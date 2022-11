Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come aumentare la Dote Sociale della Conoscenza in Persona 5 Royal: dallo studio alle parole crociate, passando per libri e film, ecco come rendere più istruito il nostro protagonista

Il successo del quinto capitolo della serie di Persona l’ha portata decisamente sotto i riflettori di un pubblico che, ammettiamolo, fino ad allora forse non ne aveva mai sentito parlare. L’uscita di Persona 5 Royal, inoltre, ne ha consolidato l’affetto e l’apprezzamento da parte di pubblico e critica (anche da parte nostra, qui la nostra recensione!) rendendolo anche un tripudio di vendite. Recentemente il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch e su console Microsoft, oltre che su PC, e potete anche trovarlo nel catalogo gratuito di Xbox Game Pass. Insomma, non avete più alcuna scusa per non giocarlo. Abbiamo dunque deciso di riprenderlo in mano anche noi, per darvi qualche altra guida introduttiva al gioco e, in particolar modo, alle Doti Sociali che il nostro protagonista può sviluppare nella Life Sim della produzione di Atlus.

Prima di iniziare

In passato, in realtà, vi abbiamo già parlato di come aumentare le Doti Sociali in Persona 5. Questa serie di guide vuole essere più specifica, andando a vedere per ciascuna ben 10 modi diversi di perfezionarvi sotto una specifica Dote. Partiamo col dire che le Doti Sociali in totale sono cinque: Conoscenza, Perizia, Coraggio, Fascino e Gentilezza. Molti dei metodi per aumentarli sono comuni fra loro e differiscono soltanto per il tipo di attività effettivamente scelta. Non indugiamo oltre, e andiamo a vedere, in questo caso specifico, come aumentare la Dote Sociale della Conoscenza in Persona 5 Royal!

Andate a scuola e studiate tanto! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Conoscenza”

Frequentare le lezioni è il metodo principale e più veloce di aumentare la vostra Conoscenza. Alcune delle domande che i professori vi faranno saranno piuttosto semplici, altre invece non rientrano nei canoni della conoscenza occidentale o sono addirittura “rompicapo” particolari. Per avere le risposte a tutte le domande delle interrogazioni in classe vi rimandiamo alla nostra guida specifica, sappiate che per ottenere i punti Conoscenza dovrete rispondere correttamente. Altrimenti niente! Tranquilli… se barate e andate a guardare le risposte non diremo nulla agli insegnanti.

Subito dopo il frequentare le lezioni viene ovviamente lo studio. Potrete studiare in qualsiasi momento libero in Persona 5 Royal, a meno che la storia non vi obblighi a fare altro. Potrete andare in Biblioteca, al Diner in Shibuya o direttamente a casa. Funziona tutto, insomma, ma ciascun metodo ha qualche caratteristica diversa. Studiare in biblioteca, ad esempio, potrà aumentare anche il vostro Coraggio, dipendentemente da quanta gente è presente. Al Dinre, invece, potrete ordinare anche da mangiare per aumentare ancor più la Conoscenza o altri Doti Sociali.

Dai cruciverba ai libri, il pane della mente | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Conoscenza”

In alcune occasioni, su uno dei tavoli liberi del LeBlanc troverete un cruciverba da completare. Sono piccoli minigiochi che funzionano esattamente come nella vita reale e sono piuttosto divertenti, se siete degli appassionati. Alcuni sono semplici, altri richiederanno più tempo per essere completati. Dovrete indovinare esclusivamente la riga o la colonna illuminata, le altre parti vi saranno solamente di supporto. E la cosa migliore è che non occuperà il vostro tempo libero residuo, è un’attività completamente collaterale che potrete portare a termine e poi passare ad altro.

Come, ad esempio, a leggere un libro! In termini di acquisire maggiore Conoscenza, in Persona 5 Royal una delle cose più facili e veloci da fare è leggere libri. Il negozio di libri in Central Street venderà via via sempre più materiale per espandere la vostra Dote. Ricordatevi di passarci più spesso perché il catalogo di amplierà man mano che la storia prosegue. Capiterà anche che potrete leggere nei viaggi in treno se trovate un posto seduti e durante le lezioni di Kawakami, se avrete approfondito il vostro rapporto con lei.

La Big Bang Burger Challenge e… gli esami | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Conoscenza”

La Big Bang Burger Challenge vi permetterà di guadagnare un’enorme quantità di punti Conoscenza per approfondire la vostra dote. Più proseguirete nella sfida, più punti vi verranno concessi. L’unica difficoltà sarà avere abbastanza Coraggio e Perizia, altrimenti fallirete la sfida. Qualora sentiate di avere lo stomaco adatto (letteralmente) ad affrontarla, buttatevi: il risultato è assicurato.

Se proprio non avete fame, allora potrete tranquillamente andare a sostenere i vostri… esami. Insieme allo studio, il sostenere gli esami sarà il pane per la vostra mente e vi permetterà di diventare il ragazzino più… intelligente di Tokyo. Se avete prestato attenzione durante le lezioni, potrete facilmente ricordare le risposte alle domande. Altrimenti, come sempre, c’è la nostra guida con tutte le risposte… non lo diremo a nessuno. Prima di ciascuna sessione d’esame, uno dei vostri compagni vi proporrà di studiare assieme: accettate sempre, farlo vi garantirà una discreta quantità di punti Conoscenza.

Distrarsi durante le lezioni e partecipare al Trivia Show! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Conoscenza”

Aumentando il vostro legame con Kawakami, la professoressa vi garantirà l’opportunità di distrarvi durante le sue lezioni. Potrete dunque creare strumenti per l’infiltrazione, dormire o, come già detto prima, leggere qualche libro invece di ascoltarla parlare. Potrete però decidere comunque di seguire la sua lezione, che vi garantirà ben tre punti Conoscenza. Il che fa piuttosto comodo se, ad esempio, avete iniziato un libro che sapete però non potrete portare a termine in quel lasso di tempo concessovi da Kawakami. Qualunque sia la vostra scelta, insomma, potrete aumentare comunque la vostra Conoscenza.

Ogni Mercoledì al LeBlanc potrete partecipare al Trivia Show che viene trasmesso in TV. Rispondere correttamente alle domande vi garantirà una discreta quantità di punti Conoscenza e non sarà poi così difficile, in quanto gli argomenti trattati sono piuttosto simili a quelli che affronterete in classe durante le lezioni.

Film al cinema e infine… lavorare! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Conoscenza”

Andare a vedere un film al cinema con uno dei vostri compagni di squadra non solo aumenterà il legame fra voi, ma andrà a garantirvi anche un boost a qualche statistica. I film che aumenteranno la vostra Conoscenza sono i seguenti:

Back to the Ninja : da Ottobre a Novembre a Shibuya.

: da Ottobre a Novembre a Shibuya. Soraemon: da Agosto a Settembre a Shinjuku.

Infine, potrete decidere di andare a lavorare part-time da qualche parte. Alcuni di questi richiederanno delle statistiche di base per essere affrontati, ma vale comunque la pena impegnarsi per raggiungere determinati posizioni. Per aumentare la vostra Conoscenza, il consiglio è di puntare a lavorare per il Crossroads Bar. In base alle persone con cui interagirete potrete incappare in una situazione in cui, oltre ad ottenere ben 7200 yen per un singolo turno, potrete aumentare di molto anche la vostra Conoscenza. Suggerimento: cercate sempre l’uomo con la faccia avvinazzata.

Buono… studio!

E questo è quanto: ecco i nostri dieci consigli per poter aumentare la vostra Dote Sociale della Conoscenza in Persona 5 Royal. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!