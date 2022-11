Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come aumentare la Dote Sociale della Perizia in Persona 5 Royal: create gli strumenti di infiltrazione, lavorate o andate a giocare a baseball!

Il successo del quinto capitolo della serie di Persona l’ha portata decisamente sotto i riflettori di un pubblico che, ammettiamolo, fino ad allora forse non ne aveva mai sentito parlare. L’uscita di Persona 5 Royal, inoltre, ne ha consolidato l’affetto e l’apprezzamento da parte di pubblico e critica (anche da parte nostra, qui la nostra recensione!) rendendolo anche un tripudio di vendite. Recentemente il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch e su console Microsoft, oltre che su PC, e potete anche trovarlo nel catalogo gratuito di Xbox Game Pass. Insomma, non avete più alcuna scusa per non giocarlo. Abbiamo dunque deciso di riprenderlo in mano anche noi, per darvi qualche altra guida introduttiva al gioco e, in particolar modo, alle Doti Sociali che il nostro protagonista può sviluppare nella Life Sim della produzione di Atlus.

Prima di iniziare

In passato, in realtà, vi abbiamo già parlato di come aumentare le Doti Sociali in Persona 5. Questa serie di guide vuole essere più specifica, andando a vedere per ciascuna ben 10 modi diversi di perfezionarvi sotto una specifica Dote. Partiamo col dire che le Doti Sociali in totale sono cinque: Conoscenza, Perizia, Coraggio, Fascino e Gentilezza. Molti dei metodi per aumentarli sono comuni fra loro e differiscono soltanto per il tipo di attività effettivamente scelta. Non indugiamo oltre, e andiamo a vedere, in questo caso specifico, come aumentare la Dote Sociale della Perizia in Persona 5 Royal!

Gli strumenti di infiltrazione e il diner di Shibuya | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Perizia”

Creare gli strumenti di infiltrazione non vi aiuterà soltanto all’interno dei vari dungeon, ma vi doneranno anche punti Perizia. Sbloccherete questa possibilità nelle prime ore di gioco, quindi non dovrete assolutamente aspettare a lungo per sfruttarla. Recatevi al tavolo di lavoro nella vostra stanza e iniziate a lavorare. Indipendentemente da quale oggetto deciderete di creare, otterrete +2 punti Perizia. Se sarete fortunati, a volte, saranno +3. Potrete anche creare strumenti di infiltrazione durante le lezioni di Kawakami se avrete aumentato sufficientemente il vostro legame con lei.

Il Diner di Shibuya è molto ricorrente in questa serie di guide, ma è effettivamente uno strumento molto efficace per aumentare tutte le vostri Doti Sociali. Studiarci non solo vi donerà ogni volta dei punti Conoscenza, ma se vi recherete sul posto l’ultima settimana di settembre potrete ordinare il Totem Pole, che vi garantirà anche +1 punti Perizia. Sembrerà poco, ma considerando che è un qualcosa in più nel mentre aumentate la vostra Conoscenza, potreste dire di aver preso i classici “due piccioni con una fava”.

Lavorare part-time e libri libri libri! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Perizia”

Anche in questo caso, i lavori part-time in Persona 5 vi consentiranno di aumentare praticamente tutte le vostre Doti Sociali. Nel caso della Perizia avrete a disposizione un paio di possibilità per ottenere punti aggiuntivi nel mentre guadagnate qualche soldino. Ad esempio potrete lavorare al Beef Bowl o al Crossroads Bar, che vi garantiranno punti Perizia ad ogni turno. Al Beef Bowl otterrete +2 punti, +3 se consegnerete gli ordini corretti. Al bar, invece, potrete ottenere +2 punti Perizia se parlerete alla giovane donna che lavora in ufficio.

Anche i libri sono fondamentali per tutte le Doti Sociali e, nel caso specifico della Perizia, ne avremo diversi. Ricordatevi sempre che sapervi gestire il tempo è fondamentale nel caso della lettura, e potrete sfruttare diversi espedienti per portare a termine i vostri libri: dal LeBlanc alla metropolitana (se trovate posto seduti), alla biblioteca e alle classiche lezioni di Kawakami. I libri che vi doneranno +3 punti Perizia al termine della lettura sono:

Tidying the Heart (Negozio di libri Taiheido)

(Negozio di libri Taiheido) Woman in the Dark (nella biblioteca della scuola)

DVD e cinema onnipresenti | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Perizia”

Sfruttare il lettore DVD che potrete trovare nel negozio di articoli usati di fronte al LeBlanc vi aiuterà ad imparare diverse cose. Per affittare un film, dovrete recarvi allo specifico negozio in Central Street, ma purtroppo non ci sono molte scelte che aumentano la vostra Perizia. Anzi, ce n’è una sola: Guy McVer, che vi donerà +2 punti Perizia.

Una volta visto il film, considerate l’idea di andare al cinema. Andare a guardare un film con un vostro compagno di squadra non solo aumenterà il vostro legame di Confidenti, ma vi garantirà anche dei punti per le Doti Sociali. Per quel che riguarda la Perizia, i vari film che aumenteranno i vostri punti sono sparsi in diversi mesi e vi daranno ogni volta +3 punti, vediamoli:

Admission Possible (Ottobre)

(Ottobre) March of the Sheeple (Gennaio)

Dal baseball al biliardo! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Perizia”

Avete mai giocato a Baseball? No? Neanche io. In Persona 5 Royal però è un metodo piuttosto utile per aumentare specificamente la vostra Perizia. Dovrete essere precisi, alla gabbia di battuta, perché se colpirete tutte le palle che vi verranno lanciate otterrete + 2 punti Perizia. Nel caso in cui doveste mancarne anche una sola, otterrete +1 punto.

Anche il biliardo al bar di Kichijoji è piuttosto utile per aumentare sia il vostro legame con i Confidenti, sia le vostre abilità in Perizia. Considerando che ogni sessione costa 800 yen, però, badate bene alle vostre finanze. Ci sono anche altri metodi, come abbiamo visto, per ottenerli.

La Big Bang Burger Challenge e… i vostri amici! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Perizia”

Anche in questo caso, portare a termine la Big Bang Burger Challenge dona una discreta quantità di punti per tutte le Doti Sociali. In realtà, già il portarla a termine presuppone che abbiate abbastanza Coraggio e Perizia per farlo, ma vi aiuterà ad ottenere quell’ultimo step. Più andrete avanti con la sfida, più punti otterrete: Comet Burger +1 punto, Gravity Burger + 2 punti, Cosmic Tower Burger + 3 punti. Oltre, ovviamente, a tutte le altre Doti aumentate.

Infine, aumentare il legame con i vostri Confidenti aiuterà sempre le vostre Doti Sociali, qualsiasi esse siano. Per quel che riguarda la Perizia, dovrete puntare principalmente a Munehisa Iwai, il proprietario del negozio di armi ed equipaggiamenti, un losco figuro che conoscerete fin dall’inizio. Quando avrete ottenuto abbastanza Coraggio per intraprendere il vostro legame con Iwai, otterrete +2 punti Perizia ogni volta che ci passerete del tempo assieme. Comodo!

Un ladro efficiente!

E questo è quanto: ecco i nostri dieci consigli per poter aumentare la vostra Dote Sociale della Perizia in Persona 5 Royal. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!