amavo il personaggio. È troppo triste. È stato come perdere un amico, perché ero veramente prontissimo a interpretarlo”.

Un triste epilogo per quella che sarebbe potuta essere un’altra saga di successo accanto a quella di Deadpool, che ora avrà il proprio terzo capitolo all’interno dell’MCU. Che il destino di Gambit non sia ancora del tutto scritto? Cosa ne pensate di questa storia? Conoscete il personaggio? Vi piacerebbe vederlo all’interno del Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti!

