Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come aumentare la Dote Sociale della Gentilezza in Persona 5 Royal: prendetevi cura della vostra piantina o andate al Maid Cafè, se non ne avete voglia… un libro funziona sempre

Il successo del quinto capitolo della serie di Persona l’ha portata decisamente sotto i riflettori di un pubblico che, ammettiamolo, fino ad allora forse non ne aveva mai sentito parlare. L’uscita di Persona 5 Royal, inoltre, ne ha consolidato l’affetto e l’apprezzamento da parte di pubblico e critica (anche da parte nostra, qui la nostra recensione!) rendendolo anche un tripudio di vendite. Recentemente il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch e su console Microsoft, oltre che su PC, e potete anche trovarlo nel catalogo gratuito di Xbox Game Pass. Insomma, non avete più alcuna scusa per non giocarlo. Abbiamo dunque deciso di riprenderlo in mano anche noi, per darvi qualche altra guida introduttiva al gioco e, in particolar modo, alle Doti Sociali che il nostro protagonista può sviluppare nella Life Sim della produzione di Atlus.

Prima di iniziare

In passato, in realtà, vi abbiamo già parlato di come aumentare le Doti Sociali in Persona 5. Questa serie di guide vuole essere più specifica, andando a vedere per ciascuna ben 10 modi diversi di perfezionarvi sotto una specifica Dote. Partiamo col dire che le Doti Sociali in totale sono cinque: Conoscenza, Perizia, Coraggio, Fascino e Gentilezza. Molti dei metodi per aumentarli sono comuni fra loro e differiscono soltanto per il tipo di attività effettivamente scelta. Non indugiamo oltre, e andiamo a vedere, in questo caso specifico, come aumentare la Dote Sociale della Gentilezza in Persona 5 Royal!

Dal pollice verde al solito Diner in Shibuya | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Gentilezza”

In un gioco di ruolo di stampo giapponese come Persona 5 Royal, avere il pollice verde potrebbe essere l’ultima cosa a cui, effettivamente, penserete. In questo caso, però, prendervi cura della pianta che avete nella vostra stanza al LeBlanc vi aiuterà ad aumentare la vostra Gentilezza. Più saranno costosi i prodotti che utilizzerete, maggiori saranno i punti Gentilezza ottenuti. Per massimizzare la cosa, andate nel negozio di articoli usati poco fuori il LeBlanc ed acquistate i Mega Fertilizzanti. Sono piuttosto costosi, ma molto efficaci.

Se le piante non sono il vostro forte, potete sempre fare un salto al solito vecchio Diner in Shibuya, che non solo vi consentirà di studiare ed ottenere dunque Conoscenza, ma se deciderete di mangiarvi una bella Bistecca Nostalgica otterrete ogni volta un punto alla Gentilezza.

Il Maid Cafè e… la lettura! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Gentilezza”

Dovreste decisamente pensare di fare un salto al Maid Cafè, e non solo per vedere qualche signorina carina in costume da cameriera (anche se…), ma anche per ottenere qualche punto Gentilezza e Fascino. Alcune scene a cui potremo assistere al Cafè, come ad esempio una Maid che commette un errore, ci aiuteranno ad aumentare la nostra Gentilezza. Ricordatevi sempre di perdonare qualsiasi errore e, facendo così, otterrete +1 Gentilezza e +2 Fascino. Non solo affascinanti, ma anche di buon cuore.

Come per qualsiasi Dote Sociale in Persona 5 Royal, leggere libri aiuta decisamente anche la vostra Gentilezza. Potrete leggere a scuola, al LeBlanc o sul treno negli spostamenti, se riuscirete a mettervi seduti. Potete sempre acquistare i libri nella libreria in Central Street e stavolta dovrete cercare: Zorro, The Outlaw, The Illusory Popess, Buchiko’s Story e Call Me Chief.

Cinema o DVD? | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Gentilezza”

Andare al cinema in Persona 5 Royal non solo vi permetterà di approfondire il vostro rapporto col compagno scelto, ma anche di ottenere punti in varie Doti Sociali. Lo svantaggio del Cinema è che non sempre il film trasmesso sarà utile al vostro scopo, e le pellicole variano di mese in mese. I film che dovrete cercare per aumentare la vostra Gentilezza sono:

The Cake Knight Rises

Clean Hard

The Duhvengers

Mes Miserables

Popo’s Nest

The Good Father

Se proprio non vi va di andare al cinema, potete sempre affittare un bel DVD al negozio di noleggio. Una volta acquistato il lettore DVD nel negozio di articoli usati, i film che dovrete cercare per aumentare la vostra Gentilezza sono ICU (+3) e Wraith (+2). Cinque punti facili facili, poi pensate di passare ad altri metodi.

Lavorare, videogiocare e… chiacchierare! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Gentilezza”

I lavori part-time in Persona 5 Royal sono un’ottima fonte di reddito e di punti per Doti Sociali. A differenza di altre Doti, per quel che riguarda la Gentilezza avremo a disposizione ben due scelte diverse, sebbene entrambe richiedano dei prerequisiti specifici per essere sbloccati. Potete lavorare al negozio di fiori, che vi donerà +2 punti o + 3 punti Gentilezza in base alla vostra capacità di dare al cliente esattamente ciò che desidera, o al Crossroads Bar, in cui potrete parlare alla giovane donna triste per ottenere +2 punti.

Ad un certo punto della storia, si sbloccherà nel negozio di articoli usati anche una console da gaming. Anche i videogiochi andranno ad aumentare le vostre Doti Sociali, ma per quel che riguarda la Gentilezza, purtroppo, la scelta dovrà ricadere solo su uno: Train of Life. Giocarci vi garantirà +1 punto, mentre se riuscirete a battere il gioco potrete ottenere +2 punti.

Infine: i vostri compagni d’avventura. Parlare con i vostri Confidenti è un metodo onesto con cui ottenere punti Fascino e che dovreste tenere in considerazione. La maggior parte delle interazioni che potete avere con gli altri personaggi vi garantirà dei bonus alle Doti Sociali e, per quel che riguarda la Gentilezza, dovrete puntare a Shinya Oda (Tower) e Sojiro Sakura (Hierophant). Passare del tempo con loro vi garantirà ben 3 punti Gentilezza ogni volta.

La gentilezza ripaga sempre!

E questo è quanto: ecco i nostri nove consigli per poter aumentare la vostra Dote Sociale della Gentilezza in Persona 5 Royal. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!