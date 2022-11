Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come aumentare la Dote Sociale del Fascino in Persona 5 Royal: fate un bel bagno oppure leggete un libro, andate al cinema o affittate un film!

Il successo del quinto capitolo della serie di Persona l’ha portata decisamente sotto i riflettori di un pubblico che, ammettiamolo, fino ad allora forse non ne aveva mai sentito parlare. L’uscita di Persona 5 Royal, inoltre, ne ha consolidato l’affetto e l’apprezzamento da parte di pubblico e critica (anche da parte nostra, qui la nostra recensione!) rendendolo anche un tripudio di vendite. Recentemente il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch e su console Microsoft, oltre che su PC, e potete anche trovarlo nel catalogo gratuito di Xbox Game Pass. Insomma, non avete più alcuna scusa per non giocarlo. Abbiamo dunque deciso di riprenderlo in mano anche noi, per darvi qualche altra guida introduttiva al gioco e, in particolar modo, alle Doti Sociali che il nostro protagonista può sviluppare nella Life Sim della produzione di Atlus.

Prima di iniziare

In passato, in realtà, vi abbiamo già parlato di come aumentare le Doti Sociali in Persona 5. Questa serie di guide vuole essere più specifica, andando a vedere per ciascuna ben 10 modi diversi di perfezionarvi sotto una specifica Dote. Partiamo col dire che le Doti Sociali in totale sono cinque: Conoscenza, Perizia, Coraggio, Fascino e Gentilezza. Molti dei metodi per aumentarli sono comuni fra loro e differiscono soltanto per il tipo di attività effettivamente scelta. Non indugiamo oltre, e andiamo a vedere, in questo caso specifico, come aumentare la Dote Sociale del Fascino in Persona 5 Royal!

Fate un bel bagno e… niente alcol, solo Tè! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Fascino”

Se avete passato la giornata a combattere Ombre nei Palazzi, il consiglio più naturale che ci viene da darvi è di rilassarvi e farvi un bel bagno, per lavare via sporcizia e stanchezza. Potrete utilizzare la Bathouse soltanto la sera, proprio per sottolineare quanto sia il miglior modo di chiudere la giornata. Ciò vi consentirà di aumentare il vostro fascino di due punti, ma se ci andrete di Lunedì, ne otterrete ben tre.

Il Diner di Shibuya è un posto in cui andrete piuttosto spesso, specialmente quando avrete una sessione d’esami imminente. Nel corso del mese di Agosto, il Diner inizierà a vendere il Frui-Tea, un Tè freddo utile a combattere l’ondata di caldo infernale che si è abbattuta sulla città. Potrà sembrarvi piuttosto strano, ma bere il Frui-Tea farà miracoli per la vostra pelle e aumenterà il vostro Fascino di qualche punto. Inoltre, otterrete anche punti Conoscenza perché il tutto avverrà mentre state studiando. Insomma: due piccioni con una fava.

I libri rendono più affascinanti, così come un lavoro non vi dà solo denaro! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Fascino”

Essere un topo di biblioteca in Persona 5 Royal è qualcosa che dovrete vedere come necessario, se desiderate aumentare velocemente le vostre Doti Sociali. Il gioco vi mette a disposizione diversi libri che hanno a che fare col fascino, ma dovrete saper anche gestire il tempo, che come ben saprete è contato in termini di Life Simulation nella serie di Atlus. Andate sempre a controllare la libreria, perché il catalogo si rinnova man mano che proseguite nella storia.

Inoltre, lavorare potrà sembrare noioso, ma vi consentirà di guadagnare qualcosina e anche ottenere punti Fascino aggiuntivi. Ci sono decine di lavori fra cui scegliere, è vero, ma forse in termini di puro Fascino il più conveniente è quello di lavorare al supermercato (il Convenience Store). Se riuscirete a scansionare un codice a barre correttamente, inoltre, otterrete anche dei punti bonus.

Andate al cinema o affittate un film | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Fascino”

Andare a vedere un film al cinema con uno dei vostri compagni di squadra non solo aumenterà il legame fra voi, ma andrà a garantirvi anche un boost a qualche statistica. I film che aumenteranno il vostro Fascino sono i seguenti:

Fighting Friends

Showtime Tiger

Se invece non vi va di essere sociali o il cinema non trasmette i film qui sopra citati, potete sempre scegliere di affittare un DVD e guardarvelo in stanza. Potrete acquistare il lettore DVD dal negozio di articoli usati fuori dal LeBlanc. La descrizione del film vi aiuterà a scegliere, perché dettaglierà anche le statistiche che riceveranno un aumento, quindi non dovrete necessariamente andare a caso. Potrete affittare un solo film per volta, cosa piuttosto scomoda è vero, ma comunque avrete bisogno di almeno due volte per vederne uno completo.

La Big Bang Burger Challenge e… le lezioni a scuola | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Fascino”

Affrontare la Big Bang Burger Challenge è un metodo piuttosto veloce per aumentare ciascuna Dote Sociale, quindi anche il Fascino. Per entrare nella sfida dovrete spendere 2000 yen ciascuna volta e se fallirete non otterrete alcun punto Fascino, ma solo Coraggio. Dovrete quindi completare la sfida per ottenere il massimo, cosa che vi richiederà abbastanza punti Perizia e Coraggio. Non è sicuramente il metodo più semplice di quelli elencati finora, ma è quello che ripaga decisamente meglio.

Joker può ottenere punti Fascino anche a scuola, interagendo con i suoi compagni di classe e piazzandosi come studente migliore al termine di una sessione d’esame. Potrete dunque diventare più affascinanti facendo i secchioni. Facile. Ci saranno anche momenti in cui l’insegnante tenterà di lanciarvi un gessetto quando si accorgerà che non state prestando attenzione. Se riuscirete a schivarlo, otterrete punti Fascino aggiuntivi.

Biliardo e… chiacchiere! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Fascino”

In Persona 5 Royal è stato aggiunta la sezione di Kichijoji e il Penguin Sniper vi garantirà diversi metodi per aumentare le vostre Doti Sociali. Nel caso specifico del Fascino, vincere una partita a biliardo vi garantirà diversi punti. Giocare costerà 800 yen, una spesa onesta, e potrete anche invitare uno dei vostri amici a giocare con voi.

Infine, parlare con i vostri Confidenti è un metodo onesto con cui ottenere punti Fascino e che dovreste tenere in considerazione. La maggior parte delle interazioni che potete avere con gli altri personaggi vi garantirà dei bonus alle Doti Sociali e, nel caso specifico del Fascino, i due più utili sono Yoshida e Ohya. Durante l’estate potrete anche passare del tempo con Yusuke.

Wow! Che fascino!

E questo è quanto: ecco i nostri dieci consigli per poter aumentare la vostra Dote Sociale del Fascino in Persona 5 Royal. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!